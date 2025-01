Winterspaß und Entspannung: 7 Bäder und Thermen im Allgäu für die Ferienzeit

Wer genug von den kalten Tagen hat oder nach dem Wintervergnügen Wärme und Entspannung sucht, hat im Allgäu eine große Auswahl. In der Region gibt es gleich mehrere Hallenbäder und Thermen. Sieben der schönsten stellen wir Ihnen hier vor.

Die Angaben gelten für den Bade- und/oder Thermalbereich, nicht für den Saunabereich (Stand: 2. Januar 2025).

Therme Bad Wörishofen

Die Therme Bad Wörishofen verspricht Südsee-Gefühle im Unterallgäu. An jedem Tag im Jahr können Besucherinnen und Besucher in der Termen-Landschaft in einem von acht Heilwasserbecken abtauchen. Das Konzept nach Pfarrer Sebastian Kneipp spielt im Bad des Thermeninhabers Jörg Wund eine Rolle: Die Anwendungen können junge wie alte Gäste in einem Kneipp-Parcours ausprobieren.

Wer die Zeit im Bad aktiver angehen lassen möchte, kann sich für das Sportbad entscheiden. Dort gibt es ein 25-Meter-Becken, Bambini-Pools für alle Altersgruppen, ein Spiel- und Lernbecken und zwei Rutschen. Der Eintritt ist ab 16 Jahren, Familien mit Kindern haben am Samstag die Möglichkeit, einen Tag in der Therme Bad Wörishofen zu verbringen.

Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch: 10 bis 22 Uhr, Donnerstag, Freitag: 10 bis 23 Uhr, Samstag: 9 bis 0 Uhr (mit Kindern bis 19 Uhr), Sonntag: 9 bis 22 Uhr. Abweichende Öffnungszeiten gelten an Feiertagen, alle Infos dazu gibt es hier.

Preise: Erwachsene zahlen 22 Euro für zwei Stunden (Sportbad: 17 Euro), 30 Euro für vier Stunden (Sportbad: 25 Euro), 46 Euro für die Tageskarte (an Sonn- und Feiertagen jeweils 3 Euro Aufschlag). Bei Eintritt vor 12 Uhr zahlen Frühschwimmer von Montag bis Freitag 18 Euro. Spätschwimmer zahlen bei Eintritt ab 18 Uhr von Montag bis Donnerstag 22 Euro. Der Eintritt für Kinder von vier bis 15 Jahre kostet von Sonntag bis Freitag 7 Euro für zwei Stunden und 15 Euro für vier Stunden (nur im Sportbad). Am Familiensamstag zahlen Familien mit einem Kind 74 Euro, jedes weitere Kind kostet 15 Euro. Die Nachzahlgebühr beträgt 2 Euro je angefangene halbe Stunde (alle Tarife).

Adresse: Therme Bad Wörishofen GmbH, Thermenallee 1, 86825 Bad Wörishofen

Kontakt: Telefon: 08247/399300, E-Mail-Adresse: info@therme-badwoerishofen.de

Unter der Glaskuppel der Therme Bad Wörishofen sind gleich mehrere Heilwasserbecken und ein Sportbad geboten. Foto: Therme Bad Wörishofen (Archivbild)

Königliche Kristall-Therme Schwangau

Mehrere Becken drinnen und draußen sorgen in der Königlichen Kristall-Therme Schwangau im Ostallgäu für Abwechslung. So können sich Badegäste in Sole-Becken treiben lassen oder von der Liege im Ruheraum aus beleuchtete Edelsteine betrachten.

Von der Dachterrasse aus eröffnet sich der Blick auf die beiden Schwangauer Königsschlösser, Schloss Neuschwanstein und Schloss Hohenschwangau. Außerhalb der bayerischen Schulferien wird dienstags ab 19 Uhr textilfreies Baden angeboten.

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag: 9 bis 21 Uhr. Freitag und Samstag: 9 bis 22 Uhr. Abweichende Öffnungszeiten gelten an Feiertagen, alle Infos dazu gibt es hier.

Preise: Erwachsene zahlen 19 Euro für zwei Stunden, 28 Euro für vier Stunden, 35,50 Euro für einen Tag (ab 18 Uhr kostet der Feierabendtarif 19 Euro). Kinder (von sechs bis einschließlich 15 Jahren) zahlen 10,50 Euro für zwei Stunden, 16 Euro für vier Stunden, 19 Euro für einen Tag. Der Eintritt für Kinder unter 6 Jahren kostet pauschal 3 Euro. Die Nachzahlgebühr beträgt, je nach Tarif, 1,50 oder 2,50 Euro je angefangene halbe Stunde.

Adresse: Königliche Kristall-Therme Schwangau, Am Ehberg 16, 87645 Schwangau

Kontakt: Telefon: 08362/926940, E-Mail-Adresse: info@kristalltherme-schwangau.de

Von der Dachterrasse der Königlichen Kristall-Therme in Schwangau aus bietet sich eine direkte Aussicht auf die beiden Königsschlösser in Schwangau. Foto: Marcin Zabinski (Archivbild)

Wonnemar Erlebnisbad Sonthofen

Neun Becken bietet der Thermalbereich des Wonnemar Erlebnisbades Sonthofen im Oberalgäu, darunter ein Sole-Becken im Außenbereich. Wer mit dem mineralhaltigen Wasser noch mehr für seine Gesundheit tun möchte, nutzt das Angebot des Sole-Inhalationsstollens. Nach einem Gang durch das Kneipp-Tretbecken oder dem Erfrischen im Kneipp-Tauchbecken laden unterschiedliche Liegen zum Entspannen ein.

Im Erlebnisbad gibt es außerdem drei Rutschen. Und wer an seinem Geburtstag dem Wonnemar Sonthofen einen Besuch abstatten möchte? Kinder (von eins bis 15 Jahren) erhalten freien Eintritt in das Spaß- und Sportbad. Ab 16 Jahren ist auch der Eintritt im Thermalbereich frei.

Öffnungszeiten: Öffnungszeiten im Sommer (1. Mai bis 30. September): Täglich von 10 bis 21 Uhr. Öffnungszeiten im Winter (1. Oktober bis 30. April): Täglich 10 bis 22 Uhr. Abweichende Öffnungszeiten gelten an Feiertagen, alle Infos dazu gibt es hier.

Preise: Erwachsene zahlen 15,90 Euro für zwei Stunden und 18,90 Euro für vier Stunden (10,90 Euro Aufschlag für Thermalbereich). Kinder (von fünf bis einschließlich 15 Jahren) zahlen 13,90 Euro für zwei Stunden und 16,90 Euro für vier Stunden (ebenfalls 10,90 Euro Aufschlag für Thermalbereich). Kinder (von eins bis vier Jahren) zahlen pauschal 4,90 Euro. Der Eintritt für eine Familie kostet 59,90 Euro. Die Nachzahlgebühr wird in Höhe des nächsthöheren Tarifs fällig, danach kostet es 1 Euro pro Person je angefangene Stunde.

Adresse: Wonnemar Erlebnisbad Sonthofen, Stadionweg 5, 87527 Sonthofen

Kontakt: Telefon: 08321/780970, E-Mail-Adresse: sonthofen@wonnemar.de

Das Wonnemar Erlebnisbad Sonthofen bietet Entspannung im Thermalbereich und Action im Spaß- und Sportbad. Foto: Matthias Becker (Archivbild)

Aquaria Erlebnisbad Oberstaufen

Als das „Erlebnisbad unter den Thermen“ bezeichnet sich das Aquaria Erlebnisbad Oberstaufen im Oberallgäu. Mit Blick auf die Allgäuer Alpen und die Berge von Oberstaufen können Besucherinnen und Besucher bei 34 Grad Wassertemperatur im Solebecken entspannen oder im Wildwasserkreisel toben.

Beim Sprung vom Drei- oder Fünf-Meter-Sprungturm gibt es Unterstützung: Der sogenannte Bubbler-Effekt soll den Aufprall auf die Wasseroberfläche abmildern. Die unzähligen Luftblasen vom Beckenboden aus sprudeln auf Knopfdruck. Wer normal springen möchte, kann das ebenso.

Öffnungszeiten: Täglich von 10 bis 22 Uhr. Abweichende Öffnungszeiten gelten an Feiertagen, alle Infos dazu gibt es hier.

Preise: Erwachsene zahlen 14 Euro für eine Stunde, 20 Euro für zwei Stunden, 25 Euro für vier Stunden und 29 Euro für eine Tageskarte. Kinder (von sechs bis einschließlich 15 Jahren) zahlen 7 Euro für eine Stunde, 9 Euro für zwei Stunden, 11 Euro für vier Stunden und 13 Euro für einen Tag. Familien mit bis zu drei Kindern zahlen 46 Euro für zwei Stunden, 56 Euro für vier Stunden, 66 Euro für einen Tag, der Eintritt für jedes weitere Kind kostet pauschal 7 Euro. Ermäßigte Karten gibt es mit einem Rabatt von zehn Prozent auf die Normaltarife (ausgenommen ist der Familientarif). Die Nachzahlgebühr beträgt pro halbe Stunde den anteiligen Preis zum nächsthöheren Tarif.

Adresse: Aquaria Erlebnisbad Oberstaufen, Alpenstraße 5, 87534 Oberstaufen

Kontakt: Telefon: 08386/93130, E-Mail-Adresse: info@aquaria.de

Eine Besonderheit im Aquaria Erlebnisbad Oberstaufen sind die beiden Drei- und Fünf-Meter-Sprungtürme, von denen aus eine weiche Landung im sprudelnden Wasser versprochen wird. Foto: Matthias Becker (Archivbild)

Therme Lindau

Im Vitalbad der Therme Lindau am Bodensee können Gäste zur Ruhe kommen und zugleich aktiv etwas für ihre Gesundheit tun. Das Wasser enthält Mineralien, Salze und Spurenelemente, die den Körper von belastenden Stoffen befreien sollen.

Die Jüngsten können in einem Wildbach treiben, alle Größeren in einem Strömungskanal. Im Sommer ist von der Therme Lindau aus der Zugang zum Strandbad möglich (Thermeneintritt und Verzehr vorab an der Rezeption bezahlen).

Öffnungszeiten: Sport- und Familienbad: Täglich von 9 bis 20 Uhr. Sportbad am Mittwoch und Freitag für Frühschwimmerinnen und -schwimmer: ab 6.30 Uhr. Therme: Täglich von 9 bis 24 Uhr, am Freitag und Samstag von 9 bis 1 Uhr. Abweichende Öffnungszeiten gelten an Feiertagen, alle Infos dazu gibt es hier .

Preise: Im Sport-/Familienbad zahlen Erwachsene 7 Euro für eineinhalb Stunden, 9 Euro für zwei Stunden, 12 Euro für vier Stunden und 14 Euro für eine Tageskarte. Kinder und Jugendliche (im Alter von sechs bis 15 Jahren) zahlen 6 Euro für eineinhalb Stunden, 6,50 Euro für zwei Stunden, 9,50 Euro für vier Stunden und 11,50 Euro für eine Tageskarte. An Wochenenden, während der Schulferien und an Feiertagen wird ein Zuschlag von 1,50 Euro erhoben. In der Therme (inklusive Zugang zum Sport-/Familienbad) zahlen Erwachsene 25 Euro für zwei Stunden 25 Euro, für 30 Euro für vier Stunden und 35 Euro für eine Tageskarte. Kleinkinder unter einem Jahr zahlen keinen Eintritt. Am Wochenende, während der Schulferien und an Feiertagen wird ein Zuschlag von 3,50 Euro erhoben. Lindauer Bürgerinnen und Bürger zahlen mit dem Lindau Bäderpass einen ermäßigten Eintritt.

Adresse: Therme Lindau, Eichwaldstraße 16-20, 88131 Lindau

Kontakt: Telefon: 8382/911150, E-Mail-Adresse: info@therme-lindau.com

Besucherinnen und Besucher der Therme Lindau blicken auf den Bodensee und die Alpen. Im Sommer können sie das Strandbad nutzen. Foto: Christian Flemming (Archivbild)

CamboMare in Kempten

Im CamboMare in Kempten heißt das Programm Entspannung und Action. Besucherinnen und Besucher können sich in einer Lagune treiben lassen. Kleine und große Entdeckerinnen und Entdecker können außerdem in einer Sprudelgrotte schwimmen.

122 Meter misst die Reifenrutsche, gleich nebenan geht es mit Licht- und Geräuscheffekten in der Black-Hole Rutsche fast 100 Meter abwärts. Außerdem gibt es ein 3-Meter-Brett. Kinderrutsche, Wasserspeier oder Schiffchenkanal bieten im Kleinkinderbereich Abwechslung für die Allerkleinsten. Und wer sich einfach fit halten möchte? Der zieht seine Bahnen im Sportbecken.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag: 10 bis 21 Uhr. Samstag, Sonntag, in den Ferien und an Feiertagen: 10 bis 21 Uhr. Montag (auch in den Ferien und an Feiertagen): geschlossen. Abweichende Öffnungszeiten gelten an Feiertagen, alle Infos dazu gibt es hier.

Preise: Erwachsene zahlen 14,50 Euro für drei Stunden und 15,50 Euro für eine Tageskarte. Kinderkarten und der ermäßigte Eintritt kosten 8 Euro für drei Stunden und 9 Euro für eine Tageskarte. Familien mit zwei Erwachsenen und bis zu drei Kindern zahlen 29 Euro für drei Stunden und 36 Euro für eine Tageskarte. Kleinere Familien mit einem Erwachsenen und ein bis drei Kindern zahlen zwischen 17 und 25 Euro für 3 Stunden und zwischen 21 und 31 Euro für eine Tageskarte. Am Wochenmitte-Tarif von Dienstag bis Donnerstag gilt der Eintritt für drei Stunden als Tageskarte (nicht in den Ferien und an Feiertagen). Beim Feierabend-Tarif von Dienstag bis Donnerstag ab zwei Stunden vor Badeschluss zahlen Erwachsene 10 Euro, Kinderkarten und der ermäßigte Eintritt kosten 7 Euro (nicht in den Ferien und an Feiertagen). Beim Frühschwimmer-Tarif von Dienstag bis Freitag bis 13 Uhr für eine Stunde zahlen Erwachsene 9 Euro, Kinderkarten und der ermäßigte Eintritt kosten 5 Euro (nicht in den Ferien und an Feiertagen). Kinder unter 5 Jahren zahlen keinen Eintritt.

Adresse: CamboMare Kempten, Aybühlweg 58, 87439 Kempten

Kontakt: Telefon: 0831/58 1210, E-Mail-Adresse: info@cambomare.de

In der Schwimmlagune lassen sich die Besucherinnen und Besucher einfach treiben, genießen die Wasserbewegungen der Bodensprudler oder stellen sich unter den Wasserpilz in der Mitte des Beckens. Foto: Matthias Becker (Archivbild)

Alpspitz-Bade-Center ABC in Bad Nesselwang

Im Alpspitz-Bade-Center, kurz ABC, in Nesselwang im Ostallgäu kommen große und kleine Badegäste in der Reifenrutsche oder im Strömungskanal richtig in Bewegung. Wer sich in Ruhe aufwärmen möchte, ist im ABC ebenfalls an der richtigen Adresse.

Vom Warmwasserbecken im Außenbereich schauen Besucherinnen und Besucher direkt auf die Alpspitze und das Ostallgäuer Bergpanorama. Für Kinder gibt es drinnen und draußen Spielgeräte wie einen Leuchtturm, eine Elefantenrutsche oder eine Erlebnisröhre. Im Sommer verspricht ein Naturbadesee Abkühlung.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 10 bis 22 Uhr. Samstag, Sonntag und Feiertag: 9 bis 22 Uhr. Abweichende Öffnungszeiten gelten an Feiertagen, alle Infos dazu gibt es hier.

Preise: Erwachsene zahlen 9,50 Euro für eine Stunde, 11 Euro für eineinhalb Stunden, 15,50 Euro für drei Stunden und 17,50 Euro für eine Tageskarte. Der ermäßigte Eintritt kostet 8,50 Euro für eine Stunde, 10 Euro für eineinhalb Stunden, 14,50 Euro für 3 Stunden und 16,50 Euro für eine Tageskarte. Kinder zahlen 5 Euro für eineinhalb Stunden, 7,50 Euro für drei Stunden und 9 Euro für eine Tageskarte. Familien (Eltern mit eigenen Kindern bis 14 Jahre und älteren Kindern, die eine allgemeinbildende Schule besuchen) zahlen 24 Euro für eineinhalb Stunden, 35 Euro für drei Stunden und 39 Euro für eine Tageskarte.

Adresse: Alpspitz-Bade-Center, Badeseeweg 11, 87484 Nesselwang

Kontakt: Telefon: 08361/921620, E-Mail-Adresse: info@abc-nesselwang.de

Im Alpspitz-Bade-Center in Nesselwang im Ostallgäu finden die Gäste im Strömungskanal Entspannung. Foto: Alpspitz-Bade-Center Nesselwang (Archivbild)

Ganz nahe beim Allgäu: Waldsee-Therme Bad Waldsee

Ganz in der Nähe des Allgäus entspringt fast zwei Kilometer unterhalb der Erdoberfläche das Thermalwasser der Waldsee-Therme in Bad Waldsee. Mit fast 65 Grad Celsius ist die Quelle die wärmste in Oberschwaben. Wer die Waldsee-Therme besucht, badet in fluorid- und schwefelhaltigem Thermalwasser bei einer Temperatur von 28 bis 37 Grad Celsius.

Es gibt vier Innen- und zwei Außenbecken. Geboten werden zum Beispiel Sprudelbecken- und liegen, eine Gegenstromanlage und ein Wasserfall. Mehrmals täglich können Besucherinnen und Besucher an kostenfreien Wassergymnastik-Kursen teilnehmen.

Öffnungszeiten: Täglich von 9 bis 22 Uhr. Abweichende Öffnungszeiten gelten an Feiertagen, alle Infos dazu gibt es hier.

Preise: Erwachsene zahlen 11,40 Euro für zwei Stunden, 13,20 Euro für drei Stunden und 19 Euro für eine Tageskarte. Der Eintritt ab 18.30 Uhr kostet 11,70 Euro. Familien mit bis zu zwei Kindern (bis 16 Jahre) zahlen am Samstag und Sonntag für drei Stunden 25 Euro. Jedes weitere Kind kostet 4,90 Euro. Der ermäßigte Eintritt kostet 11 Euro für zwei Stunden und 12,80 Euro für drei Stunden. Bei Eintritt ab 18.30 Uhr zahlen Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre 4,90 Euro.

Adresse: Gesundheitszentrum Waldsee-Therme, Badstraße 16, 88339 Bad Waldsee

Kontakt: Telefon: 07524/941221, E-Mail-Adresse: info@waldsee-therme.de

Schwimmen, planschen, entspannen: Eine Übersicht über alle Hallenbäder im Allgäu finden Sie hier. Noch mehr Ideen für Ausflüge im Allgäu zum Start ins neue Jahr lesen Sie hier.