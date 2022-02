Viehscheid 2022: Viele Termine sind fix - Veranstalter hoffen, dass Corona nicht erneut zu Absagen führt

Viehscheid 2022 im Allgäu: Die Termine für den Almabtrieb in Orten wie Oberstdorf, Bad Hindelang oder Gunzesried sind fix. Noch gibt es keine Corona-Absagen.

03.02.2022 | Stand: 16:03 Uhr

Viehscheid im Allgäu: Egal ob Oberstdorf, Bad Hindeland, Gunzesried, Obermaiselstein oder Pfronten - viele Einheimischen und Touristen sehnen sich danach, dass der Alpabtrieb 2022 im Allgäu trotz Corona wieder ganz normal statt finden kann. In den beiden Vorjahren waren die Viehscheid-Feste im Allgäu reihenweise wegen Corona abgesagt worden.

Die Kühe und Jungrinder wurden natürlich dennoch von den Alpweiden ins Tal gebracht. Allerdings im privaten und überschaubaren Rahmen. 2022, so hoffen, viele soll der Viehscheid im Allgäu wieder in gewohntem Umfang möglich sein. Im Allgäu hat der Viescheid eine besondere Tradition.

Almabtrieb im Allgäu sehr beliebt: Große Feste in Oberstdorf, Bad Hindelang und Pfronten

Der Name stammt daher, dass das Vieh nach dem Alpsommer von den Alpen geschieden wird. Das heißt: Es wird wieder an seine jeweiligen Bauern übergeben. Meist läuft ganz vorne ein festlich geschmücktes Kranzrind mit. Das zeigt an, dass es ein erfolgreicher Sommer auf der Alpe (in Oberbayern Alm genannt) war und alle Tiere wohlbehalten den Weg zurück ins Tal antreten. Eine Reihe von Viehscheid-Terminen stehen im Allgäu bereits fest. Die Übersicht anbei ist ohne Gewähr.

Viescheid 2022 im Allgäu: Termine in der Übersicht

Viehscheid in Oberstaufen ( Oberallgäu ): 9. September 2022

Viehscheid in Bad Hindelang ( Oberallgäu ): 10. September 2022

Bilderstrecke

Bilder von der Viehscheid in Immenstadt

Mit zwei Kranzrindern machten sich die Treiber mit ihren Kühen auf den Weg - unten im Tal wurde der Zug von einigen Zuschauern erwartet. Viehscheid Immenstadt, 650 Tiere, 7 Alpen und 2 Kranzrinder

Viehscheid Pfronten ( Ostallgäu ): 10. September 2022





( ): 10. September 2022 Viehscheid Oberstdorf , Ortsteil Schöllang ( Oberallgäu ): 12. September 2022

Viehscheid Oberstdorf ( Oberallgäu ): 13. September 2022

Viehscheid Balderschwang ( Oberallgäu ): 16. September 2022

Viehscheid Thalkirchdorf-Oberstaufen ( Oberallgäu ): 16. September 2022





( ): 16. September 2022 Viehscheid Nesselwang ( Ostallgäu ): 16. September 2022





( ): 16. September 2022 Viehscheid Immenstadt im Allgäu ( Oberallgäu ): 17. September 2022





( ): 17. September 2022 Viehscheid Wertach ( Oberallgäu ): 19. September 2022

Viehscheid Obermaiselstein ( Oberallgäu ): 24. September 2022

Bilderstrecke

So schön war der Viehscheid in Oberstdorf

Von sechs Alpen sind am Dienstag Rinder ins Tal zurückgekehrt.

Viehscheid Bolsterlang ( Oberallgäu ): September 2022





( ): September 2022 Viehscheid Blaichach-Gunzesried ( Ofterschwang , Oberallgäu ): September 2022





( , ): September 2022 Viehscheid Haldenwang ( Oberallgäu ): Sempteber 2022





( ): Sempteber 2022 Viehscheid Kranzegg-Rettenberg ( Oberallgäu ): September 2022





( ): September 2022 Viehscheid Pfronten-Röfleuten ( Ostallgäu ): September 2022

Viehscheid Maierhöfen ( Westallgäu ): September 2022

Viehscheid Missen ( Oberallgäu ): September 2022





( ): September 2022 Viehscheid Nesselwang : September 2022

: September 2022 Viehscheid Weitnau ( Oberallgäu ): September 2022

Viescheid Schwangau ( Ostallgäu ): September 2022

Sie kennen einen Viehscheid-Termin 2022, den wir noch nicht erwähnt haben?

Schreiben Sie uns: digitalteam@azv.de

