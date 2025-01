Die längste Ski-Abfahrt Deutschlands liegt im Allgäu

Über 50 Skigebiete gibt es im Allgäu - und in einem von ihnen liegt die längste Abfahrt Deutschlands. Wir stellen sie vor.

Welche ist die längste Abfahrt im Allgäu?

Mit 7,5 Kilometern ist die Talabfahrt am Nebelhorn die längste Abfahrt in Deutschland. Mit der Bahn geht es zunächst nach oben bis zur Station Höfatsblick. Dann einmal umsteigen, in die Gipfelbahn hinein, die auf 2214 Metern hält. Von dort starten Skifahrerinnen und Skifahrer - und dann geht es ganze 1400 Meter abwärts ins Tal. Das Nebelhorn liegt bei Oberstdorf - übrigens flächentechnisch die drittgrößte Gemeinde Bayerns.

Die Nebelhorn-Abfahrt ist aber nicht die einzige Strecke im Allgäu, bei der man ordentlich Kilometer zurücklegt. Am Breitenberg nahe Pfronten fährt man von ganz oben bis ins Tal etwa sechs Kilometer.

Wie lang ist die Talabfahrt am Fellhorn?

Auch am Fellhorn kann man über mehrere Kilometer hinab ins Tal sausen: Die Talabfahrt ist 5,7 Kilometer lang. Auch im angrenzenden Österreich kann man lange auf den Brettern stehen, bis man im Tal ankommt: Die Talabfahrt an der Kanzelwand ist 4,4 Kilometer lang. Das Skigebiet an der Kanzelwand erreicht man vom Fellhorn aus. Von der Kanzelwand-Bergstation an der 2.058 Meter hohen Kanzelwand geht es über die rote Hauptabfahrt hinunter bis nach Riezlern im Kleinwalsertal.

