So sehen Sie den Biathlon-Sprint der Herren heute live im TV und Stream

Wann ist heute Biathlon im TV? Am Samstag (15. Februar) startet bei der Biathlon-WM 2025 in Lenzerheide der Sprint der Herren live im Free-TV, kostenlosen Stream und in der Mediathek. Es ist das dritte Rennen um Gold, Silber und Bronze im Zeitplan der Biathlon-Weltmeisterschaften in der Schweiz.

In der Übertragung im Stream und im TV zeigen mehrere Sender Biathlon heute live. Am Nachmittag greift der Allgäuer Biathlet Philipp Nawrath im Sprint der Männer über 10 Kilometer wieder ins Geschehen ein. In der Mixed-Staffel am Mittwoch holte er mit der Mannschaft bereits Bronze. Die zweite Medaille für den DSV sicherte gestern im Frauen-Sprint Franziska Preuß mit Silber.

Wer zeigt heute Biathlon? Wann ist heute Biathlon im ZDF? Der Sprint der Männer bei der Biathlon-WM 2025 live im TV, Stream und der Mediathek - alle News zur Biathlon-Übertragung heute am Samstag aktuell hier.

Biathlon heute live im TV - Sprint Herren: Uhrzeit, Sender, Stream des Männer-Sprints bei der Biathlon-WM 2025 in Lenzerheide am Samstag

Samstag, 15.2.2025 - Sprint Männer bei der Biathlon-WM heute in Lenzerheide

15.05 Uhr: Biathlon heute live aus Lenzerheide, Sprint der Herren über 10 km

Fernsehen: Biathlon live im ZDF (ab 14.50 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 14.55 Uhr) und auf ORF 1 (ab 15 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live (Mediathek, kostenlos) und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (letztere drei kostenpflichtig)

Biathlon-WM heute live im TV: Herren-Sprint aus Lenzerheide kostenlos im Fernsehen

Heute am Samstag (15.2.25) gibt es Biathlon live und kostenlos von der WM 2025 aus Lenzerheide im Free-TV. Das ZDF überträgt den Sprint heute der Herren über 10 km am Nachmittag in seinem Wintersport-Progamm im ZDF Sportstudio live im TV. Zuvor läuft der zweite Durchgang des Slaloms der Frauen bei der alpinen Ski-WM 2025 in Saalbach. Auch Skispringen der Männer aus Sapporo gibt es heute am Samstag zumindest als Highlight-Zusammenfassung im ZDF.

Beim Biathlon live im ZDF sind die Kommentatoren Volker Grube und Sven Fischer live aus Lenzerheide im Einsatz. Moderator ist Alexander Ruda. Die ZDF-Biathlon-Experten sind Laura Dahlmeier und Denise Hermann-Wick.

Auch Eurosport überträgt den Sprint der Männer von der Biathlon-WM heute live. Die Übertragung startet ab 14.55 Uhrzeit im Programm von Eurosport 1.

Eine Live-Übertragung des WM-Sprints der Herren heute am Samstag in Lenzerheide gibt es auch beim ORF 1. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist im Allgäu größtenteils und in manchen Teilen Bayerns frei zu empfangen.

Biathlon heute im ZDF-Livestream kostenlos sehen: Sprint live der Männer

Für alle unterwegs und ohne Fernseher: Einen kostenlosen Livestream des Herren-Sprints beim Biathlon heute am Samstag (15. Februar 2025) aus dem WM-Ort Lenzerheide gibt es kostenfrei beim ZDF in der Internet-Mediathek unter https://www.zdf.de/sport/sport-im-zdf-livestream-live-100.html sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Livestream-Diensten Discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Biathlon-WM 2025 live im Stream und TV: Zeitplan am Wochenende in Lenzerheide

Heute am Samstag steht live im Free-TV, Stream und in der Mediathek das Sprint-Rennen der Männer am Biathlon-WM-Wochenende in der Roland Arena Lenzerheide auf dem Programm. Morgen am Sonntag gibt es laut Zeitplan dann sogar zwei Rennen um Gold, Silber und Bronze bei der Biathlon-WM 2025.

Hier das weitere Programm der Biathlon-WM 2025 in Lenzerheide an diesem Wochenende:

Sonntag, 16.2.2025, 12.05 Uhr: Verfolgung Frauen, über 10 km

Sonntag, 16.2.2025, 15.05 Uhr: Verfolgung Herren, 12,5 km

Philipp Nawrath aus Nesselwang will live im Free-TV, in der Mediathek und im kostenlosen Livestream bei der Biathlon-WM 2025 heute am Samstag die nächste Medaille im Sprint der Männer. Foto: Matthias Balk, dpa (Archiv)