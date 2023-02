Allgäu-Wetter am Wochenende (18. und 19. Februar 2023): Gibt es Schnee?

Wird an diesem Wochenende der Schnee reichen, um die Freude am Skifahren zu genießen? So wird das winterliche Wetter in den kommenden Tagen im Allgäu.

16.02.2023 | Stand: 18:27 Uhr

Es ist Mitte Februar und wir befinden uns meteorologisch in einer Phase, wo die Temperaturen langsam aber sicher in die Höhe schnellen. Ist dies nachhaltig oder erleben wir bald wieder einen Kältesturz? Dies würde mindestens passionierte Skifahrer freuen, um ihrer sportlichen Leidenschaft ausgiebig nachzugehen. Wir erklären, wie Wetterexperten die Entwicklung in den kommenden Tagen sehen und was das für Wintersportler bedeutet.

Skifahr-Wetter am Wochenende im Allgäu? Nein, aber es geht trotzdem

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt, wird das Wetter im Allgäu am kommenden Wochenende (17. bis 19. Februar 2023) wenig winterlich, stattdessen eher frühlingshaft - damit setzt sich der Trend der vergangenen Tage also fort. Denn das milde Klima in Bayern könnte am Wochenende für zweistellige Temperaturwerte sorgen.

Nach einer kurzen Phase mit Kälte und etwas Schnee bahnen sich für den südlichen Freistaat laut DWD teils Plusgrade um 13 Grad an. Warum Liftbetreiber der bayerischen Skigebiete - also auch im Allgäu - dennoch optimistisch auf den Beginn der Faschingsferien blicken? Schneekanonen, deren Abschaltung Umweltschützer wegen derEnergiekrise anmahnen, ermöglichen den Pistenspaß auf künstlicher, weißer Pracht.

Im Allgäu sehen sich die Organisatoren gut gerüstet, zum Skifahren am 18. und 19. Februar stehen einige Möglichkeiten zur Verfügung: Etwa 30 Skigebiete mit rund 300 Kilometern Piste haben geöffnet, lässt Simone Zehnpfennig, Sprecherin des Allgäu Tourismus, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) wissen. Die Betreiber seien demnach sogar optimistisch, in höher gelegenen Gebieten wie Oberstdorf oder Balderschwang die Skisaison erst an Ostern beenden zu müssen. "Ohne Schneekanonen wäre der Skibetrieb nur eingeschränkt möglich", führt Zehnpfennig aus.

Dabei kommen bereits Energiesparmaßnahmen wie unbeheizte Sessellift-Sitze und langsamere Geschwindigkeiten der Transportmittel zum Einsatz - dies würde den Wintersportlern jedoch selten auffallen und bemängeln würde es auch niemand.

Allgäu-Wetter am Wochenende (17. bis 19. Februar): Trüb, windig, sonnig

Jedoch bedeuten höhere Temperaturen nicht zwangsläufig Sonne. Mit folgenden Wetterbedingungen müssen Skifahrer und anderweitige Besucher im Allgäu rechnen:

Am Freitag soll es laut Bergfex.de im Allgäu überwiegend bewölkt sein, teilweise stark. Dazu gebe es böigen Wind, in Verbindungen von um die acht Grad tagsüber.

Am Samstag (18. Februar) gibt es Wetterprognosen zufolge einen Mix aus Sonne und Wolken, im Allgäu und speziell im Hochland ist weiterhin mit böigen Winden zu rechnen. Niederschläge soll es kaum geben, Skifahrer und Skifahrerinnen können also mit trockenen Bedingungen rechnen. Die Temperaturen machen der Vorhersage nach einen weiteren Sprung und reichen bis zu 12 Grad.

Am Sonntag wiederum ändern sich die Konditionen: Über dem Allgäuer Himmel soll sich eine Wolkendecke breitmachen, dazu gibt es vielerorts Regen. Klingt nicht danach, als würden die äußerlichen Bedingungen zum Skifahren einladen. Die Temperaturen werden mit fünf bis elf Grad prognostiziert. In niederen Lagen wird zudem ein mäßiger Wind erwartet, auf den Bergen selbst geht es bisweilen stürmisch zu.

Kein Wintersport? Im Allgäu gibt es Alternativen

Kunstschnee ist nicht Jedermanns Sache. Wer auf Skifahren und Wintersport keine Lust hat, kann anderen Aktivitäten im südwestlichen Teil der Republik nachgehen. Wanderungen können eine Option sein, ausgiebige Radtouren, oder auch andere Tätigkeiten.

Wer sein Glück auf Brettern suchten möchte: Welche Lifte in den Faschingsferien geöffnet haben, lesen Sie hier.

Lesen Sie auch