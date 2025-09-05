Formel-1-Rennkalender 2025: Termine und Zeitplan der F1-Rennen

Der Formel-1-Rennkalender für die Saison 2025 steht fest. Wie in den vergangenen Jahren kann es jedoch zu kurzfristigen Änderungen kommen. 2024 wurde unter anderem das Auftaktrennen aufgrund des Ramadan verschoben und der Große Preis von São Paulo wurde wegen ungünstiger Wetterverhältnisse vorverlegt. Eine Neuerung in der aktuellen Saison betrifft das Rennen in Monaco: Erstmals in der Geschichte der Formel 1 sind dort zwei Pflicht-Boxenstopps vorgesehen, unabhängig von den Wetterbedingungen. Auch in dieser Saison kehrt die Formel 1 allerdings nicht nach Deutschland zurück. Der ehemalige F1-Profi Ralf Schumacher glaubt aber noch an einen Grand Prix in Deutschland. Gegenüber ran sagte er: „Ich glaube schon, dass der Grand Prix in Deutschland kommen kann, auch mit Audi. Das ist natürlich eine finanzielle Frage.“

An noch einer Sache hat sich gegenüber der vergangenen Saison nichts geändert: Auch 2025 zeigt RTL wieder sieben Formel-1-Rennen im Free-TV. Davon abgesehen ist erneut Sky für die Formel-1-Übertragung zuständig. Den aktuellen F1-Rennkalender mit allen Stationen und Terminen haben wir hier für Sie.

Formel-1-Rennkalender 2025: Termine und Strecken der F1-Saison 2025

Alle Termine der Formel-1-Saison 2025 stehen fest. Wie eingangs erwähnt, kann es beispielsweise aufgrund von Wetterbedingungen zu Terminverschiebungen kommen. Der gesamte Rennkalender 2025 im Überblick:

Auch 2025 gibt es kein Rennen in Deutschland: Kehrt die Formel 1 mit Audi zurück?

In der Formel-1-Saison 2025 finden erneut keine Rennen in Deutschland statt. Zuletzt gastierte die Formel 1 im Jahr 2020 in der Bundesrepublik, als der Nürburgring aufgrund der Corona-Pandemie als Ersatzrennstrecke genutzt wurde. Im vergangenen Jahr hat Stefano Domenicali, Geschäftsführer der Formel 1, Überlegungen zu einem Rotationsmodell für die Rennstrecken in Europa angestoßen, das ab 2026 angewendet wird. Streckenbetreiber müssen so nicht in jedem Jahr die hohen Antrittsgebühren zahlen, was unter anderem der Grund dafür war, dass in Deutschland lange keine Rennen stattfanden. In einem neuen Vertrag hat sich laut Motorsport Magazin bereits der Betreiber der belgischen Strecke Spa-Francorchamps dazu bereiterklärt, 2028 und 2030 keine Rennen auszutragen.

Schon 2023 hatte Jorn Teske, Geschäftsführer des Hockenheimrings, gegenüber Autobild Interesse am Rotationsmodell bekundet. Allerdings stehe die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund: Ein Rennen dürfe nicht zu Verlusten führen. Ähnlich äußerte sich auch Nürburgring-Sprecher Alexander Gerhard gegenüber Der Westen: „Allerdings hat sich gezeigt, dass das Rotationsmodell die Wirtschaftlichkeit eines solchen Events nicht automatisch verbessert. Für uns bleibt entscheidend, dass die Rahmenbedingungen für uns als Veranstalter wirtschaftlich tragfähig gestaltet werden können.“

Ob die Formel 1 also zeitnah nach Deutschland zurückkehrt, lässt sich derzeit nur schwer sagen. Mit der Einführung des Rotationsmodells steigen die Chancen in jedem Fall. Nachdem Audi die Sauber-Gruppe 2024 vollständig übernommen hat, wird der Autohersteller ab 2026 als Werksteam in der Formel 1 antreten. Eine Kooperation mit Audi, die mit finanzieller Unterstützung einhergeht, könnte es den Rennstreckenbetreibern ermöglichen, bald wieder ein F1-Rennen auf deutschem Boden auszurichten.

Streckenverträge in der Formel 1: Wie lange haben die Rennschauplätze einen Vertrag?

Im vergangenen Jahr wurden unter anderem die Verträge für die Strecken in Monaco, Belgien und Monza in Italien verlängert. Wie lange gelten welche Verträge und wo läuft der Vertrag 2025 aus? Den Überblick gibt es hier:

Großer Preis der Emilia-Romagna in Imola: Vertrag bis 2025

Großer Preis von Mexiko in Mexiko-Stadt: Vertrag bis 2025

Großer Preis von China in Shanghai: Vertrag bis 2025

Großer Preis von Spanien in Barcelona: Vertrag bis 2026

Großer Preis der Niederlande in Zandvoort: Vertrag bis 2026

Großer Preis von Aserbaidschan in Baku: Vertrag bis 2026

Großer Preis von Belgien in Spa-Francorchamps: Vertrag bis 2027

Großer Preis von Singapur in Marina Bay: Vertrag bis 2028

Großer Preis von Japan in Suzuka: Vertrag bis 2029

Großer Preis von Österreich in Spielberg: Vertrag bis 2030

Großer Preis von Abu Dhabi in Yas Marina: Vertrag bis 2030

Großer Preis von Saudi-Arabien in Dschidda: Vertrag bis 2030

Großer Preis von São Paulo in Interlagos: Vertrag bis 2030

Großer Preis von Kanada in Montreal: Vertrag bis 2031

Großer Preis von Miami in Miami: Vertrag bis 2031

Großer Preis von Monaco in Monte-Carlo: Vertrag bis 2031

Großer Preis der USA in Austin: Vertrag bis 2031

Großer Preis von Las Vegas in Las Vegas: Vertrag bis 2032

Großer Preis von Katar in Doha: Vertrag bis 2032

Großer Preis von Ungarn in Budapest: Vertrag bis 2032

Großer Preis von Großbritannien in Silverstone: Vertrag bis 2034

Großer Preis von Bahrain in Sakhir: Vertrag bis 2036

Großer Preis von Australien in Melbourne: Vertrag bis 2037