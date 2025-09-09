Das Allgäu ist bekannt für das Essen, die zahlreichen Seen und die Berge. Doch in der Region geht es nicht nur beim Wandern hoch hinaus: Wegen der Nähe zu den Alpen leben auch viele Menschen in luftiger Höhe. So liegt die höchstgelegene Gemeinde Deutschlands im Allgäu, aber auch die höchstgelegene Stadt Bayerns befindet sich auf dem Gebiet des Allgäus.

Außerdem hat das Allgäu auch bei der höchstgelegenen Kreisstadt die Nase ganz vorn - oder oben.

Die höchstgelegene Kreisstadt Deutschlands liegt im Allgäu

Die Rede ist von der Stadt Marktoberdorf im Ostallgäu. Sie liegt 758 Meter über dem Meeresspiegel und ist damit der höchstgelegene Verwaltungssitz eines Landkreises und einer der höchsten Städte in Bayern.

Und auch im Allgäu gehört Marktoberdorf zu den höchsten Städten. Nur Füssen und Lindenberg im Allgäu können Marktoberdorf das Wasser reichen. Zum Vergleich: Kempten, Kaufbeuren und Memmingen liegen nur auf 674, 678 und 601 Metern über Normalnull.

Das mag für einige überraschend sein, aber auch in einem anderen Punkt übertrumpft Marktoberdorf alle anderen Städte im Allgäu: in ihrer Größe.

Das ist der höchste Punkt in Marktoberdorf

Zwischen 700 und 900 Meter über dem Meeresspiegel bewegt sich die Stadt im Ostallgäu. Der höchstgelegene Punkt auf dem Kernstadtgebiet liegt auf 770 Metern. Erkennbar ist er durch ein Kunstwerk, den „Engellandeplatz“.

Für viele Marktoberdorfer ist er ein Identifikationspunkt, ein Treffpunkt und ein Ort mit ungehindertem Blick auf das Bergpanorama. Unter der stattlichen Baumkrone fanden zudem schon einige Gottesdienste statt.

Doch zwischenzeitlich war das Kunstwerk in Gefahr: Nach einem Sturm im Sommer 2023 kippte der Baum, die Platten wurden beschädigt. Die Stadt beschloss, das Kunstwerk wieder aufzubauen. Mit Erfolg. Seit Ende 2024 steht wieder eine Birke an dem „Landeplatz für Engel“ - dem höchsten Punkt der höchstgelegenen Kreisstadt Deutschlands.

Marktoberdorf im Ostallgäu ist bekannt für AGCO/Fendt

Seit 1972 ist Marktoberdorf Kreisstadt des Landkreises Ostallgäu. In der Stadt leben aktuell etwa 19.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Stadt teilt sich in sieben Stadtteile und 27 Gemeindeteile:

Marktoberdorf:

Ennenhofen

Ettwiesen

Kohlhunden

Bertoldshofen:

Burk

Gehren

Hagmoos

Hausen

Selbensberg

Geisenried:

Engratsried

Hattenhofen

Liebwis

Leuterschach:

Fechsen

Ronried

Schwenden

Rieder:

Heiland

Osterried

Weißen

Sulzschneid:

Balteratsried

Hummeratsried

Thalhofen:

Weibletshofen

Viele kennen Marktoberdorf durch den Landmaschinenhersteller AGCO/Fendt, der dort seinen Sitz hat und zu den führenden Traktorenherstellern gehört.

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Marktoberdorf im Ostallgäu

Einwohner: 19.312 (28.05.2024)

Bürgermeister: Dr. Wolfgang Hell (CSU)

Lage: 758 ü. NHN

Fläche: 95,25 Quadratkilometer

Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in Marktoberdorf : Schloss Marktoberdorf, Modeon, Künstlerhaus Marktoberdorf, Römerbad Marktoberdorf, Kurfürstenallee

Bekannte Feste und Veranstaltungen in Marktoberdorf : Gaudiwurm (größter Faschingsumzug im Allgäu), Internationaler Kammerchorwettbewerb, Musica Sacra

Homepage : www.marktoberdorf.de

