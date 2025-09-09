Das Allgäu ist bekannt für das Essen, die zahlreichen Seen und die Berge. Doch in der Region geht es nicht nur beim Wandern hoch hinaus: Wegen der Nähe zu den Alpen leben auch viele Menschen in luftiger Höhe. So liegt die höchstgelegene Gemeinde Deutschlands im Allgäu, aber auch die höchstgelegene Stadt Bayerns befindet sich auf dem Gebiet des Allgäus.
Außerdem hat das Allgäu auch bei der höchstgelegenen Kreisstadt die Nase ganz vorn - oder oben.
Die höchstgelegene Kreisstadt Deutschlands liegt im Allgäu
Die Rede ist von der Stadt Marktoberdorf im Ostallgäu. Sie liegt 758 Meter über dem Meeresspiegel und ist damit der höchstgelegene Verwaltungssitz eines Landkreises und einer der höchsten Städte in Bayern.
Und auch im Allgäu gehört Marktoberdorf zu den höchsten Städten. Nur Füssen und Lindenberg im Allgäu können Marktoberdorf das Wasser reichen. Zum Vergleich: Kempten, Kaufbeuren und Memmingen liegen nur auf 674, 678 und 601 Metern über Normalnull.
Das mag für einige überraschend sein, aber auch in einem anderen Punkt übertrumpft Marktoberdorf alle anderen Städte im Allgäu: in ihrer Größe.
Das ist der höchste Punkt in Marktoberdorf
Zwischen 700 und 900 Meter über dem Meeresspiegel bewegt sich die Stadt im Ostallgäu. Der höchstgelegene Punkt auf dem Kernstadtgebiet liegt auf 770 Metern. Erkennbar ist er durch ein Kunstwerk, den „Engellandeplatz“.
Für viele Marktoberdorfer ist er ein Identifikationspunkt, ein Treffpunkt und ein Ort mit ungehindertem Blick auf das Bergpanorama. Unter der stattlichen Baumkrone fanden zudem schon einige Gottesdienste statt.
Doch zwischenzeitlich war das Kunstwerk in Gefahr: Nach einem Sturm im Sommer 2023 kippte der Baum, die Platten wurden beschädigt. Die Stadt beschloss, das Kunstwerk wieder aufzubauen. Mit Erfolg. Seit Ende 2024 steht wieder eine Birke an dem „Landeplatz für Engel“ - dem höchsten Punkt der höchstgelegenen Kreisstadt Deutschlands.
Marktoberdorf im Ostallgäu ist bekannt für AGCO/Fendt
Seit 1972 ist Marktoberdorf Kreisstadt des Landkreises Ostallgäu. In der Stadt leben aktuell etwa 19.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Stadt teilt sich in sieben Stadtteile und 27 Gemeindeteile:
Marktoberdorf:
- Ennenhofen
- Ettwiesen
- Kohlhunden
Bertoldshofen:
- Burk
- Gehren
- Hagmoos
- Hausen
- Selbensberg
Geisenried:
- Engratsried
- Hattenhofen
- Liebwis
Leuterschach:
- Fechsen
- Ronried
- Schwenden
Rieder:
- Heiland
- Osterried
- Weißen
Sulzschneid:
- Balteratsried
- Hummeratsried
Thalhofen:
- Weibletshofen
Viele kennen Marktoberdorf durch den Landmaschinenhersteller AGCO/Fendt, der dort seinen Sitz hat und zu den führenden Traktorenherstellern gehört.
Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Marktoberdorf im Ostallgäu
- Einwohner: 19.312 (28.05.2024)
- Bürgermeister: Dr. Wolfgang Hell (CSU)
- Lage: 758 ü. NHN
- Fläche: 95,25 Quadratkilometer
- Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in Marktoberdorf: Schloss Marktoberdorf, Modeon, Künstlerhaus Marktoberdorf, Römerbad Marktoberdorf, Kurfürstenallee
- Bekannte Feste und Veranstaltungen in Marktoberdorf: Gaudiwurm (größter Faschingsumzug im Allgäu), Internationaler Kammerchorwettbewerb, Musica Sacra
- Homepage: www.marktoberdorf.de
Auch diese Rekorde hat das Allgäu zu bieten
- Der größte Kochlöffel der Welt steht im Allgäu
- Deutschlands südlichster See liegt im Oberallgäu
- Dieser Allgäuer Berg zählt zu den höchsten in Deutschland
- Deutschlands höchstgelegener Golfplatz liegt im Oberallgäu
- In diesem Allgäuer Ort regnet und schneit es bundesweit am meisten
- Der südlichste Punkt Deutschlands liegt im Allgäu
- Dieses Dorf im Allgäu ist vollständig denkmalgeschützt
- Die längste Autobahn Deutschlands endet im Allgäu
- Die längste Ganzjahres-Rodelbahn Deutschlands steht im Allgäu
- Das meistbesuchte Museum Schwabens steht im Allgäu
- Die höchstgelegene Gemeinde Deutschlands liegt im Allgäu
- Diese sehr seltene Amphibienart lebt im Allgäu
- Im Allgäu liegt der größte Stausee Deutschlands
- Die südlichste Stadt Deutschlands liegt im Allgäu
- Im Allgäu liegt die höchstgelegene Stadt Bayerns
- Die kurvenreichste Passstraße Deutschlands liegt im Oberallgäu
- Die höchste Passstraße Deutschlands liegt im Allgäu
- Der höchste Punkt aller Autobahnen Deutschlands liegt im Allgäu
- Der höchstgelegene See Deutschlands liegt in den Allgäuer Alpen
- DAV: Das sind die fünf höchstgelegenen Hütten im Allgäu
- DAV: Größte Alpenvereinshütte liegt im Allgäu
- Das ist die höchstgelegene Hütte in den Allgäuer Alpen
- Die längste Ski-Abfahrt Deutschlands liegt im Allgäu
- Das südlichste Gipfelkreuz Deutschlands steht im Allgäu
- Deutschlands älteste Alpe steht im Allgäu
- Das ist der größte See im Allgäu
- Der südlichste Badesee Deutschlands liegt im Allgäu
- Deutschlands südlichster See liegt im Oberallgäu
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden