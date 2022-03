„Auf den kann man sich immer verlassen“ - ein Titel für Tyler Spurgeon

22.03.2022 | Stand: 18:30 Uhr

„Wie viele Menschen, so viele Meinungen“ – schon der römische Redner Cicero wusste, je mehr Leute mitreden, desto breiter das Ergebnis. Dabei war zumindest das Online-Voting zum „Spieler der Saison“ des ESV Kaufbeuren eindeutig: Maximilian Meier war klarer Stimmenkönig bei 1388 Voten. „Ich habe keine Ahnung, wie das kommt“, sagt der 22-Jährige überrascht. Doch in die Wertung fließen auch die Stimmen der Reporter der Allgäuer Zeitung ein. Die bewerteten zwar Spiele des ESVK auch mal kontrovers, waren sich aber bei dieser Wahl einig und votierten allesamt für Joker-Kapitän Tyler Spurgeon, der beim Fan-Voting den dritten Platz belegt hatte. Damit wurde der Kanadier zum „Spieler des Jahres“ gewählt. „Das ist definitiv eine Ehre, in so einem traditionsreichen Club mit vielen großen Spielern diese Auszeichnung zu erhalten“, sagt Spurgeon.

Zweite Auszeichnung im zweiten Jahr

Der 35-Jährige führte vorige Saison – seiner ersten in Kaufbeuren – die Joker in die Play-offs und wurde prompt zum „Spieler der Saison“ gewählt. Heuer beendete der ESVK die Spielzeit nach zwei knappen Niederlagen in den Pre-Play-offs gegen Freiburg. „Die Saison war insofern enttäuschend, weil wir die Play-offs nicht erreicht haben“, meint Spurgeon, der die als Ziel vor Augen hatte. Das Scheitern war sehr knapp, beide Male hatten die Joker richtig Pech. „Aber wir haben dieses Tor nicht geschossen“, fügt er an. Dabei schaffte vor allem eine ganze Reihe von jungen Spielern ihren Durchbruch – Yannik Burghart, Philipp Krauß, Meier, Markus Schweiger oder Leon van der Linde, die auch alle im Ranking des Votings gelandet sind. Was sie so nicht erwartet hatten, sagt Krauß. Und worüber sie sich natürlich freuen, meint Schweiger, der nach seiner Schulterverletzung „bald wieder trainieren kann“.

Zu früh Endstation

Für die Jungen steht auch fest, dass in dieser Saison zu früh Endstation gewesen ist. „Da war mehr drin“, sagt Krauß stellvertretend. Aber Schweiger verweist auch auf die Schwächephasen des ESVK. Insofern war die Vermeidung der Play-downs vorrangig und „wir haben unser Ziel trotz der Tiefen erreicht“, erklärt Schweiger. So sieht es letztlich auch der Kapitän: „Und ich bin auch ganz angetan, wie sich das Team entwickelt hat. Mit den Talenten kann die Zukunft des ESVK strahlend aussehen.“

"Er reißt sich den Hintern auf"

Von Spurgeon sind auf der anderen die jungen Spieler ganz begeistert. „Er ist der größte Leader im Team. Auf ihn kann man sich in jedem Spiel verlassen, er reißt sich immer den Hintern auf“, lobt Meier. Auch Schweiger sieht das so: „Wie wichtig er für unsere Mannschaft ist, zeigt sich daran, dass er, seitdem er gekommen ist, unser Kapitän ist. Er ist auf dem Eis und außerhalb ein super Vorbild.“ Auch Krauß findet die Wahl gerechtfertigt: „Er hat eine gute Saison gespielt und auch gekämpft und gescort, als es nicht so gut für uns lief.“

Die Fans und der entfesselte Geist

Wie fast alle Spieler ist auch Spurgeon derzeit noch in Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung. Die Kaufbeurer Fans jedenfalls wären für den Kanadier ein Argument: „Wir sind echt dankbar für deren Unterstützung, das gibt uns noch mehr Kampfgeist.“

Die Wahl der Jury

Wertung: Für den jeweils Erstplatzierten gibt es drei Punkte, für den zweiten Platz zwei Zähler und für den dritten Rang einen Punkt.

Online-Voting (allgaeuer-zeitung.de) 1388 gegebene Voten:

1. Maximilian Meier

2. Markus Schweiger

3. Tyler Spurgeon

(4. Philipp Krauß/5. Markus Lillich)

Manuel Weis (Freier Mitarbeiter, Allgäuer Zeitung):

1. Tyler Spurgeon

2. Florian Thomas

3. Leon van der Linde

Thomas Schreiber (Freier Mitarbeiter, Allgäuer Zeitung):

1. Tyler Spurgeon

2. Philipp Krauß

3. Leon van der Linde

Markus Frobenius (Redakteur, Allgäuer Zeitung):

1. Tyler Spurgeon

2. Philipp Krauß

3. Yannik Burghart

Endergebnis:

1. Tyler Spurgeon 10 Punkte

2. Philipp Krauß 4

3. M. Meier 3

4. M. Schweiger, Florian Thomas, L. v. d. Linde alle 2

5. Yannik Burghart 1

Tyler Spurgeon: