Über diese Vorschläge zur Impfpflicht debattiert der Bundestag heute

Am Mittwoch debattiert der Bundestag über die allgemeine Corona-Impfpflicht. Dafür gibt es unterschiedliche Anträge, die hier zusammengefasst sind.

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie soll in Deutschland eine allgemeine Impfpflicht eingeführt werden. Das ist am Mittwoch Thema im Bundestag. Die Bundesregierung hat dafür bewusst keinen eigenen Gesetzesentwurf für die Umsetzung einer Impfpflicht vorgelegt. Stattdessen sollen sich Abgeordnete in Gruppen zusammenfinden und eigene Vorschläge machen, über die diskutiert wird. Hier stellen wir die einzelnen Entwürfe vor. (Wie Österreich die allgemeine Corona-Impfpflicht umsetzen will, lesen Sie hier.)

Impfpflicht ab 18 Jahren in Deutschland

Sieben Abgeordnete der Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP haben einen gemeinsamen Antrag für eine Impfpflicht für Menschen ab 18 Jahren erarbeitet. Dieser zielt darauf ab, einen wirksamen Schutz für Herbst und Winter 2022 aufzubauen. Im Detail soll die Impfpflicht in dem Entwurf auf ein bis zwei Jahre befristet sein und nicht für mehr als drei Impfungen gelten.

Durchgesetzt werden soll das Ganze über Bußgelder. Diese könnten sich nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten zwischen fünf und 1000 Euro bewegen oder gar noch höher festgelegt werden. Von Zwangsmaßnahmen wie einer Erzwingungshaft halten die Antragsteller nichts.

Impfpflicht ab 50 Jahren

Entwürfe für eine Impfpflicht für Menschen ab 50 Jahren gibt es mehrere. Abgeordnete der Unionsfraktion hatten angekündigt, hierzu einen Antrag vorzulegen. Danach greift die Impfpflicht nur bei Menschen, die 50 Jahre oder älter sind. Als geimpft im Sinne der Impfpflicht gelten sie demnach, wenn sie zwei Corona-Impfungen erhalten haben. An einer Verpflichtung für regelmäßige Auffrischungsimpfungen bestünden verfassungsrechtliche Zweifel - sie soll es nach dieser Position nur geben, wenn diese Zweifel auszuräumen sind.

Auch der FDP-Politiker Andrew Ullmann hat sich für eine altersbezogene Impfpflicht ausgesprochen und will dazu einen Vorschlag einbringen. Er könne sich für Deutschland ein ähnliches Modell wie in Italien vorstellen, wo eine Impfpflicht für Menschen ab 50 Jahren gilt. In Griechenland soll es eine Impfpflicht ab 60 Jahren geben.

Keine allgemeine Impfpflicht

Einzelne CDU-Abgeordnete und mehrere FDP-Abgeordnete, darunter Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki, haben einen Antrag gegen eine allgemeine Impfpflicht vorgelegt. Kubicki befürchtet Chaos bei der Umsetzung der Pflicht. Viele Impfgegner könnten sich trotz Bußgelds verweigern, meint er.

Statt einer allgemeinen Impfpflicht soll es einen eindringlichen Impf-Appell der Bundesregierung an die Bevölkerung geben. Zudem wird die Bundesregierung in dem Antrag darum gebeten, "die Anstrengungen unterhalb des Grundrechtseingriffs einer Impfpflicht oder sog. 2G-Maßnahmen zu intensivieren". Darüber hinaus solle die Regierung weitere niedrigschwellige Impfangebote aufrechterhalten und intensivieren, etwa Impfaktionen bei Großveranstaltungen oder zu Kernzeiten vor Baumärkten und in Einkaufszentren.

Wann soll die allgemeine Impfpflicht kommen?

Handfeste Beschlüsse zu einer Impfpflicht sind bei der Debatte am Mittwoch nicht zu erwarten. Die Entscheidung im Bundestag soll jedoch vor Ende März fallen. Danach müsste ein mögliches Impfpflichtgesetz noch in den Bundesrat, bevor es in Kraft tritt.

Der Vorschlag zur Impfpflicht ab 18 Jahren sieht eine Art Schonfrist vor, in der sich die Ungeimpften immunisieren lassen können, um Sanktionen zu entgehen. "Der Zeitraum von gut drei Monaten bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht könnte da Orientierung bieten", sagt der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Dirk Wiese, der an dem Antrag mitarbeitet. Unter dem Strich würde das bedeuten: Stimmt der Bundestag im März zu, greift die Impfpflicht irgendwann zwischen Juni und August.

Unterdessen drückt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) aufs Gas: Er wünscht sich eine Einführung der neuen Regelung ab April oder Mai dieses Jahres.

Abstimmung über Impfpflicht unabhängig von der Fraktion

Die Abstimmung im Bundestag hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zur Gewissensentscheidung erklärt. Das bedeutet: Die einzelnen Politiker und Politikerinnen sind vom Fraktionszwang entbunden und können frei und unabhängig nach ihren eigenen ethischen Vorstellungen entscheiden. Eine solche freie Abstimmung gab es beispielsweise im Jahr 2017, als der Bundestag über die Öffnung der Ehe für Alle abgestimmt hat.

So ist die Stimmung in der Bevölkerung

Von den derzeit 24 Ethikrat-Mitgliedern hatten sich Ende Dezember 20 für eine Ausweitung der Impfpflicht ausgesprochen und vier dagegen. Zum Umfang der Ausweitung gab es unterschiedliche Auffassungen: So befürworten 13 der 20, die dafür sind, eine Ausweitung der Impfpflicht auf alle Erwachsenen, die sich impfen lassen könnten. Sieben waren dafür, dies auf Corona-Risikogruppen wie Ältere oder Vorerkrankte zu beschränken.

Eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung ist weiter für die Impfpflicht. Aber die Zustimmung nimmt nach einer YouGov-Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur leicht ab. Danach befürworten 60 Prozent die Pflicht, 32 Prozent sind dagegen, 8 Prozent machen keine Angaben. Anfang Dezember waren noch 63 Prozent dafür und nur 30 Prozent dagegen. (mit dpa)

