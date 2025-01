Kurzarbeit-Monitor: Diese Firmen im Allgäu und Umgebung haben Kurzarbeit

Das Thema Kurzarbeit hängt aktuell wie ein Damoklesschwert über der deutschen Industrie. Viele Branchen verzeichnen Auftragsrückgänge, andere haben Probleme am Absatzmarkt – Investitionen werden von vielen Firmen und Haushalten aktuell nur vorsichtig getätigt. Auch im Allgäu bekommen das die ansässigen Unternehmen zu spüren.

So meldeten vergangenes Jahr etwa die Allgäuer Firma Fendt an einigen Standorten Kurzarbeit an, ebenso der Solarspeicher-Pionier Sonnen aus Wildpoldsried und die Firma Liebherr ausgerechnet an ihrem Stammsitz in Kirchdorf an der Iller. Zwar sind einige der Maßnahmen von vergangenem Jahr mittlerweile ausgelaufen. Doch Experten gehen davon aus, dass nach dem erhöhten Aufkommen im Jahr 2024 heuer noch mehr Arbeitnehmer von Kurzarbeit betroffen sein könnten.

Kurzarbeit im Allgäu aktuell (30.1.2025): Diese Firmen sind betroffen

Wir zeigen hier, welche Firmen aus dem Allgäu und dessen Grenzgebiet aktuell Kurzarbeit angemeldet haben und klären grundsätzliche Fragen zum Thema Kurzarbeit bezüglich Gehalt, Verlängerung, Anmeldung, Urlaub und mehr.

Otto Bihler Maschinenfabrik, Halblech: Der Maschinenbauer mit Spezialisierung auf Stanzbiege-, Schweiß- und Montagetechnik gilt als Hidden Champion in der Region. Doch die wirtschaftlichen Turbulenzen erfassen auch das Familienunternehmen mit Sitz in Halblech mit 1100 Mitarbeitern am Standort. Schon Mitte 2024 hat die Firma angekündigt, im Januar 2025 in manchen Bereichen in Kurzarbeit zu gehen.

Liebherr, Kirchdorf an der Iller: Der Maschinenkonzern Liebherr blickt auf turbulente Zeiten zurück. Während 2024 etwa der größte Auftrag der Firmengeschichte an Land gezogen wurde, meldete die Firma am Stammwerk in Kirchdorf, das an der Grenze zum Allgäu liegt, Kurzarbeit an. Die Maßnahme soll nach Bekunden des Unternehmens selbst für die betroffenen Abteilungen ab dem 1. November und dem 1. Dezember jeweils für sechs Monate gelten.

Elobau in Leutkirch: Der zuletzt schwächelnde Absatzmarkt bei Landmaschinen schlägt sich in der Kette nun zu den Zulieferern durch: Die Firma Elobau aus Leutkirch hat die ursprünglich bereits im März 2024 angelaufene Kurzarbeit in vier von zwanzig Bereichen nun auf weitere Unternehmensteile ausgeweitet. Konkrete Zahlen nannten Firmenvertreter nicht. Auch zur Dauer der Maßnahme gibt es bislang keine Informationen. Anfang Januar gab Elobau zudem bekannt, erstmals in der Firmengeschichte Stellen abzubauen. Die Maßnahme betreffe 80 Stellen am Stammsitz in Leutkirch.

Dethleffs in Isny: Der Wohnmobil-Hersteller hat nach einem schwierigen Jahr 2024 die Weihnachtsferien verlängert und startete mit einer einwöchigen Kurzarbeit ins neue Jahr. Eine Woche nach dem Dreikönigstag soll die Produktion am Hauptstandort in Isny dann wieder voll anlaufen.

Diese Firmen im Allgäu und Umgebung hatten 2024 Kurzarbeit angemeldet

Sonnen GmbH, Wildpoldsried: Der Solarspeicher-Pionier aus dem Oberallgäu hatte im Juli Kurzarbeit angemeldet. Betroffen waren rund 50 Angestellte. Die Maßnahme lief zum Ende des Jahres aus.

Dethleffs, Isny: Der Caravan-Hersteller hatte im Herbst 2024 schon einmal für fünf Wochen Kurzarbeit an seinem Stammsitz.

Fendt, Marktoberdorf: Mitte des Jahres zog die sinkende Nachfrage nach Landmaschinen auf dem Weltmarkt erste Konsequenzen beim Allgäuer Technologieführer nach sich. Der Konzern AGCO/Fendt meldete im Sommer dann im Stammwerk in Marktoberdorf sowie an den Standorten Feucht und Wolfenbüttel Kurzarbeit an. Die Maßnahme lief mehrere Wochen.

Was ist eigentlich Kurzarbeit? Unternehmen müssen bei ihrer zuständigen Agentur für Arbeit einen Arbeitsausfall anmelden. Diese prüft die sogenannte Anzeige und teilt dem Betrieb mit, ob es die Voraussetzung für Kurzarbeitergeld erfüllt. Nicht jede Firma kann die finanzielle Unterstützung erhalten: Maßgeblich sind die angegebenen Gründe dafür, warum Arbeit in einem Betrieb ausfällt. Das können etwa fehlendes Material oder Auftragsmangel sein (wirtschaftliche Gründe). Oder aber unabwendbare Ereignisse wie Brände. Unternehmen gehen dann in Vorleistung und zahlen ihren Mitarbeitern das Kurzarbeitergeld, das einem bestimmten Prozentsatz des Nettoentgelts entspricht. Die Arbeitsagentur zahlt es später an die Betriebe. Kurzarbeitergeld wird nicht gezahlt, wenn der Arbeitsausfall branchen- beziehungsweise betriebsüblich oder saisonbedingt ist. (Quelle: Arbeitsagentur Kempten-Memmingen)

Wie viel Geld bekomme ich bei Kurzarbeit in meinem Unternehmen?

Kurzarbeit bedeutet für Angestellte auch weniger Lohn. Zusätzlich dazu bekommen sie das sogenannte Kurzarbeitergeld. Das beläuft sich auf 60 Prozent des ausgefallenen Nettolohns. Wer mindestens ein Kind hat, bekommt 67 Prozent des Netto-Ausfalls erstattet. Bei „Kurzarbeit Null“, also wenn die Beschäftigten für einen bestimmten Zeitraum gar nicht arbeiten, bekommt man ausschließlich das Kurzarbeitergeld. Das Kurzarbeitergeld wird von der Arbeitsagentur ausgezahlt.

Arbeitgeber haben die Möglichkeit, das Kurzarbeitergeld aufzustocken. Häufig ist in Tarifverträgen geregelt, ob und in welcher Höhe.

Wie lange kann Kurzarbeit dauern?

In der Regel zahlt die Arbeitsagentur das Kurzarbeitergeld nur für zwölf Monate. Dann dürfen die Unternehmen erst erneut Kurzarbeit anmelden, wenn die Beschäftigten in der Zwischenzeit wieder drei Monate voll gearbeitet - und demnach auch vollen Lohn bekommen haben.

Für das Jahr 2025 gilt allerdings eine Ausnahme: Bis zum 31. Dezember 2025 kann die Arbeitsagentur das Kurzarbeitsgeld für bis zu 24 Monate zahlen.

Kann ich einen Nebenjob annehmen, wenn ich in Kurzarbeit bin?

Das ist zwar grundsätzlich möglich, doch würde das Gehalt um den neuen Zuverdienst gekürzt. Anders ist das bei bereits bestehenden Nebenjobs. Die können ganz normal weitergeführt werden.

