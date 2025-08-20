Mann wirft mit Schweinshaxe in Allgäuer Tankstelle und verletzt Angestellte

Aufsehenerregender Vorfall in Sonthofen im Allgäu: Dort hat am Dienstag (19.8.2025) ein Betrunkener in einer Tankstelle völlig die Kontrolle über sich verloren.

Der 67 Jahre alte Mann betrat am späten Vormittag die Tankstelle im Stadtgebiet und verhielt sich sofort aggressiv gegenüber einer Angestellten.

Laut der Polizei stand der Mann deutlich unter Alkoholeinfluss. Zunächst beschimpfte er die Frau, ehe er mit einer Schweinshaxe, die er mit sich führte, „gezielt“ nach ihr warf. Das Wurfgeschoss verfehlte die Verkäuferin laut Mitteilung knapp.

Sonthofen: Betrunkener attackiert Verkäuferin in Tankstelle

Als die Angestellte zum Telefon griff, um die Polizei zu informieren, griff der Mann erneut an. Er schlug der Frau gegen den Kopf. In dieser Situation zeigte ein 43 Jahre alter Kunde Zivilcourage: Der Mann beobachtete die Szene, griff laut Polizei „beherzt“ ein und hielt den Angreifer bis zum Eintreffen der alarmierten Streifenbeamten fest.

Diese nahmen den betrunkenen 67-Jährigen noch vor Ort in Gewahrsam.

Die Verkäuferin erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Gegen den Angreifer laufen nun mehrere Strafverfahren. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen Beleidigung, Körperverletzung sowie versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist das Oberallgäu

Landrätin: Indra Baier-Müller (Freie Wähler)

Fläche: 1.527,97 Quadratkilometer

Verwaltungssitz: Sonthofen

Städte: Immenstadt, Sonthofen

Höchster Punkt: 2649 Meter

Tiefster Punkt: 585 Meter

Autokennzeichen: OA

Einwohner: 155.413 (Stand: 31. Dez. 2024)

Ausflugsziele (eine Auswahl): Breitachklamm , Starzlachklamm , Buchenegger Wasserfälle, Großer Alpsee bei Immenstadt, Freibergsee in Oberstdorf, Niedersonthofener See (auch Niso), Gaisalpsee bei Oberstdorf

Bekannte Berge (eine Auswahl): Grünten , Nebelhorn, Söllereck, Hochgrat, Fellhorn, Iseler, Riedberger Horn, Rubihorn, Mittag, Mädelegabel, Höfats

Homepage : www.oberallgaeu.org

