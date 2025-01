Wie sind Allgäuer Restaurants am Valentinstag gebucht?

Der Valentinstag kann ein Anlass sein, den Liebsten oder die Liebste einmal wieder in eines der vielen Allgäuer Restaurants auszuführen. In diesem Jahr fällt der 14. Februar auf einen Freitag. Ob Candle-Light-Dinner oder rustikale Küche: So ist die Buchungslage in neun Restaurants und Lokalen im Allgäu.

Das Maxi in Oberstdorf bittet zum Blind Date - es gibt noch Plätze

Im Restaurant Das Maxi in Oberstdorf gibt es auch in diesem Jahr wieder ein besonderes Angebot am 14. Februar: Beim Blind Date für Paare werden die Speisen des „Erotischen Menüs“ auf der Karte überklebt, ähnlich wie bei einem Rubbel-Los. Abwechselnd bekommt eine Partnerin oder ein Partner eine Augenmaske und lässt sich von dem anderen füttern, erklärt Margret Bolkart-Fetz.

Die Inhaberhin des Restaurants Maxi sagt: „Wir sind zum Valentinstag schon gut gebucht. Wer noch einen Tisch möchte, sollte nicht zu lange zögern.“ Weil der Tag der Verliebten 2025 auf einen Freitag falle, sei die Nachfrage noch größer.

Icon Vergrößern Nach dem Sonnenuntergang am Valentinstag gemeinsam essen gehen: Damit das klappt, sollte man sich bald um einen Tisch in einem der Restaurants im Allgäu kümmern. Foto: Julian Stratenschulte, dpa (Symbolbild) Icon Schließen Schließen Nach dem Sonnenuntergang am Valentinstag gemeinsam essen gehen: Damit das klappt, sollte man sich bald um einen Tisch in einem der Restaurants im Allgäu kümmern. Foto: Julian Stratenschulte, dpa (Symbolbild)

Noch freie Tische im Restaurant „Zum Sailer“ in Marktoberdorf

Johannes Hirtl vom Restaurant zum Sailer in Marktoberdorf weiß, dass Gäste besser frühzeitig einen Tisch für besondere Tage, wie den Valentinstag, reservieren. Im vergangenen Jahr seien etwa eine Woche vor dem Valentinstag alle Tische reserviert gewesen. „Nur noch spontan waren Plätze frei“, sagt Hirtl.

Seit Ende Januar werde in dem Marktoberdorfer Restaurant wieder eine neue Speisekarte angeboten. „Am Valentinstag gibt es natürlich noch extra Empfehlungen“, verrät der Inhaber und Koch des Restaurants „Zum Sailer“.

Nicht nur Paare reservieren einen Tisch im Blochum in Marktoberdorf

Thomas Blochum vom Restaurant Blochum in Marktoberdorf sagt: „Wir sind schon jetzt sehr gut gebucht.“ Wer seinen Liebsten oder seine Liebste am Valentinstag in das Restaurant Blochum in Marktoberdorf einladen möchte, sollte sich bald um einen Tisch kümmern, denn: „Erfahrungsgemäß ist bis Montag oder Dienstag vorher alles voll.“

Am Valentinstag kämen nicht ausschließlich Paare in das Blochum. „Das ist Jahr für Jahr ein Tag, an dem man sich gerne etwas gönnt“, sagt Blochum. Neben einem klassischen Vier-Gänge-Menü bieten er und sein Team am 14. Feburar ein „Zusammen teilen und genießen“-Menü an.

Kurzfristige Reservierungen im Vino in Kaufbeuren

In Kaufbeuren sind Restaurantbesucherinnen und -besucher am Valentinstag eher spontan. Stefan Löhn vom Vino in Kaufbeuren sagt: „Erfahrungsgemäß reservieren die Gäste relativ kurzfristig.“ Er und sein Team würden die Tische besonders eindecken, vielleicht kämen noch Rosen auf die Tische.

Den Valentinstag 2026 auf 1250 Meter auf Burg Falkenstein im Ostallgäu verbringen

Das Gegenteil findet sich auf Burg Falkenstein in Pfronten im Ostallgäu, denn viele wünschen sich, den Valentinstag auf 1250 Meter zu verbringen. Wer an einem bestimmten Tag im Restaurant 1250 speisen möchte, rechnet am besten mit einem Vorlauf von sechs Wochen, so eine Sprecherin des Boutique Hotels Blaue Burg. „Dadurch, dass der Valentinstag in diesem Jahr auf einen Freitag fällt, ist unser Haus schon ausgebucht, das Restaurant ist seit drei Monaten ausgebucht.“

Am besten bis Anfang Februar in der Schlossanger Alp in Pfronten buchen

Besser stehen die Chancen im Restaurant der Schlossanger Alp in Pfronten, das am 14. Februar am Abend geöffnet ist. „Ich würde empfehlen, in der nächsten Woche zu reservieren“, sagt Gastgeberin Beatrice Ebert. Spontan könne man es natürlich ebenfalls probieren.

Auch im Alpenkönig in Oberstaufen ein bis zwei Wochen vor dem Valentinstag anfragen

Yanik Bentele vom Restaurant Alpenkönig in Oberstaufen empfiehlt ebenfalls, einen Tisch Anfang Februar zu reservieren. Er sagt: „Der beste Vorlauf für eine Reservierung sind ein bis zwei Wochen im Voraus.“ Im Alpenkönig gebe es alljährlich ein Valentinstag-Special in Form eines 5-Gänge-Menüs und einem kleinen Geschenk.

Einen Monat vorm Valentinstag 2025 im Landgasthof Löwen bei Memmingen buchen

Der Landgasthof Löwen in Kirchdorf an der Iller (Ortsteil Oberopfingen) nördlich von Memmingen führt im Restaurantführer Gault-Millau eine schwarze Haube. Entsprechend hoch ist die Nachfrage nach dem Candle-Light-Dinner mit einem Fünf-Gänge-Menü. Simone Ruhland vom Landgasthof Löwen sagt: „Bei uns sollte man zum Valentinstag vier Wochen vorher reservieren.“

Das Gasthaus Zum Löwen in Lindenberg ist am 14. Februar 2025 ausgebucht

Der Inhaber des Gasthauses Zum Löwen in Lindenberg im Westallgäu rät dazu, etwa vier Wochen oder länger im Voraus einen Tisch in seinem Restaurant zu reservieren. Martinez sagt: „Seit etwa einer Woche sind wir am Valentinstag ausgebucht.“