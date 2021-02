Karl Geiger vor der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf: Nur Platz 23 in Zakopane

Skispringer Karl Geiger zählt zu den Medaillenhoffnungen für die Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf. Wie er privat und sportlich tickt.

Nordische Ski-WM Oberstdorf: Karl Geiger und sein Weg zu Medaillen bei der Heim-Weltmeisterschaft - Rückschlag in Willingen und Klingenthal

Update: 14. Februar: Karl Geiger springt zehn Tage vor der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf in Zakopane nur auf Platz 23. Auch Markus Eisenbichler ist noch nicht in Heim-WM-Form. Markus Eisenbichler ließ seinen Ärger frei heraus. "Am liebsten würde ich irgendwas kaputtmachen gerade", sagte der emotionale Bayer nach dem verkorksten Weltcup der deutschen Skispringer in Zakopane.

Update: 6. Februar: Der Vierschanzentournee-Zweite Karl Geiger und der ehemalige Weltmeister Severin Freund haben beim Heimspiel der Skispringer in Klingenthal Enttäuschungen hinnehmen müssen. Freund schied am Samstag auf der Großschanze nach einem Versuch auf 124 Meter als 31. im ersten Durchgang aus, auch Mitfavorit Geiger (123,5) blieb als 32. hinter den Erwartungen zurück.

Update: 4. Februar: Bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf hofft Skispringer Karl Geiger auf eine Medaille. Egal ob Gold, Silber oder Bronze es wäre für den Skiflug-Weltmeister und frisch gebackenen Papa von Töchterchen Luisa aus Oberstdorf ein herausragendes Erlebnis bei der Heim-Weltmeisterschaft in Oberstdorf. Nach seinem zweiten Platz in der Gesamt-Wertung der Vierschanzentournee lief für Karl Geiger zuletzt nicht so gut. Beim Weltcup in Zakopane belegte er nur Platz 25. Die Fans hoffen, dass er zur Nordischen Ski-WM in Oberstdorf wieder in Form ist - und natürlich auch, dass die WM trotz Corona-Krise stattfindet, wie die Organisatoren stets betonen. Apropos Corona: Kurz nach der Ski-Flug WM wurde Karl Geiger positiv auf das Virus getestet. Seine bislang letzten Ergebnisse im Weltcup waren ernüchternd. In Willingen wurde er 42., 11. und 23.

Vor der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf erzielte Karl Geiger diese Ergebnisse im Fis-Weltcup:

23. Platz Willingen (31.1.)





11. Platz Willingen (30.1.)





42. Platz Willingen (29.1.)





3. Platz Lahti (24.1.)





3. Platz Lahti (Teamspringen) (23.1.)





25. Platz Zakopane (17. 1.)





6. Platz Teamspringen Zakopane (16. 1.)





11. Platz Titisee-Neustadt (10. 1. )





25. Platz Titisee-Neustadt (9.1.)





3. Platz Bischofshofen (6.1.)





16. Platz Innsbruck (3.1.)





5. Platz Garmisch-Partenkirchen (1.1.)





1. Platz Oberstdorf (29.12)





8. Platz Ruka (29.11)





9. Platz Ruka (28.11.)

7. Januar: Karl Geiger landet bei Vierschanzentournee auf Rang zwei im Gesamtklassement

Skiflug-Weltmeister Karl Geiger hat sich im Showdown der „Geister-Tournee“ mit einem Happy End. Wenige Wochen vor der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf belegte er Rang zwei im Gesamtklassement der Vierschanzentournee. Der Sieg ging an den Polen Kamil Stoch. Für Geiger war es nach Platz drei im Vorjahr das beste Tournee-Ergebnis seiner Karriere. Seine Tourneeplatzierungen: 1. in Oberstdorf, 5. in Garmisch-Partenkirchen, 16. in Innsbruck und 3. in Bischofshofen.

29. Dezember: Karl Geiger gewinnt Auftaktspringen der Vierschanzentournee

Karl Geiger hat es geschafft! Der Lokalmatador vom SC Oberstdorf gewinnt das Auftaktspringen in Oberstdorf mit einem Satz auf 127 Meter im zweiten Durchgang. Bereits im ersten Durchgang war er mit 136,5 Meter in Führung gelegen. "Das Herz hat ganz schön gepumpert. Es war echt brutal. Es waren zwei saugute Sprünge ", schildert der Auftakt-Sieger Karl Geiger die Aufregung vor seinem alles entscheidenden Sprung im zweiten Durchgang. "Wenn jetzt noch Zuschauer wären, wäre es perfekt", frohlockte der Lokalmatador.

26. Dezember: Karl Geiger für Kader der Tournee nominiert

Der 27 Jahre alte Skiflug-Weltmeister wird am zweiten Weihnachtsfeiertag für das deutsche Aufgebot für die Vierschanzentournee nominiert, die finale Nominierung soll aber erst "nach Ablauf der Quarantänezeit und medizinischem Check-up" folgen. Zentral dürfte hier die Entscheidung der lokalen Gesundheitsbehörde sein.

22. Dezember: Karl Geiger schließt Start bei Vierschanzentournee nicht aus

Trotz Corona-Infektion: Abgehakt hat Karl Geiger einen Start beim Auftaktspringen der Vierschanzentourne 2020/21 in Oberstdorf noch nicht. Alles dazu hier.

15. Dezember: Karl Geiger ist mit Corona infiziert

Ein Corona-Test ist bei Karl Geiger positiv ausgefallen. Mehr dazu lesen Sie hier.

14. Dezember: Karl Geiger wird Vater

Ganz der Papa: Die kleine Luisa hat bei ihrer Geburt eine wahre Punktlandung hingelegt. Vater Karl Geiger, der frischgebackene Skiflug-Weltmeister von Planica, hat am Montagabend um kurz vor 21 Uhr auf Instagram geschrieben: „Das war dann wohl diese perfekte Woche, von der immer erzählt wird. Herzlich willkommen, kleine Luisa. Danke, dass du und deine Mama auf mich gewartet habt! Ich bin unglaublich stolz auf euch.“

12. Dezember: Der Oberstdorfer Karl Geiger ist Skiflug-Weltmeister

Historischer Tag für den Allgäuer Wintersport. Karl Geiger vom Skiclub Oberstdorf hat bei der Skiflug-WM im slowenischen Planica die Goldmedaille gewonnen. In der langjährigen Skisprung-Geschichte von Oberstdorf ist der 27-Jährige der erste Weltmeister im Skifliegen. Auf Instagram schrieb der werdende Vater am Abend über sich selbst: "Unglaublicher Tag! Kleinschanzen-Karle wird Skiflug-Weltmeister. Ich bin unendlich dankbar und glücklich. Diesen besonderen Tag werde ich trotz oder vor allem wegen der besonderen Umstände niemals vergessen!" Mehr dazu.

3. Dezember: Karl Geiger wird Vater - Trainer schickt ihn nach Hause

Karl Geiger

Deutsche Skiverband

Stefan Horngacher

Horngacher

Nischni Tagil

23. November: Karl Geiger Zweiter in Wisla hinter Markus Eisenbichler

wird Vater: Das vermeldete am Donnerstag der. Demnach habe Bundestrainerdem 27-jährigen Allgäuer schon am vergangenen Wochenende im finnischen Ruka empfohlen, nach Hause zu fliegen und sich um seine Frau Franziska zu kümmern. „Wichtiger ist schon die Familie“, so, „wir haben das gemeinsam diskutiert.“ Vor dem dritten Weltcup-Wochenende im russischen

Super Start für Skispringer Karl Geiger in die Saison 2020/2021: Beim ersten Weltcup-Springen in Wisla in Polen feierte der Oberstdorfer mit Platz zwei hinter Teamkollege Markus Eisenbichler einen gelungenen Auftakt in den Winter.

22. Oktober: Deutsche Meisterschaft: Karl Geiger Dritter in Oberstdorf - Eisenbichler siegt

Bei der deutschen Skisprung-Meisterschaft in Oberstdorf hat Karl Geiger Platz drei belegt. Der Vorjahressieger landete hinter Sieger Markus Eisenbichler (140,5 und 139 Meter) sowie Martin Hamann (135,5 und 129,5 Meter) auf dem Bronzerang mit Sprüngen über 130,5 und 131 Meter. Erfolgreicher lief es für Geiger im Teamspringen: Mit seinen bayerischen Kollegen Markus Eisenbichler, Severin Freund und Pius Paschke stand er ganz oben auf dem Treppchen.

Karl Geiger hat im Sommer geheiratet: "Flitterwochen" in Oberbayern

Karl Geiger

Ski-WM

Oberstdorf

Oberstdorf

Oberbayern

Karl Geiger von Sven Hannawald in Oberstdorf geehrt

Stefan Kraft

Karl Geiger

Oberstdorf

DSV

Sven Hannawald

Vierschanzentournee

Adam Malysz

Polen

Skispringerist wenige Monate vor Beginn der Nordischen2021 inglücklich im Hafen der Ehe gelandet. Der 27-Jährige aus hat im Sommer seine langjährige Freundin Franziska geheiratet . Die Flitterwochen bestehen aus Corona-, aber auch aus Zeitgründen laut Geiger „aus zwei Tagen“. „Den richtigen Hochzeitsurlaub werden wir nach der kirchlichen Trauung nachholen“, sagt er schmunzelnd. Einen Termin dafür gebe es noch nicht.Fünf Monate nach seinem zweiten Rang im Gesamtweltcup (hinter dem Österreicher) wurdesowie die komplette deutsche Nationalteam für den Gewinn des Nationencups ingeehrt. Als prominenten Laudator gewann derden ehemaligen Skisprung-Heroen, der 2002 nicht nur als erster Skispringer der Welt alle vier Springen dergewann, sondern im gleichen Jahr (genau wie Geiger jetzt) ebenfalls den Nationencup gewann und hinter) Zweiter der Weltcup-Gesamtwertung wurde. Auch die zuletzt verletzten Springer waren vor Ort.

Hannawald lobte ausdrücklich die Leistung von Karl Geiger und die von Bundestrainer Stefan Horngacher, der in seiner ersten Saison „trotz vieler unterschiedlicher Charaktere eine Supermannschaft geformt hat“. Trotz der Corona-Pandemie "soll und wird die Nordische Ski WM stattfinden", betonen die Organisatoren. Mehr dazu lesen Sie hier.

Training in Corona-Zeiten: Bei Karl Geiger ist vor der Nordischen Ski-WM 2021 Kreativität gefragt

23. April, 2020: Die Corona-Krise hat auch Auswirkungen auf die Saisonvorbereitung von Karl Geiger. Schanzen in Oberstdorf und anderswo sind geschlossen. Er könne zuhause ziemlich viele Fitness- und Kraftübungen machen. „Mit ein bisschen Kreativität geht das ganz gut“, sagte die Allgäuer Medaillenhoffnung für die Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf im Interview mit der Allgäuer Zeitung. Stabilitätsübungen macht er demnach im Garten. Seine Sprungkraft trainiert er in der leer geräumten Garage, weil dort der Boden schön hart und gerade und die Decke hoch genug sei. Er habe dort sogar eine Kamera aufgebaut, um Bundestrainer Horngacher ab und zu mal ein Filmchen von seinen Sprungserien zu schicken und um eine Ferndiagnose zu bitten. In der Wohnung könne er gut die vorgegebenen Bauch- und Rückenübungen machen. Motivation liefert im die Erinnerung an die Glücksmomente bei der Vierschanzentournee, die er als Gesamt-Dritter abschloss.

Saison wegen Coronavirus vorzeig beendet: Karl Geiger Zweiter im Gesamt-Weltcup

12. März 2020: Die "Raw Air"-Tour in Norwegen wird wegen des Coronavirus vorzeitig beendet. Damit ist auch die Saison der Skispringer aus und vorbei. Karl Geiger lieferte sich bis zum vorweggenommenen Schluss ein spannendes Duell mit dem Österreicher Stefan Kraft um die Krone im Gesamtweltcup. Auf der Zielgeraden blieb es ihm wegen der Corona-Absage verwehrt, die finale Attacke auf das Gelbe Trikot zu setzen. "Wir haben uns ein extrem gutes Match geliefert. Es hat Spaß gemacht und nächstes Jahr möchte ich ihn noch mal ärgern", freute sich der Allgäuer in der ARD über seine bislang beste Saison, die Hoffnung macht auf die Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf.

Karl Geiger mit dem deutschen Team auf Rang zwei

7. März 2020: Das Einzelspringen beim Weltcup in Oslo fiel wegen Nebel und starkem Wind aus. Doch im Teamspringen landete Karl Geiger mit seinen DSV-Kollegen Constantin Schmid (Oberaudorf), Pius Paschke (Kiefersfelden), Stefan Leyhe (Willingen) auf Rang zwei. Endstand: Norwegen 997,4 Punkte, 2. Deutschland 960,9 Punkte, 3. Slowenien 954,2 Punkte. Das Einzelspringen soll am Montag in Lillehammer nachgeholt werden. Besonderheit: Wegen des Coronavirus fand das Springen am legendären Holmenkollen ohne Publikum statt.

Karl Geiger in Finnland gleich drei Mal auf dem Podest

29. Februar 2020: Karl Geiger vom SC Oberstdorf darf weiter vom Gewinn des Gesamt-Weltcups träumen. In Lahti (Finnland) holte Geiger sich am Sonntag den Sieg von der Großschanze vor dem Weltcup-Führenden Stefan Kraft (Österreich). Am Freitag hatte Geiger seine Ambitionen als "Kraft-Jäger" untermauert und war Zweiter hinter Stefan Kraft geworden. Einen überraschende Sieg gab es am Samstag im Teamspringen für Deutschland mit Schlussspriniger Karl Geiger. Die weiteren DSV-Adler waren dabei Constantin Schmid, Stefan Leyhe, Pius Paschke.

Karl Geiger springt in Rasnov erneut aufs Podest

22. Februar 2020: Erneut ein Weltcup-Podestplatz für Karl Geiger! In Rasnov (Rumänien) springt er auf Platz zwei und steht damit zum neunten Mal in dieser Saison auf dem Podest. Im Gesamt-Weltcup liegt Karl Geiger mit 1315 Punkten hinter dem Österreicher Stefan Kraft (1433). Auf dem Fis-Kalender stehen noch sechs Weltcup-Stationen.

Karl Geiger feiert Weltcup-Sieg in Rasnov

21. Februar 2020: Beim Skispringen von der Normalschanze in Rasnov (Rumänien) gewinnt Karl Geiger sein drittes Weltcupspringen der Saison. Zweiter wird sein Teamkollege Stefan Leyhe. "Doppelsieg und tolles Mannschaftsergebnis", jubelt der Allgäuer auf seiner Facebook-Seite mit über 15.700 Followern (Stand: April 2020).

Karl Geiger und seines starkes Privat-Team: (von links) seine Schwester Lucia, Vater Roman, "King" Karl, Freundin Franziska und Mutter Monika. Bild: Ralf Lienert

Erfolge, Privates, Familie, Freundin: Das ist Karl Geiger





Skispringer Karl Geiger stammt aus einer Oberstdorfer Familie. Im Alter von sechs Jahren begann er mit dem Skispringen beim SC Oberstdorf . Seine Eltern Monika und Roman sind seine treuesten Fans. Weitläufig verwandt ("Über einige Ecken. Aber das ist schon lange her") ist Karl Geiger mit dem erfolgreichen Kombinierer Vinzenz Geiger vom SC Oberstdorf.

Bei der Nordischen Ski-WM vom 23. Februar bis 7. März 2021 in Oberstdorf zählt der Allgäuer zu den Medaillenhoffnungen . Vorher jedoch muss er - wie alle anderen Athleten auch - die WM-Norm knacken.





Bei der Vierschanzentournee in Oberstdorf landet Karl Geiger Top-Ergebnis





Dass er dem Druck standhalten kann, bewies er mit einer Glanzleistung bei der 68. Vierschanzentournee 2019/2020. Mit Platz zwei beim Auftaktspringen in Oberstdorf vor heimischer Kulisse in Oberstdorf legte er den Grundstein für seinen späteren dritten Rang im Gesamtklassement .





2019/2020. Mit vor heimischer Kulisse in legte er den Grundstein für seinen späteren . Der Podestplatz im Gesamtklassement der Vierschanzentournee zählt für Karl Geiger mit der Silber-Medaille bei der Nordischen Ski-WM 2019 in Seefeld von der Großschanze zu seinem größten Einzelerfolg.





zählt für zu seinem größten Einzelerfolg. Doppel-Weltmeister wurde Karl Geiger 2019 im Teamspringen sowie im Mixed-Teamspringen in Seefeld ( Österreich ). Mit seinen Teamkollegen Markus Eisenbichler , Stefan Leyhe und Richard Freitag erhielt er daraufhin die Auszeichnung zur " Mannschaft des Jahres ".





2019 im sowie im Mixed-Teamspringen in ( ). Mit seinen Teamkollegen , und erhielt er daraufhin die Auszeichnung zur " ". Bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang holte er mit den DSV-Männern Silber:





Mit Freundin Franziska wohnt Karl Geiger nahe der Schanze





Karl Geiger lebt und trainiert in Oberstdorf . Er lebt mit seiner Freundin Franziska nicht weit von der Schattenbergschanze entfernt. Dort hat er die meisten seiner Trainingssprünge absolviert.





lebt und trainiert in . Er lebt mit seiner Freundin Franziska nicht weit von der Schattenbergschanze entfernt. Dort hat er die meisten seiner Trainingssprünge absolviert. Vor der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft in Oberstdorf findet die 69. Vierschanzentournee (27. Dezember 2020 bis 6. Januar 2021) mit den Springen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen statt. Wenn Karl Geiger an die Leistungen aus der vergangenen Saison anknüpfen kann, trauen ihm Experten zu, dass er als erster Deutscher nach Sven Hannawald (2001/2002) die Vierschanzentournee gewinnt.





Erfolgreich auf Instagram und auf Facebook unterwegs





Karl Geiger ist privat gerne in den Bergen unterwegs. Er ist ein begeisterter Gleitschirmflieger. An der Hochschule Kempten (oft noch immer FH genannt) schloss er im Dezember 2019 sein Studium der Energie- und Umwelttechnik als "Bachelor of Engineering" ab. Im Team hat er aufgrund seines (biomechanischen) Wissens den "Spitznamen Ingenieur ", schrieb die Allgäuer Zeitung .





ist privat gerne in den Bergen unterwegs. Er ist ein begeisterter Gleitschirmflieger. An der (oft noch immer FH genannt) schloss er im Dezember 2019 sein Studium der Energie- und als "Bachelor of Engineering" ab. Im Team hat er aufgrund seines (biomechanischen) Wissens den "Spitznamen Ingenieur ", schrieb die . Auf Instagram hat Karl Geiger 52. 000 Follower, auf Facebook sind es über 15.700 Follower (Stand: April 2020).





