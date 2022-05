Der größte Landkreis im Allgäu: Das Oberallgäu im Porträt

Das Oberallgäu ist der größte Landkreis im Allgäu. Welche Städte und Gemeinden gehören zum Oberallgäu? Wo kann man wandern? Wissenswertes lesen Sie hier.

04.05.2022 | Stand: 17:19 Uhr

Mit einer Fläche von über 1500 Quadratkilometern ist das Oberallgäu der größte Landkreis im Allgäu und der südlichste Landkreis Deutschlands. Welche Gemeinden und Städte gehören zum Oberallgäu? Welche Sehenswürdigkeiten gibt es im Landkreis? Wo kann man im Oberallgäu wandern? Hier lesen Sie Wissenswertes rund um das Oberallgäu. Wir beantworten unter anderem folgende Fragen:

Wie groß ist der Landkreis Oberallgäu?

Wo beginnt das Oberallgäu?

Welche Städte gehören zum Oberallgäu?

Welche Sehenswürdigkeiten gibt es im Oberallgäu?

Wo kann man im Oberallgäu wandern?

Was kann man im Oberallgäu bei schlechtem Wetter machen?

Wie groß ist der Landkreis Oberallgäu? Wie viele Menschen wohnen im Oberallgäu? Ein paar Zahlen und Fakten:

Einwohner: 157.254 (Stand: 30. September 2021)

157.254 (Stand: 30. September 2021) Fläche: 1528 Quadratkilometer (152.800 Hektar)

1528 Quadratkilometer (152.800 Hektar) Höchster Punkt: 2649 Meter

2649 Meter Tiefster Punkt: 585 Meter

585 Meter Autokennzeichen: OA

OA Sitz des Landratsamts: Sonthofen

Landrätin: Indra Baier-Müller

Wo beginnt das Oberallgäu?

Das Oberallgäu grenzt im Westen an die Landkreise Lindau und Ravensburg (Baden-Württemberg), nördlich vom Oberallgäu liegt der Landkreis Unterallgäu und im Osten der Landkreis Ostallgäu. Südlich grenzt das Oberallgäu an Österreich mit den Bundesländern Tirol und Vorarlberg.

Inmitten des Landkreises Oberallgäu befindet sich die Stadt Kempten, diese ist allerdings kreisfrei und zählt deshalb nicht zum Landkreis dazu.

Welche Städte und Gemeinden gehören zum Oberallgäu?

Im Landkreis Oberallgäu liegen insgesamt 28 Städte und Gemeinden, darunter zwei Verwaltungsgemeinschaften (Verwaltungsgemeinschaft Weitnau und Hörnergruppe). Das Oberallgäu ist flächenmäßig der fünftgrößte Landkreis in Bayern. Zum Oberallgäu gehören folgende Städte, Märkte und Gemeinden:

Städte: Immenstadt Sonthofen



Märkte: Altusried Bad Hindelang Buchenberg Dietmannsried Oberstaufen Oberstdorf Sulzberg Weitnau Wertach Wiggensbach



Gemeinden: Balderschwang Betzigau Blaichach Bolsterlang Burgberg Durach Fischen Haldenwang Lauben Missen-Wilhams Obermaiselstein Ofterschwang Oy-Mittelberg Rettenberg Waltenhofen Wildpoldsried



Zur Verwaltungsgemeinschaft Hörnergruppe gehören Balderschwang, Bolsterlang, Fischen, Obermaiselstein und Ofterschwang, Sitz ist in Fischen. Zur Verwaltungsgemeinschaft Weitnau haben sich Missen-Wilhams und Weitnau zusammengeschlossen mit Sitz in Weitnau.

Das südliche und das nördliche Oberallgäu

Das Oberallgäu ist zwar ein zusammengehöriger Landkreis, doch häufig wird die Region in das südliche und das nördliche Oberallgäu unterteilt. Eine klare Grenze gibt dabei es nicht. Man kann aber auf der Karte ungefähr auf Höhe von Sulzberg eine gerade, horizontale Linie ziehen. Alles was nördlich davon liegt, gehört zum nördlichen Oberallgäu, alles was südlich liegt, zum südlichen Oberallgäu.

Damit gehören unter anderem Sulzberg, Waltenhofen, Buchenberg und die Gemeinden auf Höhe von oder nördlich von Kempten wie Dietmannsried, Börwang, Betzigau zum nördlichen Oberallgäu. Zum südlichen Oberallgäu zählen unter anderem Immenstadt, Sonthofen, Oberstdorf, Oberstaufen oder Wertach.

Welche Sehenswürdigkeiten gibt es im Oberallgäu?

Im Oberallgäu gibt es viele sehenswürdige Seen, Klammen, Gipfel und andere Ausflugsziele. Bekannte Seen im Oberallgäu sind zum Beispiel der Große Alpsee in Immenstadt, der Freibergsee in Oberstdorf, der Niedersonthofener See (auch Niso) in Waltenhofen, der Gaisalpsee oder der Christlesee bei Oberstdorf. Bei Sonthofen gibt es die Starzlachklamm und bei Oberstdorf die Breitachklamm, die im Sommer wie Winter sehenswert sind, sofern sie betreten werden können und geöffnet haben.

Bilderstrecke

Diese Sehenswürdigkeiten im Allgäu sollten Sie kennen

1 von 16 Was muss man in Kempten, Kaufbeuren, Memmingen, Füssen oder Lindau gesehen haben? In dieser Bildergalerie stellen wir ausgewählte Sehenswürdigkeiten im Allgäu vor. Bild: Ralf Lienert (3), Benedikt Siegert Was muss man in Kempten, Kaufbeuren, Memmingen, Füssen oder Lindau gesehen haben? In dieser Bildergalerie stellen wir ausgewählte Sehenswürdigkeiten im Allgäu vor. Bild: Ralf Lienert (3), Benedikt Siegert 2 von 16 Wer auf Google nach der Stadt Kempten sucht, findet womöglich zahlreiche Bilder der Basilika. Die barocke Kirche gehört zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt Bild: Ralf Lienert Wer auf Google nach der Stadt Kempten sucht, findet womöglich zahlreiche Bilder der Basilika. Die barocke Kirche gehört zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt Bild: Ralf Lienert 3 von 16 Das Rathaus in Kempten prägt das Stadtbild. Die Sternzeichenuhr an der Fassade des Rathauses zeigt an, in welchem Jahreszyklus wir uns gerade befinden. Bild: Ralf Lienert Das Rathaus in Kempten prägt das Stadtbild. Die Sternzeichenuhr an der Fassade des Rathauses zeigt an, in welchem Jahreszyklus wir uns gerade befinden. Bild: Ralf Lienert 4 von 16 Der Fünfknopfturm ist das Wahrzeichen der Stadt Kaufbeuren. Den Turm kann man bei Führungen von innen besichtigen oder für Trauungen buchen. Direkt am Fünfknopftum befindet sich die historische Stadtmauer. Bild: Mathias Wild Der Fünfknopfturm ist das Wahrzeichen der Stadt Kaufbeuren. Den Turm kann man bei Führungen von innen besichtigen oder für Trauungen buchen. Direkt am Fünfknopftum befindet sich die historische Stadtmauer. Bild: Mathias Wild 5 von 16 Etwa zehn Minuten Autofahrt von Kaufbeuren entfernt befindet sich das Kloster Irsee. In dem Tagungs-, Bildungs- und Kulturzentrum finden Veranstaltungen statt, es gibt ein Restaurant und mehrere Außenanlagen, die besichtigt werden können. Bild: Mathias Wild Etwa zehn Minuten Autofahrt von Kaufbeuren entfernt befindet sich das Kloster Irsee. In dem Tagungs-, Bildungs- und Kulturzentrum finden Veranstaltungen statt, es gibt ein Restaurant und mehrere Außenanlagen, die besichtigt werden können. Bild: Mathias Wild 6 von 16 Im Hartmannhaus befindet sich das Heimatmuseum der Stadt Marktoberdorf. Lohnenswert ist ein Besuch schon allein wegen des bunten Bauerngartens vor dem Haus. Bild: Gerlinde Schubert Im Hartmannhaus befindet sich das Heimatmuseum der Stadt Marktoberdorf. Lohnenswert ist ein Besuch schon allein wegen des bunten Bauerngartens vor dem Haus. Bild: Gerlinde Schubert 7 von 16 Sehenswürdigkeiten in Marktoberdorf sind auch die Martinskirche und das Hohe Schloss (hinten links). Bild: Benedikt Siegert Sehenswürdigkeiten in Marktoberdorf sind auch die Martinskirche und das Hohe Schloss (hinten links). Bild: Benedikt Siegert 8 von 16 Denkt man an Sightseeing im Allgäu, was kommt einem da als Erstes in den Sinn? Klar, vermutlich das Schloss Neuschwanstein bei Schwangau. Bild: Benedikt Siegert Denkt man an Sightseeing im Allgäu, was kommt einem da als Erstes in den Sinn? Klar, vermutlich das Schloss Neuschwanstein bei Schwangau. Bild: Benedikt Siegert 9 von 16 Mindestens genauso sehenswert wie das Schloss Neuschwanstein ist das benachbarte Schloss Hohenschwangau, in dem König Ludwig II. einen großen Teil seines Lebens verbracht hat. Bild: Benedikt Siegert Mindestens genauso sehenswert wie das Schloss Neuschwanstein ist das benachbarte Schloss Hohenschwangau, in dem König Ludwig II. einen großen Teil seines Lebens verbracht hat. Bild: Benedikt Siegert 10 von 16 Ein Schloss, das noch älter ist als das Schloss Neuschwanstein, ist das Hohe Schloss in Füssen. Lohnenswert ist auch ein Bummel durch die Altstadt von Füssen. Bild: Benedikt Siegert Ein Schloss, das noch älter ist als das Schloss Neuschwanstein, ist das Hohe Schloss in Füssen. Lohnenswert ist auch ein Bummel durch die Altstadt von Füssen. Bild: Benedikt Siegert 11 von 16 Für Venedig-Feeling mitten im Allgäu sorgt der Stadtbach in Memmingen. Im Stadtbach schwimmen Forellen, die jedes Jahr im Sommer beim traditionellen Fischertag gefangen werden. Bild: Verena Kaulfersch Für Venedig-Feeling mitten im Allgäu sorgt der Stadtbach in Memmingen. Im Stadtbach schwimmen Forellen, die jedes Jahr im Sommer beim traditionellen Fischertag gefangen werden. Bild: Verena Kaulfersch 12 von 16 Im Jahr 1525 sind die Zwölf Bauernartikel in Memmingen entstanden. Deshalb wird die Stadt auch als die "Stadt der Freiheitsrechte" bezeichnet. In Memmingen gibt es zahlreiche Denkmäler, die an die historischen Ereignisse erinnen. Darunter zum Beispiel der Freiheitsbrunn... Bild: Brigitte Waltl-Jensen Im Jahr 1525 sind die Zwölf Bauernartikel in Memmingen entstanden. Deshalb wird die Stadt auch als die "Stadt der Freiheitsrechte" bezeichnet. In Memmingen gibt es zahlreiche Denkmäler, die an die historischen Ereignisse erinnen. Darunter zum Beispiel der Freiheitsbrunn... Bild: Brigitte Waltl-Jensen 13 von 16 Die Basilika Ottobeuren gehört wohl zu den schönsten Barockkirchen Süddeutschlands. Sie befindet sich westlich des Marktplatzes auf einem leicht ansteigenden Hügelrücken. Bild: Ralf Lienert Die Basilika Ottobeuren gehört wohl zu den schönsten Barockkirchen Süddeutschlands. Sie befindet sich westlich des Marktplatzes auf einem leicht ansteigenden Hügelrücken. Bild: Ralf Lienert 14 von 16 Das Hohe Schloss ist das Wahrzeichen von Bad Grönenbach. Das Schloss wird für Führungen und kulturelle Veranstaltungen genutzt. Bild: Armin Schmid Das Hohe Schloss ist das Wahrzeichen von Bad Grönenbach. Das Schloss wird für Führungen und kulturelle Veranstaltungen genutzt. Bild: Armin Schmid 15 von 16 Ein Motiv für Postkarten bietet der Hafen Lindau. Wer mit dem Zug an die Bodensee-Stadt fährt, wird am Bahnhof mit dieser Aussicht begrüßt. Der Lindauer Löwe (links) ist das Wahrzeichen der Stadt. Bild: Ralf Lienert Ein Motiv für Postkarten bietet der Hafen Lindau. Wer mit dem Zug an die Bodensee-Stadt fährt, wird am Bahnhof mit dieser Aussicht begrüßt. Der Lindauer Löwe (links) ist das Wahrzeichen der Stadt. Bild: Ralf Lienert 16 von 16 Lindenberg ist die Stadt der Hüte. Unverzichtbar ist deshalb ein Besuch im Deutschen Hutmuseum. Bild: Bettina Buhl Lindenberg ist die Stadt der Hüte. Unverzichtbar ist deshalb ein Besuch im Deutschen Hutmuseum. Bild: Bettina Buhl 1 von 16 Was muss man in Kempten, Kaufbeuren, Memmingen, Füssen oder Lindau gesehen haben? In dieser Bildergalerie stellen wir ausgewählte Sehenswürdigkeiten im Allgäu vor. Bild: Ralf Lienert (3), Benedikt Siegert Was muss man in Kempten, Kaufbeuren, Memmingen, Füssen oder Lindau gesehen haben? In dieser Bildergalerie stellen wir ausgewählte Sehenswürdigkeiten im Allgäu vor. Bild: Ralf Lienert (3), Benedikt Siegert

Im Oberallgäu gibt es zahlreiche Berge, die man mit unterschiedlicher Bergerfahrung besteigen kann. Hier eine Auswahl:

Grünten

Nebelhorn

Söllereck

Hochgrat

Fellhorn

Iseler

Riedberger Horn

Rubihorn

Mittag

Ofterschwanger Horn

Mädelegabel

Höfats

Gaishorn

Stuiben

Großer Daumen

Zeigersattel

Trettachspitze

Daneben gibt es weitere Naturerlebnisse im Oberallgäu wie das Werdensteiner Moos bei Immenstadt, die Buchenegger Wasserfälle bei Oberstaufen, den Hölltobel bei Oberstdorf oder den Illerursprung bei Oberstdorf. Neben Attraktionen wie der Sommerrodelbahn der Alpsee-Bergwelt bei Immenstadt oder dem Kletterwald Grüntensee bei Oy-Mittelberg kann man zum Beispiel auch die Heini-Klofer-Skiflugschanze in Oberstdorf besichtigen. Ein Tipp für Familien mit Kindern ist das Allgäuer Bergbauernmuseum Immenstadt-Diepolz. In dem Freilichtmuseum lernt man etwas über das Leben und die Arbeit von Allgäuer Bergbauern früher und heute.

Ein Ausflugsziel im Oberallgäu ist der Kletterwald Grüntensee bei Oy-Mittelberg. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Wo kann man im Oberallgäu wandern?

Der Landkreis Oberallgäu bietet mit den vielen Bergen und Seen unzählige Möglichkeiten zum Wandern. Wer es etwas flacher mag, findet im nördlichen Oberallgäu viele Wege und kleinere Berge, wie zum Beispiel den Stoffelberg (1067 Meter) bei Waltenhofen. Aber auch um die Seen im Oberallgäu kann man wandern. Da gibt es zum Beispiel Rundwege um den Grüntensee bei Oy-Mittelberg (etwa 9 Kilometer), um den Niedersonthofener See bei Waltenhofen (etwa 7,5 Kilometer) oder den Öschlesee bei Sulzberg (etwa 3,5 Kilometer).

Das südliche Oberallgäu bietet sich - nicht nur, aber vor allem - für alpine Touren und für Wintersportlerinnen und Wintersportler an. Neben kürzeren Touren für Anfänger gibt es auch längere Tagestouren für Bergerfahrene. Ausgewählte Touren, die bereits im Frühjahr möglich sind, finden Sie hier.

Was kann man im Oberallgäu bei schlechtem Wetter machen?

Wenn es regnet oder man keine Lust auf Wandern oder Skifahren hat, gibt es im Oberallgäu auch viele Ausflugsmöglichkeiten, die man bei schlechtem Wetter machen kann. In Waltenhofen gibt es zum Beispiel die Indoor-Trampolinhalle Sky House, zu der auch der Indoor-Spielplatz Lina Laune Land für Kleinkinder gehört. In Wertach gibt es einen weiteren Indoorspielplatz für Familien: das Allgäulino.

Bei schlechtem Wetter im Oberallgäu können Familien zum Beispiel den Indoorspielplatz Allgäulino in Wertach besuchen. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Baden kann man im Wonnemar in Sonthofen oder im Hallenbad in Immenstadt. Das Aquaria in Oberstaufen ist noch bis 3. Juni 2022 geschlossen (Stand: 4. Mai 2022). Im nahegelegenen Kempten gibt es das Freizeitbad Cambomare, das zudem einen großen Saunabereich hat.

Daneben gibt es im Oberallgäu einige Museen, die man bei schlechtem Wetter besuchen kann. Da wäre zum Beispiel das Mini-Mobil-Museum in Sonthofen mit über 12.000 kleinen Automodellen und hunderten Flugzeug- und Schiffsmodellen. In der Miniwelt Oberstaufen gibt es eine H0-Modelleisenbahnschau mit 220 Zügen.

Im Museum Hofmühle in Immenstadt gibt es eine Dauerausstellung mit wirtschaftsgeschichtlichem Schwerpunkt und eine Kunstsammlung. Die Stadthausgalerie Sonthofen befindet sich in einem der ältesten Gebäude der Stadt. Dort gibt es wechselnde Kunstausstellungen und Events. Außerdem haben kleinere und größere Ortschaften im Oberallgäu wie Oberstaufen, Wiggensbach oder Wertach ein eigenes Heimatmuseum.

Wirtschaft im Oberallgäu

Das größte wirtschaftliche Standbein im Oberallgäu ist der Tourismus. Mit durchschnittlich über 1,3 Millionen Gästenankünften und über acht Millionen Übernachtungen im Jahr ist das Oberallgäu eines der wichtigsten Urlaubsziele in Deutschland.

Ein weiteres großes wirtschaftliches Standbein im Oberallgäu ist das produzierende Gewerbe. Viele mittelständische Unternehmen und Handwerker sind im Oberallgäu angesiedelt. Daneben leben auch noch einige Oberallgäuerinnen und Oberallgäuer von der Landwirtschaft. Nicht umsonst ist Immenstadt die rindviehreichste Stadt Deutschlands.

Geschichte des Landkreises Oberallgäu

So wie wir den Landkreis Oberallgäu heute kennen, wurde er im Jahr 1972 mit einer Gebietsreform gegründet. Der Landkreis Sonthofen (ohne die Gemeinde Stiefenhofen) wurde damals mit dem Landkreis Kempten (ohne die Gemeinden Sankt Lorenz und Sankt Mang) zum heutigen Oberallgäu zusammengeführt.

Der südliche Teil des Landkreies, das obere Illertal mit Ostrachtal und Konstanzer Tal samt dem Gebiet der Westallgäuer Hofenorte gehörte zum "Ur-Allgäu". Der Landkreis ist damit also das Stammland des Allgäus. Nicht umsonst gibt es heute noch einige Menschen, die sich über die Grenzen des Allgäus streiten und andere Gebiete im Allgäu nicht als Teil der Region anerkennen. Wo die Grenzen des Allgäus tatsächlich liegen, erfahren Sie hier.

Inzidenz im Oberallgäu

Wie hoch ist aktuell die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberallgäu? Die aktuellen Corona-Zahlen für die Landkreise und kreisfreien Städte im Allgäu finden Sie hier.

