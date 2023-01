Kein Schnee in Sicht: Das kann man im Allgäu jetzt unternehmen

Der Winter hat sich bisher im Allgäu nur kurz gezeigt - das heißt aber nicht, dass man nun nur zuhause sitzen muss. Unsere Tipps für die Weihnachtsferien.

02.01.2023 | Stand: 10:54 Uhr

Einmal durch den Tiefschnee ins Tal gleiten - die Aussichten dafür sind im Allgäu aktuell eher schlecht. Die erste Woche der Weihnachtsferien war ungewöhnlich warm, teilweise mit Temperaturen um die 15 Grad. Und: Es soll so mild bleiben. Wie kann man also die zweite Ferienwochen trotzdem sinnvoll nutzen? Was kann man im Allgäu unternehmen, wenn kein Schnee liegt?

Ausflugstipp im Allgäu: die Wildfütterung in Schwangau

Vor allem für Kinder ein spannendes Erlebnis: die Wildfütterung in Schwangau nahe des Bannwaldsees. Die Tiere werden täglich von den Jägern an bestimmten Futterstellen versorgt, an bestimmten Terminen gibt es auch Führungen. Das Ganze ist gratis und lässt sich gut mit einem Besuch bei den Königsschlössern Neuschwanstein und Hohenschwangau oder einem Spaziergang verbinden. Mehr Informationen finden Sie hier.

Wer einen ausgiebigeren Spaziergang am Wasser machen möchte, kann um den Alatsee wandern und auf den Spuren des berühmten Allgäuer Kommissars Kluftinger wandeln. Um den See gibt es einen Rundweg, den alle Altersgruppen gut bewältigen können - wer mehr laufen will, findet aber entsprechende Varianten, beispielsweise zur Burgruine Vilsegg oder man startet von Bad Faulenbach aus. Noch mehr Spaziergänge an Allgäuer Seen finden Sie hier.

Einfache Wanderung mit tollem Ausblick: das Riedberger Horn

Die Tatsache, dass kein Schnee liegt, führt immerhin dazu, dass viele Wanderwege wieder begehbar sind, beispielsweise auf das Riedberger Horn. Vom Parkplatz Grasgehren am Riedbergpass läuft man je nach Fitness etwa eine Stunde zum Gipfel. Die Wanderwege sind gut begehbar, festes Schuhwerk ist aber trotzdem ein Muss. Außerdem gilt: Vor dem Start der Tour sollte man sich den Wetterbericht anschauen und auch einen Blick auf die Webcams im Internet werfen. Wer nicht denselben Weg absteigen will, kann den Abstieg über die Mittelalpe wählen, die aktuell auch bewirtschaftet ist (Stand Januar 2023).

Lieber drinnen als draußen? Dann bietet sich ein Besuch der zahlreichen Allgäuer Museen an: Hier finden Sie eine Liste der außergewöhnlichen Museen im Allgäu.

Diese Thermen und Schwimmbäder im Allgäu bieten sich für einen Ausflug an

Ferien sind zur Erholung da - und das geht besonders gut in einem der Allgäuer Schwimmbädern und den Thermen: Für Familien mit Kindern bieten sich beispielsweise das Cambomare in Kempten oder das Wonnemar in Sonthofen an. Sauna, Kosmetikbehandungen, Massagen: Eine Übersicht über die schönsten Thermen im Allgäu finden Sie hier.

Wer gar nicht auf Wintersport verzichten kann, findet selbstverständlich beschneite Pisten, die geöffnet sind, so etwa am Fellhorn oder Nebelhorn. Eine Übersicht der wichtigsten Allgäuer Skigebiete finden Sie hier.