Deutschlands höchstgelegene Kreisstadt liegt im Allgäu

Hätten Sie's gewusst?

Die höchstgelegene Kreisstadt Deutschlands liegt im Allgäu

So hoch wie diese Stadt im Allgäu liegt kein anderer Verwaltungssitz eines Landkreises. Von welcher Stadt die Rede ist und die wichtigsten Infos.
Von Linda Rossmanith
    • |
    • |
    • |
    Das ist die höchstgelegene Kreisstadt Deutschlands.
    Das ist die höchstgelegene Kreisstadt Deutschlands. Foto: Benedikt Siegert

    Das Allgäu ist bekannt für das Essen, die zahlreichen Seen und die Berge. Doch in der Region geht es nicht nur beim Wandern hoch hinaus: Wegen der Nähe zu den Alpen leben auch viele Menschen in luftiger Höhe. So liegt die höchstgelegene Gemeinde Deutschlands im Allgäu, aber auch die höchstgelegene Stadt Bayerns befindet sich auf dem Gebiet des Allgäus.

    Außerdem hat das Allgäu auch bei der höchstgelegenen Kreisstadt die Nase ganz vorn - oder oben.

    Die höchstgelegene Kreisstadt Deutschlands liegt im Allgäu

    Die Rede ist von der Stadt Marktoberdorf im Ostallgäu. Sie liegt 758 Meter über dem Meeresspiegel und ist damit der höchstgelegene Verwaltungssitz eines Landkreises und einer der höchsten Städte in Bayern.

    Und auch im Allgäu gehört Marktoberdorf zu den höchsten Städten. Nur Füssen und Lindenberg im Allgäu können Marktoberdorf das Wasser reichen. Zum Vergleich: Kempten, Kaufbeuren und Memmingen liegen nur auf 674, 678 und 601 Metern über Normalnull.

    Das mag für einige überraschend sein, aber auch in einem anderen Punkt übertrumpft Marktoberdorf alle anderen Städte im Allgäu: in ihrer Größe.

    Das ist der höchste Punkt in Marktoberdorf

    Zwischen 700 und 900 Meter über dem Meeresspiegel bewegt sich die Stadt im Ostallgäu. Der höchstgelegene Punkt auf dem Kernstadtgebiet liegt auf 770 Metern. Erkennbar ist er durch ein Kunstwerk, den „Engellandeplatz“.

    Für viele Marktoberdorfer ist er ein Identifikationspunkt, ein Treffpunkt und ein Ort mit ungehindertem Blick auf das Bergpanorama. Unter der stattlichen Baumkrone fanden zudem schon einige Gottesdienste statt.

    Der höchste Punkt der höchstgelegenen Kreisstadt im Allgäu bietet einen ungehinderten Blick auf das Bergpanorama.
    Der höchste Punkt der höchstgelegenen Kreisstadt im Allgäu bietet einen ungehinderten Blick auf das Bergpanorama. Foto: Florian Kautzky (Archiv)

    Doch zwischenzeitlich war das Kunstwerk in Gefahr: Nach einem Sturm im Sommer 2023 kippte der Baum, die Platten wurden beschädigt. Die Stadt beschloss, das Kunstwerk wieder aufzubauen. Mit Erfolg. Seit Ende 2024 steht wieder eine Birke an dem „Landeplatz für Engel“ - dem höchsten Punkt der höchstgelegenen Kreisstadt Deutschlands.

    Marktoberdorf im Ostallgäu ist bekannt für AGCO/Fendt

    Seit 1972 ist Marktoberdorf Kreisstadt des Landkreises Ostallgäu. In der Stadt leben aktuell etwa 19.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Stadt teilt sich in sieben Stadtteile und 27 Gemeindeteile:

    Marktoberdorf:

    • Ennenhofen
    • Ettwiesen
    • Kohlhunden

    Bertoldshofen:

    • Burk
    • Gehren
    • Hagmoos
    • Hausen
    • Selbensberg

    Geisenried:

    • Engratsried
    • Hattenhofen
    • Liebwis

    Leuterschach:

    • Fechsen
    • Ronried
    • Schwenden

    Rieder:

    • Heiland
    • Osterried
    • Weißen

    Sulzschneid:

    • Balteratsried
    • Hummeratsried

    Thalhofen:

    • Weibletshofen

    Viele kennen Marktoberdorf durch den Landmaschinenhersteller AGCO/Fendt, der dort seinen Sitz hat und zu den führenden Traktorenherstellern gehört.

    Die Brüder Hermann und Xaver Fendt gründen 1937 die Firma Xaver Fendt &amp; Co. Zuvor, im Jahr 1930, hatten sie unter der Anleitung ihres Vaters Johann Georg Fendt den ersten Dieselross-Traktor mit 6 PS konstruiert.
    Icon Galerie
    14 Bilder

    Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Marktoberdorf im Ostallgäu

    • Einwohner: 19.312 (28.05.2024)
    • Bürgermeister: Dr. Wolfgang Hell (CSU)
    • Lage: 758 ü. NHN
    • Fläche: 95,25 Quadratkilometer
    • Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in Marktoberdorf: Schloss Marktoberdorf, Modeon, Künstlerhaus Marktoberdorf, Römerbad Marktoberdorf, Kurfürstenallee
    • Bekannte Feste und Veranstaltungen in Marktoberdorf: Gaudiwurm (größter Faschingsumzug im Allgäu), Internationaler Kammerchorwettbewerb, Musica Sacra
    • Homepage: www.marktoberdorf.de

    Auch diese Rekorde hat das Allgäu zu bieten

