Nach der Wahl den Kopf frei bekommen: 7 Veranstaltungstipps fürs Wochenende

Am Sonntag ist Bundestagswahl - und für ein anderes Thema scheint kaum mehr Platz zu sein. Dabei ist das Wochenende doch eigentlich zum Entspannen da. Unsere Redaktion hat deshalb wie immer einige Veranstaltungstipps im Allgäu zusammengesucht. Also heißt es am Wochenende: Zuerst das Kreuzchen machen, dann einen Ausflug - oder eben andersherum.

Diese Veranstaltungen finden am Wochenende im Allgäu statt

Mädels-Flohmarkt in Kempten

Zwei Ausstellungseröffnungen in Memmingen

Eislaufen im Allgäu

Naturkosmetik - selbstgemacht in Babenhausen

Presseball in Kempten

Freiraum Messe in Memmingen

Faschingsveranstaltungen im Allgäu

Welche Veranstaltungen in diesem Monat im Allgäu noch stattfinden, lesen Sie hier.

Mädels-Flohmarkt in Kempten

Wie der Name schon sagt, wird‘s am Samstag, 22. Februar 2025, in der Markthalle in Kempten vor allem für Mädchen und Frauen interessant. Von 15 bis 19 Uhr findet dort nämlich der Mädels-Flohmarkt wieder statt.

„Verkauft wird alles, was die Frauenwelt begehrt: fetzige Kleidung, Vintage, Retro, Marken- und Designerstücke, Schuhe, Brillen, Handtaschen, Accessoires, Schmuck, Selbstgemachtes und kultige Einrichtungsgegenstände“, titelt der Veranstalter. Keine Sorge: Auch Männer dürfen mitkommen. Verkaufen dürfen allerdings nur Frauen. Aufbaubeginn ist um 13 Uhr.

Der Eintritt zum Mädels-Flohmarkt kostet drei bis vier Euro, Kinder unter 12 Jahren kommen kostenlos rein. Auch die Parkplätze an der Markthalle sind Gebührenpflichtig.

Icon Vergrößern Am Samstag kommen in der Kemptener Markthalle vor allem Frauen auf ihre Kosten. Foto: Monika Skolimowska, dpa (Symbolbild) Icon Schließen Schließen Am Samstag kommen in der Kemptener Markthalle vor allem Frauen auf ihre Kosten. Foto: Monika Skolimowska, dpa (Symbolbild)

Hier finden Sie außerdem eine Übersicht über die restlichen Flohmarkt-Termine in Kempten 2025.

Zwei Ausstellungseröffnungen in Memmingen

In Memmingen dreht sich dieses Jahr (500 Jahre nach dem Kampf um die Freiheitsrechte) wieder alles um die Freiheit. Neben den Ausstellungen die zu diesem Thema bereits laufen, eröffnen heute, Freitag, 21. Februar 2025, um 19 Uhr in der Mewo-Kunsthalle (Bahnhofstraße 1) noch zwei weitere: „Frey seyen und wöllen sein - eine aktuelle Ausstellung zu Freiheit und dem Streben nach gesellschaftlicher Verbesserung“ und „Freiheit zum Träumen“.

Erstere widmet sich der Frage, welches heute unsere Ziele in Sachen Freiheit sind. Welche Veränderungen streben wir an, um die beste aller möglichen Welten langfristig zu erhalten und zu einem lebenswerten Ort für alle Menschen zu machen?

Die zweite Ausstellung ist eine interaktive, die das komplexe Thema Freiheit auch Kindern gut verständlich macht. In den kreativen Themenräumen werden Religionsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Kunstfreiheit, Redefreiheit und Pressefreiheit spielerisch erklärt. „Ob groß oder klein – hier findet jeder seine eigene Perspektive auf das Thema Freiheit“, heißt es seitens der Mewo Kunsthalle.

Beide Ausstellungen laufen bis Oktober. Der Eintritt ist wie in allen Memminger Museen frei. Am Wochenende ist vor und nach der Wahl bestimmt genug Zeit, einmal vorbeizuschauen und sich ablenken zu lassen.

Icon Vergrößern In der Mewo-Kunsthalle eröffnen am Freitagabend gleich zwei Ausstellungen zum Thema Freiheit. Foto: Laura Loewel (Archivbild) Icon Schließen Schließen In der Mewo-Kunsthalle eröffnen am Freitagabend gleich zwei Ausstellungen zum Thema Freiheit. Foto: Laura Loewel (Archivbild)

Lesen Sie dazu auch: Das sind die „Zwölf Artikel“ der Memminger Bauern 1525

Eislaufen im Allgäu

Was gibt es Besseres, um den Kopf frei zu bekommen, als ein bisschen Sport und frische Luft? Deshalb empfiehlt es sich am Wochenende und bevor die Eishallen im Allgäu wieder schließen, (noch mal) aufs Eis zu gehen.

Das sind einige Eishallen im Allgäu und ihre Öffnungszeiten:

Eisstadion Kempten

Freitag und Samstag: 14 bis 15.45 Uhr

Samstag: 19.45 bis 21.30 Uhr ICE-Disco

Sonntag: 9.45 bis 11.30 Uhr und 14.00 bis 15.45 Uhr

Eissporthalle Memmingen

Freitag: 14 bis 16 Uhr

Samstag: 14.30 bis 16.30 und 19.30 bis 21.30 Uhr Discolauf

Sonntag: 09.30 bis 11.30 und 14.30 bis 16.30

Eisstadion Kaufbeuren - energie schwaben arena

Freitag: 13.10 bis 14.40 Uhr

Samstag: 19.30 bis 21.30 Uhr Eisdisco

Sonntag: 13.15 bis 15 Uhr

Natureisplatz Fischen

Freitag, Samstag und Sonntag: 13 bis 17 Uhr

Eishalle Bad Wörishofen

Freitag: 17 bis 19 Uhr Eisdisco

Samstag: 14 bis 16 Uhr

Sonntag: 9 bis 11 Uhr und 14 bis 16 Uhr

Eissporthalle Sonthofen

Freitag: 14.30 bis 16.30 Uhr und 19.15 bis 21.15 Uhr Discolauf

Freitag, Samstag und Sonntag: 14.30 bis 16.30 Uhr

Eissporthalle Pfronten

Sonntag: 10 bis 11.40 Uhr (vorbehaltlich anderer Belegung)

Kunsteisplatz in Oberstaufen

Freitag: 11 bis 17 Uhr

Samstag: 11 bis 20 Uhr (ab 18 Uhr Discolauf)

Sonntag: 11 bis 17.30 Uhr

Eislaufplatz Tannheim

Freitag, Samstag und Sonntag: 13 bis 18 Uhr

Diese Liste ist eine Auswahl und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Icon Vergrößern Im Allgäu kann man an zahlreichen Orten Eislaufen gehen. Foto: Angelika Warmuth, dpa (Symbolbild) Icon Schließen Schließen Im Allgäu kann man an zahlreichen Orten Eislaufen gehen. Foto: Angelika Warmuth, dpa (Symbolbild)

Hier finden Sie außerdem alle Infos zu den Eintrittspreisen in den Allgäuer Eishallen.

Naturkosmetik - selbstgemacht in Babenhausen

Die eigene Kosmetik selber herstellen - das kann, wer will, am Samstag, 22. Februar 2025, in Babenhausen lernen. In der Schwäbischen Jugendbildungs- und Begegnungsstätte (Am Espach 7) erklärt die Allgäuer Wildkräuterführerin Brigitte Seidel, wie eigene Pflegeprodukte aus unterschiedlichen Kräutern und Ölen hergestellt werden können.

Natürlich stellen die Teilnehmenden dann auch ihre eigenen Produkte her, wie zum Beispiel Cremes, Lippenbalsam, Handcreme, Deo, Duschgel oder Badezusatz.

Die Teilnahme kostet 65 Euro. Dafür dauert die Veranstaltung aber auch sieben Stunden, von 9.30 bis 16.30 Uhr.

Icon Vergrößern In Babenhausen findet am Samstag ein Workshop statt, bei dem gelernt werden kann, wie man Naturkosmetik aus natürlichen Zutaten selbst herstellen kann. Foto: IMAGO / blickwinkel (Symbolbild) Icon Schließen Schließen In Babenhausen findet am Samstag ein Workshop statt, bei dem gelernt werden kann, wie man Naturkosmetik aus natürlichen Zutaten selbst herstellen kann. Foto: IMAGO / blickwinkel (Symbolbild)

Presseball in Kempten

Der Allgäuer Presseball feiert in diesem Jahr sein 60-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass kommen am Samstag, 22. Februar 2025, wieder zahlreiche (prominente) Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur sowie Tänzerinnen und Tänzer aus dem Allgäu zusammen. Einlass ist um 17.30 Uhr. Das Programm beginnt um 20 Uhr.

Icon Galerie 43 Bilder Der Allgäuer Presseball in Kempten findet am Samstag zum 60. Mal statt. Wir blicken zurück mit den schönsten Bildern aus den 1970ern bis in die 2000er Jahre.

Auftreten wird die Coverband „Swede Sensation“, ein Tribute an die Band Abba. In originalgetreuen Kostümen spielen sie die beliebtesten Hits, wie „Dancing Queen“ oder „Mamma Mia“. Zusätzlich wird die Steinbach Bigband den Abend musikalisch untermalen. Im Foyer spielt Saxophonisten Christian Gastl und bei der Aftershowparty DJ Chef Curry.

Lesen Sie dazu: Mode-Trends: Was trägt man 2025 auf Bällen?

Auch eine Tombola für einen guten Zweck wird es geben Die „Kartei der Not“, das Leserhilfswerk der Allgäuer Zeitung, unterstützt unschuldig in Not geratene Menschen in unserer Region. Mit dem Los können Ballbesucherinnen und Besucher Preise gewinnen.

Zu Essen (ab 18.30 Uhr) gibt es die Wahl zwischen zwei Drei-Gänge-Menüs. Es muss vorbestellt werden. Tickets für den Presseball gibt es ab 60 Euro über die Allgäuer Zeitung in Kempten, die Heimatzeitungen und unter der Tickethotline 0831 - 206 5555.

Viele weitere Infos finden Sie in einem unserer Artikel über den Allgäuer Presseball 2025.

Freiraum Messe in Memmingen

Vielleicht nicht gerade entspannend, aber durchaus interessant, ist die Freiraum Job und Karriere Messe, die am Samstag, 22. Februar 2025 in der Stadthalle Memmingen stattfindet.

Die Messe ist auf Jobsuche und Karriereaufstieg spezialisiert und auch zu Aus- und Weiterbildungen gibt es allerhand Informationen und Angebote. Arbeitgeber, Weiterbildungsanbieter und professionelle Coaches aus der Region werden vor Ort sein. Mit ihnen kann man über seinen individuellen Karriereweg sprechen.

Mehr als 80 Aussteller werden in der Stadthalle von 10 bis 16 Uhr ihre Inhalte präsentieren. Der Eintritt ist frei.

Icon Vergrößern Auf der Freiraum Messe in Memmingen können Jobsuchende weiterkommen. Foto: Andrea Warnecke, dpa (Symbolbild) Icon Schließen Schließen Auf der Freiraum Messe in Memmingen können Jobsuchende weiterkommen. Foto: Andrea Warnecke, dpa (Symbolbild)

Lesen Sie auch: Wie wir ausloten, ob wir zufrieden im Job sind

Faschingsveranstaltungen im Allgäu

Die Faschingssaison im Allgäu ist in vollem Gange. Den gesamten Februar über finden Partys, Umzüge und Bälle statt. An diesem Wochenende gibt es unter anderem diese närrischen Veranstaltungen in der Region:

Freitag

Faschings-Warm-up-Party in Legau ab 19 Uhr

Kinderball im Kurhaus in Isny ab 14 Uhr

Familienfasnet im Gemeindezentrum Wangen im Allgäu ab 14 Uhr

„Närrisches Aufwärmerle“ - kleiner Umzug im Wangen im Allgäu am Saumarkt ab 19.11 Uhr

Goißeball im Kultur- und Sportzentrum Opfenbach ab 20 Uhr

Samstag

Faschingsumzug in Legau ab 14 Uhr

Vereineball in Thalkirchdorf bei Oberstaufen ab 20 Uhr

Kinderball in der Inselhalle in Lindau ab 14 Uhr

Bürgerball im Pförtnerhaus in Wangen im Allgäu ab 18.30 Uhr

Sonntag

Fasnachtsumzug in Scheidegg ab 13.31 Uhr

Icon Vergrößern Vergangenes Jahr feierte die Fasnacht in Scheidegg 77-jähriges Bestehen. Foto: Matthias Becker (Archivbild) Icon Schließen Schließen Vergangenes Jahr feierte die Fasnacht in Scheidegg 77-jähriges Bestehen. Foto: Matthias Becker (Archivbild)

Eine ausführliche Zusammenstellung aller Faschingsevents im Allgäu gibt es auf unseren Übersichtsseiten für das Oberallgäu, das Westallgäu, das Ostallgäu und das Unterallgäu.