Göttlich oder Fake? Mysteriöse Pilgerstätte: Das seltsame Rasenkreuz in Meggen Es ist 3,30 Meter lang,1,60 Meter breit - und sieht aus wie in Gras gebrannt: das Rasenkreuz in Meggen (Argenbühl) ist seit über 40 Jahren ein mysteriöser Ort.

22.04.2020 | 06:22 Uhr