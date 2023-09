"Mehrjähriger Vertrag": Maximilian Günther bleibt bei Maserati in der Formel E

Maximilian Günther aus Rettenberg verlängert seinen Vertrag bei Maserati. In der Formel-E-Historie des Rennstalls hat der Allgäuer schon einen festen Platz.

27.09.2023 | Stand: 14:25 Uhr

Rennfahrer Maximilian Günther ( Rettenberg) sitzt auch in der kommenden Formel-E-Saison im Cockpit von Maserati MSG Racing. Der Allgäuer, der und das Werksteam des italienischen Autoherstellers Maserati verlängern ihre Zusammenarbeit durch einen mehrjährigen Vertrag. Details über die genaue Vertragsdauer gab Maserati nicht bekannt.

Maximilian Günther und Maserati starten in Valencia in die Saisonvorbereitung

Bereits vom 23. bis 27. Oktober steht für Günther und Maserati MSG Racing die erste Standortbestimmung der neuen Saison an. Beim offiziellen Vorsaisontest in Valencia geht es vor allem um das Feintuning für die Rennen im kommenden Jahr. Der Auftakt der 17 Rennen umfassenden Saison findet am 13. Januar 2024 in Mexiko City statt. Für den gebürtigen Oberstdorfer ist es bereits die sechste Saison in der Formel E. 2020 trug er sich in Chile mit gerade einmal 22 Jahren als jüngster Sieger in die Geschichtsbücher ein.

Günther, der in Monaco lebt, sagte zu seiner Vertragsverlängerung: „Ich freue mich sehr, im kommenden Jahr und darüber hinaus wieder für Maserati MSG Racing um den Formel-E-Weltmeistertitel kämpfen zu dürfen. Wir haben 2023 gezeigt, was in uns steckt und ich bin überzeugt, dass wir in der kommenden Saison noch stärker sind. Wir werden hart arbeiten, uns stetig weiterentwickeln und alles geben, um noch mehr Erfolge einzufahren."

Günther sorgte in Indonesien für den ersten Maserati-Sieg seit 1957

Vier Mal stand Günther als Maserati-Pilot in der vergangenen Saison auf dem Podium, inklusive Platz eins beim E-Prix von Indonesien. "Es macht mich unheimlich stolz, dass ich Maserati damit den ersten Sieg in einer Formelserie seit 1957 bescheren konnte. Auf diese Erfolge werden wir aufbauen und ich gehe mit einem tollen Gefühl in die Saison 2024.", sagte Günther.

