Das sind die Allgäuer Sport-Highlights 2025

Winter wie Sommer, Frühling wie Herbst. Im Allgäu sind 2025 erneut dutzende Sportveranstaltungen geplant. Neben zahlreichen Laufevents stehen große Radrennen, Triathlons sowie weitere spannende Ausdauer-Wettkämpfe an.

Unsere Redaktion hat die Ausdauersport-Highlights im Allgäu für das Jahr 2025 zusammengefasst (Stand 13. Januar 2025, kein Anspruch auf Vollständigkeit).

Die Sport-Events 2024 im nördlichen Oberallgäu und Kempten

Laufsport Super Sonntag Kempten (4. Mai): Neuer Name, neue Veranstalter: Die Agentur 808project hat das Event von Joachim Saukel übernommen und den Namen von Laufsporttag Kempten zu Laufsport Super Sunday in Kempten geändert. Das Programm bleibt aber weitestgehend gleich: Zwei Distanzen (5 und 10 Kilometer) stehen bei dem Massenstart-Event in der Kemptener Innenstadt zur Auswahl. Zudem gibt es einen Kids-Run über 750 beziehungsweise 1500 Meter. Die Anmeldung ist bereits geöffnet. Der Wettbewerb zählt zur Gesamtwertung des Laufsport-Saukel-Cups.

Lauf um den Niedersonthofener See (10. Mai): Zum 36. Mal findet der 10-Kilometer-Lauf um den See im Oberallgäu statt. Der Wettbewerb zählt zur Gesamtwertung des Laufsport Saukel-Cups.

Sonnwendlauf um den Grüntensee (voraussichtlich 20. Juni): Bei Oy-Mittelberg geht es im Uhrzeigersinn rund 10,6 Kilometer um den Grüntensee. Der Wettbewerb zählt zur Gesamtwertung des Laufsport Saukel-Cups.

Benefizlauf in Durach (noch offen): Die Premiere lockte 2024 816 Läuferinnen und Läufer nach Durach. Ob das Event, bei dem Spenden für das Kinderhospiz Bad Grönenbach und den Verein „Herzenswünsche im Allgäu“ gesammelt wurden, auch heuer stattfindet, ist noch offen.

Hauchenberglauf in Weitnau (12. Juli): 6,8 Kilometer und 509 Höhenmeter über Straße, Schotter-, Wald- und Wiesenwege stehen beim zweitältesten Berglauf des Allgäus auf dem Programm. Der Lauf zählt zum VBAO-Voralpencup.

Allgäu-Rundfahrt (27. Juli): Ohne Gesamtwertung, aber mit großem Spaß auf dem Rad durch die Region: Die 43. Allgäu-Rundfahrt des RSC Kempten führt auf zahlreichen Distanzen quer durchs Allgäu. Sowohl Strecken fürs Mountainbike als auch fürs Rennrad sind ausgeschildert. Start und Ziel sind traditionell bei Auto Brosch in Durach.

Stadtkriterium in der Kemptener Innenstadt (noch offen): Das Kriterium mit Rundkurs durch die Kemptener Innenstadt wurde vergangenes Jahr als deutsche Kriteriummeisterschaft ausgetragen. In welchem Rahmen das vom RSC Kempten organisierte Event 2025 stattfindet, ist noch offen.

Lauf um den Rottachsee (18. Oktober): Zum 34. Mal findet der hügelige Lauf über 15 Kilometer und 150 Höhenmeter heuer statt. Der Wettbewerb zählt zur Gesamtwertung des Laufsport Saukel-Cups.

Georg Hieble Silvesterlauf (31. Dezember): Der Allgäuer Lauf-Klassiker zum Jahresabschluss steigt in Kempten. Über fünf oder zehn Kilometer geht es für die knapp 2000 Starterinnen und Starter. Start und Ziel ist im Kemptener Illerstadion. Der Wettbewerb zählt bereits zur Gesamtwertung des Laufsport Saukel-Cups für das Jahr 2026.

Die Sport-Events 2024 im südlichen Oberallgäu

Allgäu Vertical, Skibergsteigen in Bolsterlang (8. Februar): Das Allgäu Vertical, ein Nacht-Rennen für Skibergsteiger und Läufer, findet heuer zum dritten Mal in Bolsterlang statt. Bis 2019 war der Wettkampf in Ofterschwang ausgetragen worden. Der Start befindet sich nun an der Talstation der Bolsterlanger Hörnerbahn, das Ziel an der Bergstation. Dazwischen geht es steile 1,7 Kilometer größtenteils geradeaus bergauf. Dabei sind 581 Höhenmeter zu überwinden, teilt Veranstalter Axel Reusch mit.

Hündle Fellflitzer, Skibergsteigen in Oberstaufen (14. Februar): Das Rennen, das die DAV Sektion Oberstaufen-Lindenberg organisiert, findet als Massenstart statt. Mit Fell geht es bis zum Hündlekopf, dort müsse die Teilnehmer abfellen und eine kurze Abfahrt bis unterhalb der Bergstation absolvieren, von dort geht es 50 Meter zu Fuß ins Ziel bei der Bergstation. Insgesamt stehen 2,85 Kilometer und 350 Höhenmeter auf dem Plan. Mehr Informationen finden Sie hier.

Sonthofer Frühlingslauf am Wonnemar (23. März): Der 10-Kilometer-Lauf im Sonthofer Süden geht 2025 in die 17. Runde. Mehr Informationen finden Sie hier.

Gebirgstäler-Halbmarathon in Oberstdorf (18. Mai): Das Lauf-Event mit dem Halbmarathon (21 Kilometer, 400 Höhenmeter) und der 2023 neu eingeführten Rollerbahn-Challenge (5,7 Kilometer, 200 Höhenmeter) findet wieder statt.

Rad Race 120 in Sonthofen (30. Mai und 1. Juni): Der Nachfolger des Zötler-Gold-Race lockte bereits bei der Premiere 2023 sowie 2024 je rund 3000 Rennradler nach Sonthofen und auch die dritte Auflage ist schon weitestgehend ausgebucht. Am Samstag steht ein Bergzeitfahren an, tags darauf geht es von Sonthofen über Oberstaufen nach Hittisau und über das Rohrmoos zurück nach Deutschland. Danach muss der Riedbergpass erklommen werden, ehe es erneut übers Rohrmoos Richtung Ziel nach Bolsterlang geht.

Nebelhorn-Berglauf (29. Juni): Bei dem Lauf von Oberstdorf aufs 2224 Meter hohe Nebelhorn sind knüppelharte 10,5 Kilometer und 1405 Höhenmeter zu bewältigen.

Sonthofer Citylauf (11. Juli): Der Citylauf ist ein Staffellauf für 3er-Teams, Einzelstarts sind nicht möglich. Die Teilnehmer jeder Staffel laufen nacheinander die gleiche Strecke durch Sonthofen. Es zählt die Gesamtzeit aller drei Staffelmitglieder.

Walser Trail Challenge (26. und 27. Juli): Das Berglauf-Event im Kleinwalsertal bietet fünf anspruchsvolle Strecken mit vielen Höhenmetern. Mehr Informationen zur Walser Trail Challenge finden Sie hier.

Gebirgsmarathon in Immenstadt (2. August): Der Startschuss für einen der ältesten Bergläufe Deutschlands (36. Auflage) fällt an der Talstation der Mittagbahn. Die Teilnehmer können zwischen dem Gebirgstrail (15 Kilometer, 1500 Höhenmeter) und dem Gebirgsmarathon (31, 3050) wählen. Die kürzere Distanz führt über das Immenstädter Horn auf den Stuiben und über den Steineberg zum Ziel an der Alpe Oberberg am Mittag. Die Langdistanz beginnt gleich, zweigt am Stuiben aber Richtung Hochgrat ab. Von dort führt der Weg über die gesamte Nagelfluhkette zurück bis zur Alpe Oberberg. Mehr Infos und Anmeldung unter www.gebirgsmarathon.com

Allgäu-Panorama-Marathon (9. und 10. August): Am Samstag beginnt das Lauf-Wochenende im südlichen Oberallgäu mit dem AOK-5-Kilometer-Lauf am Wonnemar Sonthofen. Zudem steht ein Kids Run auf dem Programm. Am Sonntag folgen Ultra, Hörnerlauf, Marathon und Halbmarathon, allesamt mit zahlreichen Höhenmetern.

Allgäu-Triathlon (17. August): Weit über 2000 Teilnehmer und tausende Zuschauer am Alpsee bei Immenstadt sowie an der Rad- und Laufstrecke: Der Allgäu-Triathlon lockt auch 2025 wieder Triathlon-Profis aus der ganzen Welt ins Oberallgäu. Die Plätze für den "Kult" sind bereits seit Monaten ausgebucht.



Hochgratlauf in Oberstaufen (voraussichtlich 31. August): Die 47. Auflage steht 2024 am Hochgrat bei Oberstaufen an, damit ist der Berglauf, der älteste im Allgäu. Wie üblich sind sechs Kilometer und 850 Höhenmeter zu bewältigen.

Grüntenstafette in Burgberg (voraussichtlich Ende September): Das Staffel-Event mit vier Läufern und zwei Radlern pro Team führt um und über den Grünten. Die Stafette steigt wie gewohnt Ende September. Start und Ziel ist am Flugplatz in Agathazell.

Die Sport-Events 2024 im Ostallgäu und Kaufbeuren

Tour de Allgäu (11. bis 13. April): Das Radrennen mit drei Etappen (Bergzeitfahren in Schweinlang/Kraftisried und zwei Rundstreckenrennen in Schweinlang bzw. Burggen) lockt zahlreiche Spitzensportler aus ganz Deutschland. Es geht 2025 in die vierte Runde.

Mountain Man Nesselwang (17. Mai): Sechs Strecken mit jeweils vielen Höhenmetern bietet das Lauf-Event in Nesselwang. Zur Auswahl stehen den Sportlern 5, 10, 21, 33, 42 und 71 Kilometer.

Lowa Trail Trohpy in Pfronten (21. bis 24. Mai): Dieses Jahr findet die Premiere des harten Etappenrennens statt. Der Traillauf führt die Läuferinnen und Läufer von Pfronten nach Grän, Weißenbach am Lech und Reutte. Ziel der vierten und letzten Etappe ist erneut Pfronten. Die Anmeldung ist bereits geöffnet.

Seen-Lauf Tannheimer Tal (31. Mai): Start und Ziel ist beim Sportcenter Nesselwängle. Den Teilnehmern stehen zwei Distanzen über 23 und 10 Kilometer zur Auswahl. Die Nordic Walker nehmen ebenfalls die 10-Kilometer-Strecke in Angriff. Kinder und Schüler treten auf einem eigenen Rundkurs im Gelände über 1,3 oder 3,7 Kilometer an.

Pinswanger Radrennen (14. Juni): Das Rundstreckenrennen wird vom RC Allgäu und dem SV Pinswang ausgetragen. Es findet 2025 zum 29. Mal statt.

Kriterium Günzach (15. Juni): Einen Tag nach dem Radrennen in Pinswang findet das traditionelle Radkriterium in Günzach statt. 2025 bereits zum 26. Mal.

Rad-Marathon Tannheimer Tal (6. Juli): Zwischen Start und Ziel im Tannheimer Tal sind für die Rennradlerinnen und Rennradler 217 Kilometer und 3500 Höhenmeter zu absolvieren. Die Strecke führt übers Oberallgäu in den Bregenzer Wald und später über den Hochtannbergpass ins Lechtal, ehe der Radsportler über den Gaichtpass zurück ins Tannheimer Tal gelangen. Zudem gibt es drei kürzere Distanzen (56, 90, 129 Kilometer) für Einsteiger.

Stadtolympiade Füssen (10. bis 19. Juli): Der Termin für die 33. Füssener Sporttage steht. Regularien und Disziplinen werden noch bekannt gegeben. Eine Anmeldung ist noch nicht möglich.

Füssener Laufsamstag (26. Juli): Vier Läufe stehen bei dem Füssener Lauf-Event des Jahres auf dem Programm: Der Königsschlösser Marathon beginnt bereits am Morgen, die Kinderläufe starten am Nachmittag, gefolgt vom Viertelmarathon (Citylauf). Den Abschluss bildet der Halbmarathon.

Mountainbike-Marathon Pfronten (noch offen): Drei Distanzen, drei harte Rennen: Bei dem Mountainbike-Wettbewerb stehen den Sportlern die Kurzstrecke (26 km, 840 hm), die Marathonstrecke (51 km, 1900 hm) und die Extremstrecke (76 km, 2600 hm) zur Auswahl. Außerdem gibt es zum 17. Mal die Klapprad-WM, bei der sich die Starter in Kostümen und auf alten Klapprädern 12 Kilometer und 640 Höhenmeter den Breitenberg hoch quälen.

Tegelberglauf (3. August): Die Strecke auf den Schwangauer Hausberg führt von der Talstation der Tegelbergbahn über einen Forstweg zur Bergstation. Für die mehreren Hundert Teilnehmer sind bei der 23. Auflage etwa 1000 Höhenmeter zu bewältigen.

Stadtlauf Kaufbeuren (voraussichtlich 13. September): Bei dem Wettbewerb mit Start und Ziel in der Kaufbeurer Innenstadt gibt es einen Bambinilauf über 500 Meter, einen Kinderlauf über 1 Kilometer sowie die Hauptläufe über 5 und 10 Kilometer. Heuer findet das Event zum fünften Mal statt.

Radkriterium Obergünzburg (noch offen): Zum achten Mal kommen Elite- und Amateurfahrer zu dem Kriterium ins Ostallgäu. Ausrichter sind der RC Allgäu und der TSV Obergünzburg.

Muko-Lauf in Wald (noch offen): "Der Lauf für das Leben" bietet drei Strecken: 4,5, 10 und 21,1 Kilometer. Die Startgelder werden komplett gespendet und kommen Menschen mit der Krankheit Mukoviszidose zugute.

Die Sport-Events 2024 in Memmingen und im Unterallgäu

Ottobeurer Halbmarathon (16. März): Zum 13. Mal stehen in Ottobeuren 21,1 Kilometer an, zudem gibt es eine 10-Kilometer-Strecke. Außerdem gibt es einen Wettkampf über sechs Kilometer und einen Kinderlauf über 970 Meter rund um das Ottobeurer Stadion.

Unterallgäuer Triathlon in Ottobeuren (28. Juni): Beim Wettkampf im Unterallgäu gibt es für Triathlon-Begeisterte zwei Distanzen zur Auswahl: Die Olympische (1,5 Kilometer Schwimmen, 37,2 Kilometer Radfahren, 10 Kilometer Laufen) und die Volks-Distanz (0,4, 20, 5).

Xaver-Höger-Gedächtnislauf in Bad Grönenbach (1. August): Der Waldlauf über 10,5 oder 1,5 Kilometer findet dieses Jahr zum neunten Mal statt. Mehr Informationen finden Sie hier.

Memminger Altstadtlauf (voraussichtlich 14. September): Das Sport-Event findet traditionell Mitte September statt. 2025 steigt der Altstadtlauf bereits zum 26. Mal.

Buxachtal-Lauf (voraussichtlich 3. Oktober): Zum 19. Mal steht das Lauf-Event in Memmingen im Allgäuer Sport-Kalender. Dazu zählen neben der Bambini-Klasse (500 Meter), zwei Schülerstrecken mit 1000 und 1300 Metern, der Vitallauf (2700 Meter) und der Hauptlauf mit 6600 Metern Länge.

Die Sport-Events 2024 im Westallgäu und Lindau

Leiblachlauf in Hergensweiler (5. April): Von Rennen über 400 Meter bis 11,4 Kilometer ist alles dabei. Highlights sind der 7,5-Kilometer-Lauf sowie der Hauptlauf über 11,4 Kilometer. Der Lauf zählt zum VBAO-Voralpencup.

Skywalk-Lauf in Scheidegg (10. Mai): Ein Rennen durch Baumwipfel bietet der Skywalk-Lauf. Die Strecke führt über den Baumwipfelpfad und einen Teil des Parkgeländes in Scheidegg. Sie beträgt insgesamt 670 Meter, wobei die Läufer 110 Stufen erklimmen müssen. Zehn Runden sind zu absolvieren.

Allgäu Radmarathon mit Start und Ziel in Isny (24. Mai): Neu im Allgäuer Ausdauer-Kalender ist die Radtourenfahrt mit Eventcharakter. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern stehen drei Distanzen (80, 120 und 200 km) zur Auswahl. Die Strecken mit Start und Ziel am Marktplatz in Isny führen quer durchs Allgäu. Laut Veranstalter Ulrich Mutscheller gibt es keinen Wettkampfstress: „Wir verzichten auf die Zeitnahme, legen aber dennoch großen Wert auf Qualität und Fahrspaß.“ Hier geht‘s zur Anmeldung.

Eistobellauf in Maierhöfen (23. Juli): Der Lauf wechselt sich jährlich mit dem Kugelberglauf ab und führt über 10,6 Kilometer sowie 165 Höhenmeter. Das Rennen zählt zum VBAO-Voralpencup.

Radkriterium-Wangen (noch offen): Älter ist kaum eines der Allgäuer Events. Bereits zum 91. Mal findet das Radrennen statt. Veranstalter ist die Rad-Union Wangen.

Dreiländermarathon von Lindau nach Bregenz (12. Oktober): Von Deutschland über Österreich in die Schweiz und zurück nach Österreich führt die Strecke des Dreiländermarathons die Top-Sportler aus aller Welt. Start ist in Lindau, das Zeil in Bregenz. Neben den 42,2 Kilometern gibt es auch Rennen über die Halb- und Vierteldistanz.

