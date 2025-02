Fasching, Musik und Wintersport: Die spannendsten Events im Allgäu an diesem Wochenende

Veranstaltungen im Allgäu heute (16.2.2025) am Sonntag: Dieses Wochenende im Allgäu steht ganz im Zeichen des Faschings. Aber auch für Fasnachtsmuffel hat die Region wieder einiges zu bieten: Von Wintersport-Events über Konzerte und Märkte ist im Allgäu wieder Einiges los.

Unsere Veranstaltungstipps für das Wochenende vom 14. bis zum 16. Februar in der Übersicht.

Diese Veranstaltungen finden im Allgäu am Wochenende statt

Oberstdorfer Eiszeit 2025

„The Cat Stevens Tribute“ in Memmingen

„Skandinavischer Abend“ in Kaufbeuren

„Hündle-Fellflitzer“ in Oberstaufen

„Vintage Pop Up“-Flohmarkt in Lindau

Valentinstagsaktion im Allgäu

Faschingsveranstaltungen überall im Allgäu

Oberstdorfer Eiszeit 2025

Am Sonntag steht im Oberallgäu wieder die Oberstdorfer Eiszeit 2025 an. Bereits zum fünfzehnten Mal findet die Veranstaltung im Oberallgäu statt. Künstler fertigen ihre Eisskulpturen und -figuren mit Motorsäge, Meißel und Hammer live vor Publikum in der Fußgängerzone an.

Icon Vergrößern Eisskulpturen-Profi Klaus Grunenberg hat schon häufiger die Zuschauer der Oberstdorfer "Eiszeit" in Staunen versetzt. Foto: Christoph Specht (Archiv) Icon Schließen Schließen Eisskulpturen-Profi Klaus Grunenberg hat schon häufiger die Zuschauer der Oberstdorfer "Eiszeit" in Staunen versetzt. Foto: Christoph Specht (Archiv)

Gleichzeitig laden teilnehmende Geschäfte in Oberstdorf zum verkaufsoffenen Sonntag ein - darunter Einzelhändler aus den Bereichen Mode, Wohnen, Freizeit und Sport. Die Veranstaltung beginnt um 13 Uhr und endet um 18 Uhr.

„The Cat Stevens Tribute“ in Memmingen

Nach der Aufzeichnung von „Schwaben weiss blau“ gibt es in der Stadthalle Memmingen nun wieder Musik: Patrick Snow, einer der bekanntesten und erfolgreichsten Cat Stevens-Interpreten, tritt mit seiner Tribute Show am Samstag ab 20 Uhr auf.

Gemeinsam mit seiner Band tourt Snow noch bis Mitte April durch Deutschland - und spielt in seiner Show die bekanntesten Hits der britischen Folkrock-Ikone aus den 70er-Jahren. Tickets gibt es online und kosten etwa 40 Euro.

„Skandinavischer Abend“ in Kaufbeuren

Auch in Kaufbeuren geht es musikalisch zu: Am Samstag lädt das Romi‘s Märzenburg zum „Skandinavischen Abend“ ein - und verspricht zusätzlich noch Kunst und Magie. Das Duo „Linebug“ aus Dänemark, bestehend aus einer Songwriterin und einem Digitalkünstler, kombiniert laut Veranstalter Alternative-Pop mit Live-Animationen.

Das aktuelle Album „Fast Changing Landscapes“ des Duos entstand unter anderem unter Mitwirkung des Deutschen Filmorchesters in Babelsberg. Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

„Hündle-Fellflitzer“ in Oberstaufen

Für Freunde des Wintersports startet am Freitag das DAV-Skitourenrennen „Hündle-Fellflitzer“ in Oberstaufen. Um 18 Uhr beginnt das Nachtrennen an der Talstation der Hündlebahn. Die Sportler müssen insgesamt 2,5 Kilometer und 350 Höhenmeter überwinden, um das Ziel an der Bergstation zu erreichen.

Icon Vergrößern Die Hündlebahn, eine Achter-Gondelbahn, führt auf das Hündle im Nordwesten des Prodelkamms. Die Talstation ist an der Bundesstraße 308 zwischen Immenstadt und Oberstaufen gelegen. Foto: Hubert Waizenegger (Archiv) Icon Schließen Schließen Die Hündlebahn, eine Achter-Gondelbahn, führt auf das Hündle im Nordwesten des Prodelkamms. Die Talstation ist an der Bundesstraße 308 zwischen Immenstadt und Oberstaufen gelegen. Foto: Hubert Waizenegger (Archiv)

Die Besonderheit des Wettkampfes: Nicht der Schnellste gewinnt das Rennen. Bereits vor dem Startschuss losen die Veranstalter aus, welche Sportler Zweierteams bilden. Nun gilt es, gemeinsam als Team eine Durchschnittszeit zu laufen, die besonders nah an der Durchschnittszeit aller Teilnehmer liegt.

„Vintage Pop Up“-Flohmarkt in Lindau

Wer lieber bummeln und stöbern gehen möchte: Im Club Vaudeville in Lindau gibt es einen Flohmarkt für Fans der 90er- und 2000er-Jahre. Angeboten werden vor allem Kleidung und Accessoires, dazu zeigen Tattoo-Künstler ihre Werke.

Außerdem gibt es zum Motto passende Musik und Getränke. Der „Vintage Pop Up“-Flohmarkt hat am Samstag von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 2 Euro.

Valentinstagsaktionen im Allgäu

Ob man ihn mag oder nicht: Am Freitag ist wieder Valentinstag. In einigen Allgäuer Städten gibt es deshalb besondere Aktionen. So auch in Oberstaufen: Von Donnerstag bis Samstag gibt es im gesamten Ort zahlreiche Events im Zeichen der Liebe. Dazu gehören unter anderem eine Feuershow auf dem Kirchplatz (Donnerstag, 19 Uhr), Live-Musik auf dem Rathausplatz (Freitag, 16 Uhr) und die Nacht der Lichter in der Pfarrkirche St. Peter und Paul (Freitag, 19 Uhr).

Icon Vergrößern Valentinstag im Allgäu 2025: Für Paare gibt es zahlreiche Möglichkeiten, etwas zu unternehmen. Foto: IMAGO/MiS Icon Schließen Schließen Valentinstag im Allgäu 2025: Für Paare gibt es zahlreiche Möglichkeiten, etwas zu unternehmen. Foto: IMAGO/MiS

Wer den Tag der Liebe eher aktiv verbringen möchte: Wir haben fünf romantische Ausflüge zusammengestellt, die Paare im Allgäu unternehmen können. Es gibt aber auch Alternativen für Valentinstagsmuffel: Hier gibt es Aktivitäten und Veranstaltungen für Singles und Pärchen, die keine Lust auf den Valentinstag haben.

Fasching im Allgäu

Die Faschingssaison im Allgäu ist in vollem Gange. Den gesamten Februar über finden Partys, Umzüge und Bälle statt. An diesem Wochenende gibt es unter anderem diese närrischen Veranstaltungen in der Region:

Jubiläumsball in Wangen im Allgäu (Westallgäu) am Freitag ab 19 Uhr

Faschingsball in Simmerberg (Westallgäu) am Freitag ab 20 Uhr

Narrenmesse, Faschingsumzug und Party in Tannheim (Unterallgäu) am Samstag ab 9.30 Uhr

Dorffasching in Heimenkirch (Westallgäu) am Samstag ab 14 Uhr

Fasnachtsball in Oberstdorf (Oberallgäu) am Samstag ab 19 Uhr

Sängerball in Stiefenhofen (Westallgäu) am Samstag ab 20 Uhr

Faschingsumzug in Ronsberg (Unterallgäu) am Sonntag ab 13.33 Uhr

Kinderball in Legau (Unterallgäu) am Sontnag ab 14 Uhr

Icon Galerie 117 Bilder 20.000 Besucher feiern den ersten großen Faschingsumzug 2025: In Dietmannsried waren 67 Gruppen und 3000 Mitwirkende dabei. Hier gibt es die schönsten Bilder.

Eine ausführliche Zusammenstellung aller Faschingsevents im Allgäu gibt es auf unseren Übersichtsseiten für das Oberallgäu, das Westallgäu, das Ostallgäu und das Unterallgäu.

Welche Veranstaltungen in diesem Monat im Allgäu noch stattfinden, lesen Sie hier.