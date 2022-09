Die schönsten Viehscheid-Fotos vom Freitag

Großes Viehscheid-Wochende im Allgäu: Zahlreiche Rinder kehren Freitag, Samstag und Sonntag ins Tal zurück. Die schönsten Fotos.

16.09.2022 | Stand: 14:22 Uhr

Die Viehscheid-Saison im Allgäu ist in vollem Gange: Auch an diesem Wochenende kehren zahlreiche Rinder ins Tal zurück. Start ist bereits am Freitag, dann finden unter anderem die Viehscheide in Balderschwang (Oberallgäu) und Nesselwang (Ostallgäu) statt. Am Samstag sind einige der bekanntesten und größten Viehscheide im Allgäu, etwa der in Gunzesried. Wir zeigen alle Fotos im Überblick.

Viehscheid in Nesselwang 2022: Die schönsten Fotos:

Beim Viehscheid in Nesselwang gab es heuer viel Neues: Der junge Hirte Markus Zweng versorgte erstmals die 116 Schumpen auf drei Alpen auf der Alpspitze, der Weg zum Scheidplatz war heuer länger - von der Mittelstation über den Waldfestplatz, Hotel Explorrer, dann zum Scheidplatz am Feuerwehrhaus -, und es gab heuer kein Kranzrind, weil leider gleich zu Beginn des Alpsommers zwei gestorben sind. Daher zeigte sich der rotbärtige Hirte mit seinen Helferinnen und Helfern gemeinsam bei der ersten Herde, in die die 116 Rinder aufgeteilt waren.

Die schönsten Fotos vom Viehscheid in Nesselwang 2022

Viehscheid in Thalkirchdorf 2022: Die schönsten Fotos

Gut besucht war auch dieses Jahr wieder der große Viehscheid in Thalkirchdorf. 18 Alpen kamen mit insgesamt 673 Rindern im Viertelstundentakt ins Tal zurück und wurden dort von zahlreichen Zuschauern begrüßt. So gut wie jede Alpe hatte ein Kranzrind, nur bei wenigen Alpen gab es dieses Jahr keine führende Kranzkuh.

Viehscheid in Thalkirchdorf 2022: Die schönsten Fotos

