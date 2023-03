Rennkalender 2023: Das sind die nächsten Formel 1-Termine und Stationen

Formel 1-Termine 2023: Der Rennkalender listet die 23 F1-Rennen auf, die es 2023 geben soll. Hier die Renn-Termine und Stationen.

15.03.2023 | Stand: 07:09 Uhr

F1 Rennkalender und Formel 1-Termine 2023: Dieses Jahr wird die Formel 1 bei 23 Rennen an den Start gehen. Maximal 24 Rennen wären laut F1-Reglement möglich, der Renn-Termin am 16. April in China ist aber gestrichen worden, auch Russland wurde wegen des Krieges gecancelt. Start der Formel 1-Saison 2023 war Anfang März in Bahrain.

Wann kommt das nächste Rennen? Hier die Termine der Formel 1 in der Saison 2023 im Überblick.

Die Formel 1-Termine 2023 stehen fest. Hier der F1-Rennkalender 2023.

05. März 2023: Sachir / Bahrain

19. März 2023: Jeddah / Saudi Arabien

02. April 2023: Melbourne / Australien

16. April 2023: Shanghai / China wurde wegen Corona gestrichen.

30. April 2023: Baku / Aserbaidschan

07. Mai 2023: Miami / USA

21. Mai 2023: Imola / Italien

28. Mai 2023: Monte Carlo / Monaco

04. Juni 2023: Barcelona / Spanien

18. Juni 2023: Montreal / Kanada

02. Juli 2023: Spielberg / Österreich

09. Juli 2023: Silverstone / England

23. Juli 2023: Budapest/Ungarn

30. Juli 2023: Spa/Belgien

27. August 2023: Zandvoort / Niederlande

03. September 2023: Monza / Italien

17. September 2023: Singapur

24. September 2023: Suzuka / Japan

08. Oktober 2023: Doha / Katar

22. Oktober 2023: Austin / USA

29. Oktober 2023: Mexiko-Stadt / Mexiko

05. November 2023: Sao Paulo / Brasilien

18. November 2023: Las Vegas / USA

26. November 2023: Yas-Island / Abu Dhabi

Viele Strecken der Formel 1 haben ohnehin längerfristige Verträge:

Abu Dhabi, Abu Dhabi: Yas Marina Circuit (Vertrag bis 2030)

Aserbaidschan, Baku: Baku City Circuit (Vertrag bis 2024)

Australien, Melbourne: Albert Park Circuit (Vertrag bis 2035)

Bahrain, Sachir: Bahrain International Circuit (Vertrag bis 2036)

Belgien, Spa: Circuit de Spa-Francorchamps (Vertrag bis 2023)

Brasilien, Sao Paulo: Autodromo Jose Carlos Pace (Vertrag bis 2025)

neu: China, Schanghai: Shanghai International Circuit (Vertrag bis 2025)

Großbritannien, Silverstone: Silverstone Circuit (Vertrag bis 2024)

Italien, Imola: Autodromo Enzo e Dino Ferrari (Vertrag bis 2025)

Italien, Monza: Autodromo Nazionale Monza (Vertrag bis 2024)

Japan, Suzuka: Suzuka International Racing Course (Vertrag bis 2024)

Kanada, Montreal: Circuit Gilles Villeneuve (Vertrag bis 2031)

Katar, Losail: Losail International Circuit (Vertrag bis 2032)

Mexiko, Mexiko-Stadt: Autodromo Hermanos Rodriguez (Vertrag bis 2023)

Niederlande, Zandvoort: Circuit Park Zandvoort (Vertrag bis 2023)

Saudi-Arabien, Dschidda: Jeddah Street Circuit (Vertrag bis 2030)

Singapur, Singapur: Marina Bay Circuit (Vertrag bis 2028)

Spanien, Barcelona: Circuit de Barcelona-Catalunya (Vertrag bis 2026)

Ungarn, Budapest: Hungaroring (Vertrag bis 2027)

USA, Austin: Circuit of The Americas (Vertrag bis 2026)

neu: USA, Las Vegas: Las Vegas Street Circuit (Vertrag bis 2025)

USA, Miami: Hard Rock Stadium Circuit (Vertrag bis 2031)

Welche Formel 1-Rennen gibt es 2023 nicht mehr?

F1 GP Russland/ Sotchi. Auch der vor dem russischen Angriffskrieg eigentlich geplante Umzug des Russland GP vor die Tore von St. Petersburg fällt aus.

News zu Formel 1-Termine 2023 und Formel 1-Rennkalender aktuell

Update 17.1.23: China kehrt trotz der Aufhebung der Corona-Maßnahmen in diesem Jahr nicht in den Rennkalender der Formel 1 zurück. Die Rennserie bestätigte, dass es bei den zuletzt geplanten 23 Grand Prix in der neuen Saison bleiben werde. Damit wird es auch keinen Ersatz für das ursprünglich für den 16. April vorgesehene und dann gestrichene China-Gastspiel geben. Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, dass die Ausrichter des Rennens in Shanghai sich um eine Neuansetzung des WM-Laufs bemühen.

Update 2.1.23: China hofft weiter auf ein Formel 1-Rennen 2023. Die Veranstalter des Formel-1-Rennens von China arbeiten einem Medienbericht zufolge an einer kurzfristigen Rückkehr in den Rennkalender. Wegen der schwierigen Corona-Lage im Land hatte die Motorsport-Königsklasse die Austragung des Rennens in Shanghai für 2023 abgesagt. Nach der Lockerung der Corona-Politik in China sollen die Organisatoren dem Internetportal "motorsport.com" zufolge aber an die Formel 1 herangetreten sein, um in diesem Jahr doch das Event veranstalten zu können. Der ursprüngliche Termin für den Grand Prix von China am 16. April ist weiter frei.

Update 5.12.22: Kein Formel 1-Rennen in China. Die Formel 1 wird auch 2023 nicht in China fahren. Wie die Motorsport-Königsklasse mitteilte, ist die Austragung des Rennens in Shanghai wegen der schwierigen Corona-Lage im Land 2023 nicht möglich. Der Grand Prix von China war für den 16. April geplant gewesen. Die Formel 1 prüft Ersatzkandidaten für das ausgefallene Rennen. Als ein Kandidat gilt Portimao. Der portugiesische Kurs an der Algarve hatte schon 2020 und 2021 ein Ersatzrennen ausgerichtet. Ebenso wird Istanbul genannt. Auch dort fand die Formel 1 in den Jahren 2020 und 2021 nach jahrelanger Absenz eine Ausweichstrecke.

Gibt es 2023 ein Formel 1-Rennen in Deutschland?

Deutschland ist auch im F1-Rennkalender 2023 aktuell nicht vorgesehen. Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali hält die Rückkehr von Deutschland in den Grand-Prix-Kalender aber für möglich. "Das würde ich lieben. Wir arbeiten daran, ob wir eine Lösung finden können. Es gibt viele, viele Nachfragen momentan, das ist beeindruckend", sagte der Italiener im sommer 2022. Auf dem Hockenheimring fand 2019 das letzte Mal ein Formel-1-Rennen statt. Der Nürburgring war 2020 kurzfristig eingesprungen, als die Corona-Pandemie für Absagen im Rennkalender geführt hatte.

Wie war der Rennkalender 2022?

Der Formel 1-Kalender 2022 umfasste nach der Streichung des Russland-GP 22 Stationen.

Formel 1 2023-Termine und Rennen wieder teilweise live im Free-TV?

Die Formel 1 2023 wird in Deutschland wieder im Bezahlsender Sky übertragen. Ob auch wieder vier Rennen live im Free-TV bei RTL gezeigt werden, ist noch nicht bekannt.