Autofahrer mit knapp 3 Promille - doch die Polizei findet noch mehr

In der Mariaberger Straße in Kempten hat die Polizei am Montagnachmittag einen betrunkenen Autofahrer kontrolliert. Wie die Beamten mitteilen, hatte der 35-Jährige knapp drei Promille.

Fahrer erhält nach Kontrolle in Kempten mehrere Anzeigen

Nach dem Alkoholtest stellten die Polizisten seinen Führerschein und den Autoschlüssel sicher. Sein litauischer Führerschein wirkte laut Polizei gefälscht. Die Beamten überprüfen nun, ob es sich bei dem Dokument wirklich um eine Fälschung handelt.

Die Beamten zeigten den 35-Jährigen an wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr, Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Mehr Nachrichten aus Kempten und dem Oberallgäu lesen Sie hier.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist Kempten im Allgäu