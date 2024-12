Google-Trends 2024: Das suchte Deutschland über das Allgäu

Der Dezember steht nicht nur im Zeichen von Weihnachten und Silvester, sondern ist auch die Zeit der Jahresrückblicke. Passend dazu hat Google die Suchtrends des vergangenen Jahres veröffentlicht.

Aber Vorsicht: Es handelt sich dabei nicht um die zahlenmäßig am meisten gegoogelten Begriffe - sondern um diejenigen mit dem größten Anstieg des Suchvolumens. Was haben Menschen in Deutschland 2024 in Zusammenhang mit dem Begriff „Allgäu“ also ungewöhnlich häufig gesucht? Wer an Wintersport und Wanderungen denkt, liegt daneben.

Google-Allgäu-Trends 2024: Sport auf Platz 1 - aber kein Wintersport

Den Platz an der Sonne der Google-Trends 2024 sichert sich ein beliebtes Sportereignis. Aber nicht etwa die Vierschanzentournee erhält von Google den Titel „Ausreißer“, sondern der Allgäu Triathlon 2025. Kein Wunder, schließlich wurde er kürzlich zur besten Mitteldistanz Deutschlands gewählt.

Stieß auf deutschlandweites Interesse: Der Allgäu-Triathlon am Großen Alpsee. Foto: Dominik Berchtold (Archiv)

Die Beliebtheit der Veranstaltung am Großen Alpsee in Immenstadt zeigt sich auch darin, dass die Startplätze für kommendes Jahr binnen weniger Stunden vergeben waren - was zu Frust bei Interessierten sorgte. Der diesjährige Allgäu Triathlon liegt in der Tabelle der Suchtrends auf Platz 9.

Suchtrends mit dem Begriff Allgäu: Hotels, Freizeit und Veranstaltungen

Während sich auf Platz 2 das im vergangenen Jahr renovierte Panorama Allgäu Spa Resort in Rückholz befindet, gehören Platz 3 bis 5 zu einer der größten Veranstaltungen des Jahres. Die Landesgartenschau in Wangen im Allgäu wurde nicht nur oft gegoogelt, sondern zog von April bis Oktober mehr als eine Million Besucher an.

Die Landesgartenschau in Wangen im Allgäu war beliebt bei Ausflüglern - und Google-Nutzern. Foto: Ralf Lienert

Weitere häufige Suchanfragen aus den Bereichen Freizeit und Tourismus waren der Allgäu Skyline Park (Platz 10) und Centerparcs Allgäu (Platz 13). Auch die Osterlhütte bei Pfronten (Platz 14) und das Hubertus Mountain Refugio (Platz 15) in Balderschwang schafften es in die Liste. Letzteres hatte nach einem Lawinenunglück 2019 nun mit einem Großbrand zu kämpfen. Außerdem ist das Festival Allgäus Finest in Wangen auf Platz 17 vertreten.

Google-Suchtrends 2024 in Deutschland mit dem Begriff Allgäu

Auch ein weniger schönes Ereignis hat es in die Google-Suchtrends 2024 geschafft. Platz 7 belegt das Hochwasser im Allgäu, das im Juni in weiten Teilen der Region seine Spuren hinterließ. Damit möglicherweise zusammenhängend landete das Begriffspaar Unwetter Allgäu auf dem 16. Platz.

Vielerorts im Allgäu standen Straßen unter Wasser - wie hier im Oberallgäu. Foto: Ralf Lienert

Was die Google-Trends 2024 in Deutschland und Bayern waren, lesen Sie hier. Neben Google zieht auch Spotify Bilanz: Welche Lieder und Künstler in diesem Jahr bei den Menschen in Allgäuer Städten besonders hoch im Kurs standen, lesen Sie hier.