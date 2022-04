"Richtig" und "überfällig": Pressestimmen zum Rücktritt von Anne Spiegel

Familienministerin Anne Spiegel hat am Montag ihren Rücktritt erklärt. Hier die Pressestimmen und Reaktionen.

11.04.2022 | Stand: 20:20 Uhr

Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) hat am Montag ihren Rücktritt erklärt. Hintergrund ist ihr Umgang mit der Flutkatastrophe im Ahrtal 2021. Spiegel war zehn Tage nach der Flut in einen vierwöchigen Urlaub mit ihrer Familie gefahren. Die ehemalige Ministerin hatte sich am Sonntag in einer Pressekonferenz für ihr Verhalten entschuldigt. Einen Tag später kam dann die Nachricht vom Rücktritt. Die Pressestimmen und Reaktionen dazu lesen Sie hier.

"Bei Anne Spiegel war der Rücktritt, der am Montagnachmittag erfolgte, überfällig. Ihr Auftritt vor den Kameras zeigte die 41-Jährige in einem erschütternd desolaten Zustand. Sie ist der Führung eines Ministeriums nicht mehr gewachsen, war es vielleicht nie. Ihre familiären Probleme bestanden schon vor der Ernennung. Spiegel hat sich wohl einfach zu viel zugetraut." Augsburger Allgemeine

Pressestimmen: "Rücktritt von Anne Spiegel war richtig"

"Der Rücktritt von Bundesfamilienministerin Anne Spiegel war richtig. Nach all ihren Fehlern bei der Bewältigung der Ahrtal-Flut versuchte die Grünen-Politikerin mit einem emotionalen Auftritt am Sonntag den Befreiungsschlag - und machte alles nur noch schlimmer." Neue Osnabrücker Zeitung

"Wenn ein Spitzenpolitiker oder eine Spitzenpolitikerin wegen eigener Krankheit oder der Fürsorge für Angehörige eine Auszeit benötigt, muss das in irgendeiner Form kommuniziert werden, und zwar bevor man abtaucht. Das gilt ganz besonders, wenn nach einer Flutkatastrophe das eigene Bundesland in höchster Not ist." Leipziger Volkszeitung

Bilderstrecke

Die Ampel-Regierung: Das sind Deutschlands Ministerinnen und Minister

1 von 18 Annalena Baerbock, Robert Habeck (beide Grüne), Olaf Scholz (SPD) und Christian Lindner (FDP) waren als Mitglieder der neuen Ampel-Regierung praktisch gesetzt. Ein Überblick über die weiteren Ministerinnen und Ministerinnen. Bild: Michael Kappeler, dpa Annalena Baerbock, Robert Habeck (beide Grüne), Olaf Scholz (SPD) und Christian Lindner (FDP) waren als Mitglieder der neuen Ampel-Regierung praktisch gesetzt. Ein Überblick über die weiteren Ministerinnen und Ministerinnen. Bild: Michael Kappeler, dpa 2 von 18 Olaf Scholz (SPD) führt als Bundeskanzler und Nachfolger von Angela Merkel die neue Bundesregierung. Bild: John Macdougall, dpa Olaf Scholz (SPD) führt als Bundeskanzler und Nachfolger von Angela Merkel die neue Bundesregierung. Bild: John Macdougall, dpa 3 von 18 Anne Spiegel von den Grünen wurde neue Bundesfamilienministerin - allerdings währte ihre Amtszeit nicht lange. Im April 2022 stolperte sie nachträglich über ihr Verhalten als Umweltministerin von Rheinland-Pfalz während der Flutkatastrophe im Ahrtal und trat zurück. Bild: Andreas Arnold, dpa Anne Spiegel von den Grünen wurde neue Bundesfamilienministerin - allerdings währte ihre Amtszeit nicht lange. Im April 2022 stolperte sie nachträglich über ihr Verhalten als Umweltministerin von Rheinland-Pfalz während der Flutkatastrophe im Ahrtal und trat zurück. Bild: Andreas Arnold, dpa 4 von 18 Robert Habeck, Bundesvorsitzender der Grünen, übernahm die Leitung des neu zusammengesetzten Wirtschafts- und Klimaschutzministeriums. Bild: Kay Nietfeld, dpa Robert Habeck, Bundesvorsitzender der Grünen, übernahm die Leitung des neu zusammengesetzten Wirtschafts- und Klimaschutzministeriums. Bild: Kay Nietfeld, dpa 5 von 18 Annalena Baerbock, frühere Bundesvorsitzende der Grünen, ist deutsche Außenministerin. Bild: Robert Michael, dpa Annalena Baerbock, frühere Bundesvorsitzende der Grünen, ist deutsche Außenministerin. Bild: Robert Michael, dpa 6 von 18 Steffi Lemke von den Grünen übernahm das Umweltministerium. Die Agraringenieurin sitzt seit 2002 im Bundestag. Bild: Hendrik Schmidt, dpa Steffi Lemke von den Grünen übernahm das Umweltministerium. Die Agraringenieurin sitzt seit 2002 im Bundestag. Bild: Hendrik Schmidt, dpa 7 von 18 Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) wurde in der Ampel-Regierung Bundeslandwirtschaftsminister. Bild: Marijan Murat, dpa Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) wurde in der Ampel-Regierung Bundeslandwirtschaftsminister. Bild: Marijan Murat, dpa 8 von 18 Karl Lauterbach, Gesundheitsexperte der SPD, wird Bundesgesundheitsminister. Bild: Michael Kappeler, dpa Karl Lauterbach, Gesundheitsexperte der SPD, wird Bundesgesundheitsminister. Bild: Michael Kappeler, dpa 9 von 18 Das Verteidigungsressort übernahm die frühere Justiz- und Familienministerin Christine Lambrecht (SPD). Bild: Michael Kappeler, dpa Das Verteidigungsressort übernahm die frühere Justiz- und Familienministerin Christine Lambrecht (SPD). Bild: Michael Kappeler, dpa 10 von 18 Innenministerin ist die hessische SPD-Politikerin Nancy Faeser. Bild: Swen Pförtner, dpa Innenministerin ist die hessische SPD-Politikerin Nancy Faeser. Bild: Swen Pförtner, dpa 11 von 18 Das Bauministerium leitet die Brandenburger SPD-Politikerin Klara Geywitz. Bild: Kay Nietfeld, dpa Das Bauministerium leitet die Brandenburger SPD-Politikerin Klara Geywitz. Bild: Kay Nietfeld, dpa 12 von 18 Wolfgang Schmidt (SPD) übernahm das Bundeskanzleramt. Er gilt als langjähriger Vertrauter des Bundeskanzlers Olaf Scholz. Bild: Kay Nietfeld, dpa Wolfgang Schmidt (SPD) übernahm das Bundeskanzleramt. Er gilt als langjähriger Vertrauter des Bundeskanzlers Olaf Scholz. Bild: Kay Nietfeld, dpa 13 von 18 Svenja Schulze (SPD), vorher Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, leitet jetzt das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Bild: Kay Nietfeld, dpa Svenja Schulze (SPD), vorher Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, leitet jetzt das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Bild: Kay Nietfeld, dpa 14 von 18 Hubertus Heil (SPD) bleibt auch in der neuen Bundesregierung Bundesminister für Arbeit und Soziales. Bild: Bernd von Jutrczenka, dpa Hubertus Heil (SPD) bleibt auch in der neuen Bundesregierung Bundesminister für Arbeit und Soziales. Bild: Bernd von Jutrczenka, dpa 15 von 18 Christian Lindner, Parteivorsitzender der FDP, wurde Finanzminister der Ampel-Regierung. Bild: Michael Kappeler, dpa Christian Lindner, Parteivorsitzender der FDP, wurde Finanzminister der Ampel-Regierung. Bild: Michael Kappeler, dpa 16 von 18 Volker Wissing von der FDP leitet das Bundesverkehrsministerium. Bild: Michael Kappeler, dpa Volker Wissing von der FDP leitet das Bundesverkehrsministerium. Bild: Michael Kappeler, dpa 17 von 18 FDP-Politiker Marco Buschmann wird neuer Bundesjustizminister. Buschmann kommt wie Parteichef Lindner aus dem Landesverband NRW. Bild: Kay Nietfeld, dpa FDP-Politiker Marco Buschmann wird neuer Bundesjustizminister. Buschmann kommt wie Parteichef Lindner aus dem Landesverband NRW. Bild: Kay Nietfeld, dpa 18 von 18 Bettina Stark-Watzinger, FDP-Präsidiumsmitglied, ist Bundesbildungsministerin. Bild: Michael Kappeler, dpa Bettina Stark-Watzinger, FDP-Präsidiumsmitglied, ist Bundesbildungsministerin. Bild: Michael Kappeler, dpa 1 von 18 Annalena Baerbock, Robert Habeck (beide Grüne), Olaf Scholz (SPD) und Christian Lindner (FDP) waren als Mitglieder der neuen Ampel-Regierung praktisch gesetzt. Ein Überblick über die weiteren Ministerinnen und Ministerinnen. Bild: Michael Kappeler, dpa Annalena Baerbock, Robert Habeck (beide Grüne), Olaf Scholz (SPD) und Christian Lindner (FDP) waren als Mitglieder der neuen Ampel-Regierung praktisch gesetzt. Ein Überblick über die weiteren Ministerinnen und Ministerinnen. Bild: Michael Kappeler, dpa

"Am Ende war es der ungeschickte Auftritt am Sonntagsabend, um sich gegen Rücktrittsforderungen zu verwahren, der Anne Spiegel das Amt gekostet hat. Die Liste der Fehltritte war damit einfach zu lang geworden. Spiegel machte sich nach jener Katastrophennacht im Juli 2021 erst einmal um ihr eigenes Ansehen als Umweltministerin Sorgen, anstatt sich um die Menschen im Ahrtal zu kümmern." Frankfurter Allgemeine Zeitung

"Sehr spät zog Anne Spiegel jetzt die Reissleine" - Reaktionen der Presse nach dem Rücktritt von Anne Spiegel

Lesen Sie auch

Presse forderte Rücktritt der Ministerin "Ein Bild des Jammers": Pressestimmen zur Urlaubs-Entschuldigung von Anne Spiegel

"Die Führungsspitze der Grünen hat erkannt, dass Spiegels uneinsichtiges Gebaren die Ansprüche der Partei auf Professionalisierung konterkariert. Händeringend riet man ihr zum Rücktritt. Sehr spät zog Anne Spiegel jetzt die Reissleine." Neue Züricher Zeitung

"Dieser Rücktritt kommt viel zu spät, um noch als ehrenvoller, Respekt gebietender Rückzug gelten zu können. Schlimmer noch: Die als rheinland-pfälzische Umweltministerin gescheiterte Grüne versucht geradezu verzweifelt, sich als Opfer zu stilisieren." Focus Online

Mehr Nachrichten aus Deutschland und der Welt lesen Sie hier.