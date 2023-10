Pflegegrad 4: Wie viel Geld gibt es 2023?

Pflegebedürftige Menschen erhalten je nach Pflegegrad Unterstützung von der Pflegeversicherung. Wie viel Geld es mit Pflegegrad 4 gibt, lesen Sie hier.

25.10.2023 | Stand: 06:51 Uhr

Rund fünf Millionen Menschen nehmen laut dem Bundesgesundheitsministerium ( BMG ) jeden Monat Leistungen der Pflegeversicherung in Anspruch. Sie sind in der Regel pflegebedürftig und haben einen anerkannten Pflegegrad von 1 bis 5, der sie zu Leistungen in unterschiedlicher Höhe berechtigt. Mit 12,3 Prozent ist Pflegegrad 4 laut dem Statistischen Bundesamt eher selten, aber häufiger vertreten als Pflegegrad 5 (4,9 Prozent). Wie viel Geld Pflegebedürftige mit Pflegegrad 4 erhalten, lesen Sie hier.

Pflegegrad 4: Welche finanziellen Leistungen erhalten Pflegebedürftige?

Insgesamt gibt es fünf Pflegegrade, dabei beschreibt Pflegegrad 4 laut dem Pflegeportal pflege.de eine "schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit". Entsprechend hoch sind auch die Leistungen der Pflegekasse. Betroffene haben Anspruch auf folgende Leistungen:

Leistungsart Leistung und Häufigkeit Pflegegeld 728 Euro pro Monat Pflegesachleistungen 1693 Euro pro Monat Tages- und Nachtpflege 1612 Euro pro Monat Kurzzeitpflege 1774 Euro pro Monat Verhinderungspflege 1612 Euro pro Monat Vollstationäre Pflege 1775 Euro pro Monat Entlastungsbetrag 125 Euro pro Monat Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel bis zu 40 Euro pro Monat Hausnotruf 25,50 Euro pro Monat Wohnraumanpassung 4000 Euro pro Maßnahme Wohngruppenzuschuss 214 Euro pro Monat

Pflegebedürftige mit Pflegegrad 4 erhalten aber nicht all diese Leistungen von der Pflegekasse. Auf welche Leistungen ein Anspruch besteht, hängt nämlich nicht nur vom Pflegegrad, sondern auch von der Umsetzung der Pflege ab. Laut dem BMG sind manche Leistungen etwa nur für die häusliche Pflege gedacht, wenn Angehörige, Freunde oder Bekannte die Pflege zuhause übernehmen.

Pflegegeld und mehr bei Pflegegrad 4: Wer bekommt was?

Pflegebedürftige mit einem anerkannten Pflegegrad 4 haben laut pflege.de Anspruch auf ein monatliches Pflegegeld in Höhe von 728 Euro, wenn sie zuhause durch Angehörige, Freunde oder Bekannte versorgt werden. Übernimmt ein ambulanter Pflegedienst die Versorgung können monatlich Leistungen in Höhe von bis zu 1693 Euro in Anspruch genommen werden. Dabei ist auch eine Kombination beider Leistungen möglich. In diesem Fall wird das Pflegegeld laut pflege.de nicht mehr voll, sondern nur noch anteilig ausbezahlt.

Übrigens: Ab 2024 werden einige Leistungen in der Pflege erhöht. So zum Beispiel auch das Pflegegeld, das für Personen mit Pflegegrad 4 ab 1. Januar von 728 Euro pro Monat auf 764 Euro steigt.

Nehmen zuhause versorgte Pflegebedürftige Leistungen der Tages- und Nachtpflege in Anspruch, werden sie monatlich mit 1612 Euro von der Pflegekasse unterstützt und erhalten diese Leistung zusätzlich zum Pflegegeld .

Auch die Kurzzeitpflege in einem Pflegeheim zum Beispiel nach einem Aufenthalt im Krankenhaus richtet sich an Pflegebedürftige , die zuhause gepflegt werden. Pro Jahr beträgt die Leistung maximal 1774 Euro. Mit nicht genutzten Beträgen aus der Verhinderungspflege kann die Kurzzeitpflege laut pflege.de aber unter Umständen auf 3386 Euro aufgestockt werden.

Für die Verhinderungspflege können Pflegebedürftige mit Pflegegrad 4, die zuhause versorgt werden, Leistungen in Höhe von bis zu 1612 Euro pro Jahr beanspruchen. Werden Leistungen aus der Kurzzeitpflege nicht voll ausgeschöpft, kann dieser Betrag auf maximal 2418 Euro aufgestockt werden.

Die Finanzierung beider Leistungen soll übrigens mit Einführung des sogenannten Entlastungsbudgets erleichtert werden. Das wurde mit der Pflegereform 2023 beschlossen.

Wie die Pflegebedürftigen aller Pflegegrade haben auch Personen mit Pflegegrad 4 Anspruch auf den Entlastungsbetrag in Höhe von 125 Euro pro Monat. Dieser ermöglicht die Teilnahme an Betreuungsgruppen oder kann für Leistungen der Tages- und Nachtpflege sowie der Kurzzeitpflege oder für Leistungen von ambulanten Pflege- oder Betreuungsdiensten eingesetzt werden. Und: Nicht genutzte Beträge des Entlastungsbetrags können bis Mitte des Folgejahres angesammelt werden bevor sie verfallen.

Werden Pflegebedürftige mit Pflegegrad 4 nicht zuhause gepflegt, sondern sind in einem Pflegeheim untergebracht, haben sie für die Pflege und Betreuung laut pflege.de Anspruch auf 1775 Euro pro Monat. Damit können die Heimkosten jedoch nicht vollständig gedeckt werden. Bewohnerinnen und Bewohner müssen unabhängig von ihrem Pflegegrad auch einen Eigenanteil zahlen. Das kann schnell teuer werden. Wer eine Pflegezusatzversicherung abgeschlossen hat, kann diese Kosten unter Umständen umgehen.