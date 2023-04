Merkel erhält die höchste Ehre: Diese Verdienstorden gibt es in Deutschland

Angela Merkel erhält mit dem Großkreuz in besonderer Ausführung den höchsten Orden der Bundesrepublik. Doch welche Orden gibt es überhaupt in Deutschland?

Bei großem Pomp und in einer glamourösen Zeremonie bekommt Angela Merkel im Schloss Bellevue von Frank-Walter Steinmeier die höchste Auszeichnung verliehen, die Deutschland zu vergeben hat: den Verdienstorden der Bundesrepublik. Aber ist das Bundesverdienstkreuz nicht auch so eine hohe Auszeichnung? Und ist das Verdienstkreuz am Bande dann eine höhere Auszeichnung oder nicht? Wir haben alle Verdienstorden zusammengetragen, die der Bund (nicht die Länder) vergibt und ihre Bedeutung erklärt - sortiert nach aufsteigender Gewichtung.

Bundesverdienstkreuz und Co.: Diese Orden vergibt die Bundesrepublik Deutschland:

Verdienstmedaille

Verdienstkreuz am Bande

Verdienstkreuz 1. Klasse

Großes Verdienstkreuz

Großes Verdienstkreuz mit Stern

Großes Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband

Großkreuz

Großkreuz in besonderer Ausführung / Sonderstufe des Großkreuzes

Die Verdienstorden der Bundesrepublik: Grundlegendes vorab

1. Die Verdienstmedaille der Bundesrepublik

Den meisten Menschen in Deutschland dürfte beim Thema Verdienstorden zuallererst das Bundesverdienstkreuz in den Kopf kommen. Bevor wir mit der Auflistung und Erklärung beginnen muss deshalb ein wichtiger Punkt klargestellt werden: Alle Verdienstorden, die hier aufgelistet sind, sind Bundesverdienstkreuze. Es gibt das Kreuz allerdings in acht verschiedenen Stufen - die höchste ist das Großkreuz in besonderer Ausführung, das Ex-Kanzlerin Merkel heute Abend verliehen wird.

Die Verdienstmedaille ist die erste Stufe der Bundesverdienstorden. Sie misst 38 Millimeter und trägt auf der Vorderseite die Abbildung des Ordenszeichens - das rote Kreuz mit dem Bundesadler in der Mitte. Umgeben ist die Verdienstmedaille von einem Lorbeerkranz, auf der Rückseite steht die Inschrift: "Für Verdienste um die Bundesrepublik Deutschland". Für die Verleihung der Verdienstmedaille gibt es kein Mindestalter.

Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU) verleiht am 23. März 2017 in Berlin die Verdienstmedaille des Verdienstordens an Norbert Weiß aus Deisenhausen. Weiß engagiert sich seit mehr als 30 Jahren im Technischen Hilfswerk (THW). Bild: Soeren Stache, dpa (Archivbild)

2. Das Verdienstkreuz am Bande

Das Verdienstkreuz am Bande ist eine Stufe höher, als die Verdienstmedaille des Bundes. Das Kreuz misst in Breite und Höhe 55 Millimeter, das Band ist 30 Millimeter breit mit einem gold-schwarz-goldenen Saum. Verliehen wird es für üblich als Erstauszeichnung (alternativ die Verdienstmedaille). Geehrte sollten ein Mindestalter von 40 Jahren haben.

Wer nach der Verleihung des Ordens in dieser Stufe einen weiteren Orden von höherer Stufe anstrebt, muss dafür eine neue auszeichnungswürdige Leistung vorweisen und es muss eine bestimmte First zwischen der ersten und der zweiten Ehrung vergehen.

Einige Beamte, Soldaten und Richter erhalten den Orden in unterschiedlichen Stufen "automatisch", wenn sie aus ihrem Amt ausscheiden. So etwa der Generalinspekteur der Bundeswehr (Großes Verdienstkreuz) oder Bundesverfassungsrichter (Großes Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband).

Orden der ersten Stufen werden für üblich durch Amtsträger auf Kommunal- und Landesebene verliehen, also Ministerpräsidenten, Landräte oder Oberbürgermeister. Höhere Auszeichnungen und Auszeichnungen zu besonderen Anlässen verleiht der Bundespräsident persönlich.

Das Verdienstkreuz am Bande liegt am 17. Juli 2013 im Roten Rathaus in Berlin. Bild: Britta Pedersen, dpa (Archivbild)

3. Das Verdienstkreuz 1. Klasse

Das Kreuz ist das gleiche wie beim Bundesverdienstkreuz am Bande - nur wird das Kreuz 1. Klasse ohne Band verliehen, dafür aber mit einer Anstecknadel.

Der griechische Fußball-Nationaltrainer Otto Rehhagel (l) erhält am 12 Mai 2005 im Schloss Hugenpoet in Essen das Verdienstkreuz 1.Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland aus der Hand des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Peer Steinbrück. Bild: Achim Scheidemann, dpa (Archivbild)

4. Das Große Verdienstkreuz

Bei dieser Stufe des Bundesverdienstordens ist das Kreuz - wie der Name schon verrät - nochmal größer als bei den vorigen Auszeichnungen. 60 Millimeter misst das Kreuz in der Herrenausführung. Herrenausführung? Richtig gelesen, dann die Größe der Verdienstorden und der Bänder variiert zwischen Männern und Frauen. Die sogenannte "Damenausführung" ist stets etwas kleiner.

Beim Großen Verdienstkreuz hat der obere Schenkel des Kreuzes eine Verzierung, die das Kreuz über einen goldenen Ring mit dem Band verbindet. Das Band misst 44 Millimeter (Herrenausführung). Diese Ordensstufe wird als Halsband unter dem Hemdkragen getragen. Möglich ist auch eine Ausführung als Schleife.

Bundespräsident Joachim Gauck (l) verleiht am 23.Februar 2017 in Berlin im Schloss Bellevue das große Verdienstkreuz an Franz Herzog von Bayern. Bild: Britta Pedersen, dpa (Archivbild)

5. Das Große Verdienstkreuz mit Stern

Hier erhalten die geehrten das Große Verdienstkreuz und zusätzlich einen Stern, der aus vier goldenen Strahlenbündeln besteht (breite und Höhe 80 Millimeter), auf dem das Ordenszeichen mit einer Breite und Höhe von 45 Millimeter abgebildet ist. Das Band ist in der Mitte rot, mit einem gold-schwarz-goldenen Saum.

Bundespräsident Steinmeier verleiht am 2. September 2022 das Große Verdienstkreuz mit Stern an Aleida Assmann. Bild: IMAGO/Christian Spicker

6. Das Große Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband

Das Kreuz entspricht weiterhin dem Großen Verdienstkreuz, nur wird es nicht an einer Schleife oder an einem Band um den Hals getragen: Das Kreuz hängt an einem Ordensband, das von der rechten Schulter zur linken Hüfte getragen wird. Der Stern, der zu dieser Auszeichnung gehört ist gewölbt und hat einen Durchmesser von 85 Millimeter - ist also etwas größer, als der Stern der vorigen Stufe.

Bundespräsident Christian Wulff (r) überreicht am Freitag 18. März 2011 in Berlin dem Regierenden Bürgermeister Berlins, Klaus Wowereit (SPD) das Große Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband des Verdienstordens der Bundesrepublik für seine zehnjährige Zeit als Berlins OB. Bild: Maurizio Gambarini, dpa (Archivbild)

7. Das Großkreuz

Das Großkreuz ist die größte Ausführung des Kreuzes. Es misst 70 Millimeter in Breite und Höhe, ist ansonsten aber mit dem Großen Verdienstkreuz identisch. Getragen wird es ebenfalls an einem Ordensband, das ab dieser Stufe allerdings im roten Mittelbereich mit Zeichen des Bundesadlers durchwebt. Der zugehörige Stern besteht aus sechs goldenen Strahlenbündeln, Durchmesser 80 Millimeter. Würdenträger dieser Auszeichnung ist unter anderem der ehemalige Generalsekretär der Vereinten Nationen, Ban Ki-Moon.

Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) überreicht am 8. März 2016 in Berlin dem damaligen Generalsekretär der Vereinten Nationen, Ban Ki Moon, im Kanzleramt das Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Bild: Sandra Steins/Bundesregierung, dpa (Archivbild)

8. Die Sonderstufe des Großkreuzes / das Großkreuz in besonderer Ausführung

Die höchste Ehrung, die der Bundespräsident zu vergeben hat, ist die Sonderstufe des Großkreuzes. Hier gleich die Auszeichnung dem Großkreuz, jedoch hat der zugehörige Stern einen Durchmesser von 90 Millimetern, besteht aus acht Strahlenbündeln (der Stern hat also acht "Zacken") und das daraufliegende Kreuz hat einen Durchmesser von 55 Millimetern. Das Ordensband, an dem das Großkreuz hängt entspricht dem der Vorstufe, jedoch sind die Embleme des Bundesadlers auf rotem Hintergrund handgestickt.

Der Orden wurde 1951 vom damaligen Bundespräsidenten Theodor Heuss ins Leben gerufen, der selbst auch einer der ersten Träger der Auszeichnung war. Seitdem er diese Auszeichnung ins leben rief, bekommt jeder Bundespräsident mit Amtsantritt diesen Orden verliehen. Berühmte Träger der Auszeichnung sind etwa der französische Ex-Premier Francois Hollande (2013 ausgezeichnet), Michail Gorbatschow (1999), George H. W. Bush (Bush senior, 1993) und Queen Elisabeth II. Die jüngste Verleihung dieses Ordens fand erst kürzlich statt - König Charles III. und seine Frau Camilla erhielten sie bei ihrem Staatsbesuch in Deutschland im Mai 2023.

Auf derselben Ordensstufe kann der Bundespräsident weiter das Großkreuz in besonderer Ausführung verleihen. Diese besondere Ehre wurde in der Geschichte der Bundesrepublik bislang nur zwei Menschen zuteil: Konrad Adenauer und Helmut Kohl - und nun Angela Merkel. Im Netz hat sich eine große Diskussion entsponnen, ob die Alt-Kanzlerin diese Ehre verdient hat oder nicht. Die Entscheidung dafür lag aber letzten Endes bei Frank-Walter Steinmeier. Denn einen Verdienstorden erhält jede Bundeskanzlerin und jeder Bundeskanzler zum Ende seiner Amtszeit - nur welchen, darüber entscheidet der Bundespräsident.